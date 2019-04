Experti: CNN na Primě levicový pohled neprosadí, nový kanál totiž budou hlídat Češi

Podle slov mediálních expertů by Prima svým novým zpravodajským kanálem mohla ohrozit pozici veřejnoprávní ČT24, záleží ovšem na tom, jak k tvorbě zpráv přistoupí. Spojení spíše konzervativní Primy a levicové aktivistické CNN v jednom zpravodajském projektu je totiž rozhodně překvapivé a nečekané.

Úspěch nového zpravodajského kanálu CNN Prima News bude podle mediálního analytika Jana Potůčka záležet na celkovém pojetí, podílu přebíraných formátů a zpráv. "Prima má zajímavou síť krajánků, CNN je silná značka.

"Prima náklady rozmělní mezi své stávající stanice, které budou od CNN Prima News odebírat zprávy, takže je to nevyjde tak draho. Na rozdíl od Z1 nebo Seznamu jde o silného a tradičního televizního hráče. Podílu ČT24 asi nedosáhnou, ale pro Primu to bude další důležité rozšíření zásahu pro klienty," uvedl.

Zpráva zaskočila i bývalého válečného reportéra CNN Tomáše Etzlera. Ten v rozhovoru s DVTV připomněl příklad budování švýcarské CNN Money Switzerland, kam podle něj poslala televizní stanice své editory a režiséry, aby rok trénovali tamní novináře, aby hotové reportáže měli kvalitu a úroveň CNN.

"Nejsem si jistý, jestli CNN ví, do čeho leze," zhodnotil Etzler nový zpravodajský projekt a dodal, že CNN brzy zjistí, kdo v Primě pracuje a jakým způsobem se tam vyrábí obsah zpravodajství.

Prima byla v minulosti kritizována za to, že editoři vysílání na příkaz vedení systematicky zobrazovali uprchlickou krizi jako hrozbu. Dodal ještě, že značka CNN by tímto krokem mohla utrpět ztrátu své dlouho budované pověsti.

Přesto podle Etzlera má stanice šanci na úspěch, pokud bude dbát na nestrannost a objektivitu zpráv. Tím by mohla dostat ČT24 seriózního konkurenta. V rozhovoru ještě připomněl, že CNN Prima News bude vznikat od základů nově, včetně stavby nového newsroomu. Jeho slova potvrzuje i mluvčí Primy Gabriela Semová. "Vzhledem k rozsahu zpravodajství a dalších pořadů budeme postupně představovat nové tváře CNN Prima News."

Podle mediálního experta Aleše Borovana spojení spíše konzervativní Primy a levicové aktivistické CNN v jednom zpravodajském projektu je rozhodně překvapivé a nečekané. "Podle informací Borovan.cz však TV Prima bude mít kanál CNN Prima News editoriálně pod kontrolou plus z nabídky mezinárodního zpravodajství CNN bude přebírat jen to, co uzná za vhodné," uvedl novinář. CNN Prima News by tak podle něj neměla vybočit z dosavadní zpravodajské linie druhé komerční televize.

"CNN Prima News, byť se zázemím domácí miliardářské skupiny a globální značky, to bude mít na trhu bezpochyby těžké a významně bude ohrožovat obdobné privátní projekty, například investice Seznam.cz do zpravodajského portálu Seznam Zprávy a Seznam.cz TV," řekl Borovan. Konkurovat jí bude právě zejména veřejnoprávní zpravodajský kanál ČT24.

Prima byla založena v roce 1993 jako první česká komerční televizní stanice. Společnost v současné době provozuje vysílání osmi televizních kanálů a šesti rozhlasových stanic. Kanály Primy v celodenním vysílání dosáhly podílu 22,66 procenta, což představuje meziroční nárůst o 1,66 procentního bodu.

Mateřskou společnost FTV Prima Holding ovládá ze 62,5 procenta přes svou skupinu GES podnikatel Ivan Zach, zbylý podíl patří přes skupinu Alphaduct podnikateli Vladimíru Komárovi.

V minulosti televize Prima čelila kvůli svému zpravodajství kritice, a to i od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). V roce 2014 se radní usnesli, že některé příspěvky odvysílané ve zprávách v rubrice Kam se jiní bojí utvrzovaly stereotypní předsudky vůči romské menšině. Televize se proti tomu ohradila a s tím, že reportáže pravdivě popisovaly skutečné situace.

V létě 2016 pak RRTV uvedla, že odhalila sporné momenty ve zpravodajství Primy o uprchlících, a to již na konci roku 2015, na zahájení správního řízení to ale nestačilo.