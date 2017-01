Vymáhejte od bývalého vedení miliardy, vyzval insolvenční správce OKD

před 1 hodinou

Bývalí členové představenstva a dozorčí rady podle insolvenčního správce poškodili OKD, když schválili výplatu neúměrně vysokých dividend a předlužení firmy.

Ostrava - Vedení těžební společnosti OKD, která je od května v úpadku, obdrželo od insolvenčního správce Lee Loudy výzvu, aby vymáhalo od členů dřívějšího představenstva a dozorčí rady celkem 2,8 miliardy korun. Uvedl to mluvčí OKD Ivo Čelechovský. Škodu bývalí představitelé firmy podle Loudy způsobili, když schválili výplatu neúměrně vysokých dividend a předlužení firmy.

"Management společnosti OKD obdržel od insolvenčního správce Lee Loudy materiál, týkající se analýzy finančních transakcí v roce 2010 včetně vyčíslené finanční škody na majetku OKD v celkové výši 2,787 miliardy korun," řekl mluvčí.

Vedení firmy s právními poradci se nyní podle něj musí s materiálem důkladně seznámit. "Teprve pak budeme moci k výzvě insolvenčního správce zaujmout relevantní stanovisko," uvedl Čelechovský.

Portál Euro uvedl, že uvedená suma představuje zaplacené úroky z vnitropodnikového úvěru, které OKD během let 2010 až 2014 odvedlo mateřskému holdingu New World Resources (NWR) NV do Nizozemska. Peníze si OKD od matky půjčilo, aby mohlo vyplatit vysoké dividendy, přičemž úroková sazba u této půjčky byla vyšší, než za kolik v té době půjčovaly banky. Místo aby bývalí topmanažeři spravovali firmu s péčí řádného hospodáře, plnili podle Eura přání vlastníků mateřské skupiny NWR Zdeňka Bakaly a Petera Kadase, a dopustili tak finanční vysání podniku, jenž pak skončil v úpadku.

Lidí, od nichž by mělo současné vedení OKD peníze vymáhat, je podle insolvenčního správce 13. Jde o bývalé členy představenstva Klause-Dietera Becka, Jána Fabiána, Karla Friedricha Jacoba, Marka Jelínka, Miklose Salamona, Stanleyho Subolewského a Miroslavu Trgiňovou. Dále jde o dřívější členy dozorčí rady Luboše Řežábka, Jana Hanouska, Otto Jelínka, Miroslava Syrového, Františka Válka a Jaroslava Vlacha. Bakala a Kadas se podle Eura postihu vyhnou, protože v inkriminované době ve statutárních orgánech OKD nebyli.

Věřitelé přihlásili soudu pohledávky vůči OKD za více než 23 miliard korun, insolvenční správce však pohledávky za více než 17 miliard korun popřel. Společnost OKD se zase přidala k likvidaci své mateřské firmy NWR Plc s pohledávkou zhruba 22,672 miliardy korun, ovšem i s velmi malou nadějí, že něco získá, protože jediným větším majetkem NWR bylo právě OKD.

Kromě to už OKD podalo žalobu na NWR NV a jejího tehdejšího spolumajitele Zdeňka Bakalu, mimo jiné kvůli nepřiměřenému rozdělování zisku po nich žádá více než 24,5 miliardy korun. NWR Plc vznikla, když NWR do té doby působící jako NWR NV v Nizozemsku změnila v roce 2011 registraci svého sídla do Velké Británie.

V OKD se dál těží černé uhlí. I se zaměstnanci dodavatelských firem tam nyní pracuje okolo 11 000 lidí. Jedním u úsporných opatření bude útlum ztrátového Dolu Paskov, v němž skončí těžba letos 31. března. Další doly mají být utlumovány postupně až do roku 2023.

Poznámka: Zdeněk Bakala vlastní společnost Economia, která mimo jiné vydává Aktuálně.cz.

autor: ČTK