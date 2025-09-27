Ekonomika

Nulový finanční polštář má skoro pětina Čechů. Průzkum pitval (nejen) úspory

před 1 hodinou
V posledním roce se zadlužilo 53 procent Čechů, což je meziroční nárůst o sedm procentních bodů. Čtvrtina lidí si půjčila v rodině, více než pětina u finančních institucí. Vyplývá to z průzkumu, který pro společnost IPF provedla výzkumná agentura Kantar.
V případě ztráty hlavního příjmu by 35 procent Čechů nemělo úspory, které by jim vystačily alespoň na tři měsíce. Zhruba 60 procent Čechů má úspory, které by pokryly ztrátu výdělku minimálně na tři měsíce. Toto číslo v čase mírně roste, ukázal průzkum.

"Mít našetřeno na nenadálý výpadek příjmu není pro každého samozřejmostí, a to z rozdílných důvodů. Někdy jde o nedostatečný příjem, kdy rodina žije od výplaty k výplatě, někdy je to způsobem života nebo nutností uhradit nenadálý výdaj," řekl analytik Provident Financial Petr Javůrek.

Nulový finanční polštář má 18 procent Čechů, což je proti loňsku o pět procentních bodů více. Na druhou stranu přibylo na 47 procent těch, které nezaskočí šestiměsíční výpadek příjmu. V loňském roce to uvedlo 45 procent dotázaných.

V Česku vzrostly především půjčky od rodinných příslušníků, a to o čtyři procentní body, ale také nebankovní půjčky. "Češi si v tomto roce začali více půjčovat také od svých kolegů. Z průzkumu navíc vyplynulo, že půjčky od kolegů preferují spíše muži, ženy se přiklání k půjčkám od přátel. Z výsledků je také patrné, že potřeba žádat o finanční výpomoc od přátel a kolegů, ale i rodiny klesá s narůstajícím věkem respondentů," uvedl Javůrek.

Za posledních 12 měsíců si 22 procent Čechů vzalo půjčku u finanční instituce. Nejméně se u těchto institucí zadlužují Maďaři a Lotyši, tvrdí průzkum. Poláci, kteří jsou ze sledovaných evropských zemí v zadlužování nejopatrnější, si ale půjčují nejvíce v rodině nebo v bance. Minimálně si pak říkají o peníze přátelům nebo kolegům. Rumuni, kteří se zadlužují nejvíce, si půjčují především v rodině nebo od přátel a kolegů.

Proti loňsku se více než zdvojnásobil počet Čechů, kterým je zamítnuta žádost o úvěr, ať už od banky nebo nebankovní instituce. Letos je to 14,2 procenta, loni to bylo 6,6 procenta. Zároveň přibylo lidí, kteří se někdy ocitli v situaci, že měli problém s úhradou běžných výdajů domácnosti. Letos to uvedl každý třetí Čech, v loňském roce jich tak odpovědělo 24 procent.

Průzkum pro mezinárodní skupinu International Personal Finance (IPF) uskutečnila výzkumná agentura Kantar na vzorku 5501 obyvatel devíti zemí - Austrálie, ČR, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Mexika, Polska a Rumunska. V každé zemi byl průzkum mezi 500 až 1000 osobami ve věku 18 až 75 let. IPF je mateřskou společností českého poskytovatele krátkodobých půjček Provident Financial.

 
