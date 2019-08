Pilotům United Airlines hrozí dva roky za mřížemi. Před odletem ze Skotska nadýchali

před 1 hodinou

Aerolinky United Airlines musely zrušit sobotní let ze skotského Glasgow do New Yorku. Důvodem byl test na alkohol, kterým ani jeden z pilotů hodinu a půl před plánovaným odletem neprošel. Oběma mužům nyní hrozí až dva roky za mřížemi.

Pasažéři z letu UA162 mířící v sobotu z Glasgow na newyorské letiště Newark museli na poslední chvíli cestovat s jinými aeroliniemi. Důvodem zrušení jejich letu byl alkohol v krvi obou pilotů. Běžná trasa letu UA162 Foto: Flightview.com Skotská policie přivolaná v 7:35 ráno na letiště uvedla, že zjistila alkohol u dvou pilotů ve věku 45 a 61 let, kteří měli vzlétnout v devět hodin a kolem jedenácté hodiny místního času přistát na letišti v New Yorku. Oba muži byli zadrženi a nyní jim hrozí až dva roky za mřížemi. Aerolinky potvrdily, že muži byli okamžitě uvolněni ze služby. Letecká společnost podle BBC prohlásila, že všichni její zaměstnanci jsou profesionálové a firma v žádném případě netoleruje alkohol v práci. Aerolinky Ryanair chystají velké propouštění, o práci může přijít až 900 zaměstnanců číst článek Boeing 757-200, který tuto trasu u United Airlines obvykle létá, má kapacitu přes dvě stě pasažérů. Běžně létá rychlostí 890 kilometrů v hodině ve výšce kolem deseti kilometrů nad mořem. Není to první případ alkoholu za kniplem. Loni poslal soud na osm měsíců do vězení pilota British Airways. Toho policie vyvedla z kabiny, když už do letadla nastupovali cestující. Později se ukázalo, že si bezprostředně před plánovaným odletem dal tři dvojité vodky. Infografika Mapa: Kam se dá letět levně. Na nebi bude letos rušno, nízkonákladové linky přibývají