Na D1 mezi Prahou a Brnem budou letos postavené čtyři zelené mosty pro zvěř

Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem stavbaři letos vybudují čtyři zelené mosty pro zvěř, takzvané ekodukty. Dva nadchody budou na Vysočině a zbylé dva v jihomoravském úseku mezi Devíti kříži a Ostrovačicemi. Podle ochránců přírody by se jinak zvěř přes dálnici nedostala, protože součástí dokončované modernizace D1 je i její oplocení.

"Tohle není žádná výjimka, finální stav je oplocená kompletní dálniční síť. V tuhle chvíli se blížíme k oplocení zhruba 70 procent dálniční sítě," řekl dnes novinářům mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Ekoduktů je podle něj v Česku 24, hlavně nad dálnicemi.

Ekodukty vznikají na D1 na základě požadavku Agentury ochrany přírody a krajiny a krajských úřadů. "Všechny jsou umístěné na důležitých migračních cestách zvířat," řekl ředitel Správy CHKO Ždárské vrchy Václav Hlaváč.

Na Vysočině staví pracovníci nadchody na D1 na 96. kilometru poblíž Humpolce a na 129. kilometru mezi Velkým Beranovem a Měřínem. Další ekodukty budou podle údajů ŘSD blíž k Brnu, na 170. a 176. kilometru D1. Každá z těchto staveb je individuální, uvedl Rýdl.

Novináři se ve středu mohli podívat na téměř 100 metrů dlouhý ekodukt vznikající poblíž Humpolce, který buduje firma Skanska. Nadchod byl poskládaný ze 145 prefabrikovaných dílů. Tento základ je zavážený zeminou, kterou stroje průběžně hutní. Zeminy tam padne asi 30 000 metrů krychlových, uvedl projektový manažer firmy Michal Vozdecký. Doplnil, že po obou stranách přemostění budou stěny z dřevěné kulatiny, které budou zvířata chránit i před oslněním.

"To znamená, není tady žádná skulinka, kudy by se ta zvěř mohla dostat na tu dálnici," řekl Vozdecký. Práce na tomto ekoduktu by měly být hotové v září. Stát budou okolo 80 milionů korun.

Tento zelený most u Humpolce vzniká podle Hlaváče v místě, kde ochránci přírody v minulosti zaznamenali i putující losy. V jednom případě museli losa, který se tři dny nemohl dostat přes dálnici, uspat a na druhou stranu přepravit sami. "A on pokračoval dál na té migrační cestě z Polska do jižních Čech," řekl Hlaváč. Doplnil, že podle dohody umístí ochránci na ekodukt hned po ukončení stavby fotopasti a začnou tam sledovat pohyb zvířat. Předpokládá, že všechny ekodukty nad D1 budou hodně využívat všechny skupiny živočichů, od malých až po velké savce.