Do oprav nádraží půjde letos miliarda, v příštím roce ještě víc. Projděte si nový seznam

před 28 minutami

Zatímco správa železnic kvůli náročné projektové přípravě opravuje především menší nádraží, v příštím roce by se už mělo dostat na větší objekty jako Praha-Smíchov, Jihlava, Opava západ nebo Havířov.

Praha - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) letos do oprav nádražních budov investuje přes jednu miliardu korun. V příštím roce to bude zhruba 1,6 miliardy korun. Dosud SŽDC po převzetí nádraží od Českých drah do oprav investovala 800 milionů korun.

Střednědobý plán oprav a rekonstrukcí nádražních budov počítá s tím, že se do roku 2023 investuje do různě velkých projektů přes deset miliard korun.

"Během zhruba 1,5 roku od převzetí budov do správy SŽDC se rozběhly menší opravy na téměř čtyřech stovkách nádraží. Na sklonku uplynulého roku se nám podařilo zahájit první větší investiční akce. Běží rekonstrukce v Lipníku nad Bečvou, Přerově, Kuřimi, Hradci Králové, Turnově, Břeclavi či Sokolově," uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola.

Největší investice do nádražních budov v letošním roce Břeclav 70 mil. Kč Kolín 67 mil. Kč Tachov 56,4 mil. Kč Bohumín 44 mil. Kč Hradec Králové 43,9 mil. Kč Semily 35,2 mil. Kč Velké Meziříčí 35 mil. Kč Ostrava hl.n. 34,5 mil. Kč Šternberk 33,1 mil. Kč Přelouč 31,5 mil. Kč

Zatímco letos správa kvůli náročné projektové přípravě opravuje především menší nádraží, už v příštím roce by se měly začít revitalizovat větší výpravní budovy jako například Praha-Smíchov, Jihlava, Opava západ nebo Havířov.

"Upozorňuji, že hovoříme o předpokladu, který se samozřejmě může měnit na základně projektů a soutěží na zhotovitele. Rozhodně však finanční objem na správu, opravu a investice poroste. V roce 2019 odhaduji sumárně jejich výši na přibližně 2,9 miliardy korun. Tento trend bychom chtěli udržet i v dalších letech," dodal Drmola.

Největší plánované investice do nádražních budov v roce 2019 Praha hl.n. 1000 mil. Kč Praha-Smíchov 160 mil. Kč Havířov 74 mil. Kč Jihlava 70 mil. Kč Beroun 55 mil. Kč Opava západ 54,5 mil. Kč Ivanovice na Hané 38,5 mil. Kč Prostějov místní nádraží 38 mil. Kč Martinice v Krkonoších 28,8 mil. Kč Chodov 28 mil. Kč

Z letošní plánované miliardy korun půjde více než 100 milionů korun na opravy a rekonstrukce nádražních budov či na přípravu projektů v Olomouckém, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Mezi největšími akcemi jsou letos stavby v Břeclavi, Kolíně, Tachově, Bohumíně či Hradci Králové.

V případě větších nádraží se finanční částky potřebné na jejich opravu pohybují v řádech stovek milionů korun, náročnější je také příprava jejich rekonstrukce. Už příští rok by se ale měla začít opravovat Fantova budova na pražském hlavním nádraží, v dalších letech dojde i na opravy nádražních budov v Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Teplicích či Mostě. Prioritou SŽDC je opravit v první vlně nádraží v krajských a bývalých okresních městech.

Firma podepsala smlouvu o převodu nádražních budov s Českými drahami v roce 2016 a za 3,3 miliardy korun získala zhruba 1500 nádraží. SŽDC se také stará o 9400 kilometrů tratí a zaměstnává přes 17 000 osob.