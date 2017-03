Do krachujícího OKD chtějí vstoupit dva investoři. Konec firmy by stát vyšel na miliardy

před 1 hodinou

Podle znaleckého posudku, který je klíčový pro další osud OKD, je hodnota majetku firmy přes tři miliardy korun. To znamená, že by za případný konec OKD, které jsou v insolvenci, musel stát zaplatit více než pět miliard korun.

Ostrava - Vedení těžební společnosti OKD při hledání strategického investora obdrželo dvě finální nabídky. ČTK to po dnešním jednání věřitelského výboru řekl mluvčí firmy Ivo Čelechovský. Zda jde o domácí nebo zahraniční firmy odmítl specifikovat. Investor, kterého OKD hledá od konce loňského roku, by měl zajistit nejen další fungování firmy, jež je od loňska v úpadku, ale také postupný útlum dolů.

"V tuto chvíli mohu pouze potvrdit, že jsme obdrželi dvě nabídky. Ty jsou v procesu vyhodnocování. Proto žádné podrobnosti s ohledem na zachování seriózního průběhu celého procesu prozatím nemohu uvést. Poskytování dílčích informací by v tuto chvíli opravdu bylo nekorektní vůči všem zainteresovaným subjektům," řekl Čelechovský.

Insolvenční správce OKD Lee Louda řekl, že vyhodnocení nabídek bude trvat možná i několik týdnů. "Nikdo zatím nemáme vyhodnocené detaily, protože to jsou mnohastránkové nabídky," řekl Louda.

Z posudku znaleckého ústavu A-Consult plus zveřejněného v insolvenčním rejstříku vyplývá, že pokud by šlo OKD do konkurzu, až na jednoho by věřitelé nedostali nic. Zatímco rozprodej majetku by podle tržních cen k 31. prosinci 2016 vynesl zhruba tři miliardy korun, uzavření dolů a likvidace firmy by přišly na více než 8,3 miliardy. Všechny peníze, které by se za prodej majetku utržily, by tak šly na útlum dolů.

Zbylých více než pět miliard korun by musel zaplatit stát - nevyužívané a nevětrané doly jsou totiž kvůli možnosti výbuchu nebo samovznícení uhlí velmi nebezpečné.

Pohledávky vůči OKD přihlásilo u soudu přes 550 věřitelů, kteří dohromady chtěli od firmy více než 23 miliard korun. Insolvenční správce však nepopřel jen pohledávky zhruba za tři miliardy. Mezi nepopřenými pohledávkami jsou zajištěné, tedy ty, které se řeší přednostně, za 69 milionů korun. Jediným věřitelem, který by při konkurzu a rozprodeji OKD dostal nějaké peníze, by tak byla společnost Zeppelin CZ, jež má přihlášeny zajištěné pohledávky za 68 milionů korun. Podle znaleckého posudku by dostala necelých 41 milionů.

Louda řekl, že Zeppelin CZ má zástavní právo na některých strojích. "Zajištěný věřitel je přednostně uspokojovaný z prodeje toho majetku, který má v zástavě. Když se ten majetek pod zástavou prodá, tak se tento věřitel řeší primárně a nespadlo by to do balíku těch ostatních," uvedl insolvenční správce.

Řekl, že ho výsledky znaleckého posudku nepřekvapily. Vzhledem k tomu, že podobný stav očekával, bylo to jedním z důvodů, proč v insolvenčním řízení doporučoval, aby šel podnik do reorganizace. V takovém případě mají věřitelé větší šanci, že alespoň část svých pohledávek dostanou zaplacenou. Věřitelé také reorganizaci schválili.

V OKD se dál těží uhlí. I se zaměstnanci dodavatelských firem tam nyní pracuje zhruba 11 000 lidí. Na konci března firma zavře ztrátový Důl Paskov na Frýdecko-Místecku, který má okolo 1350 zaměstnanců. Část jich přejde do dolů na Karvinsko, asi 300 zaměstnanců bude pracovat na technické likvidaci dolů. Stovky dalších pracovníků firma propustí.

autoři: ČTK, Ekonomika