Čínské automobilky více než zdvojnásobily prodej v Evropě, předstihly Audi i Renault

Přehled, kolik proděláte koupí čínského auta. Rozdíly ve ztrátě hodnoty jsou extrémy
Ztráta hodnoty u malých SUV 1. Dongfeng Seres 3: 33,5 %
2. MG ZS: 32,6 %
3. Renault Captur: 20,1 %
4. Ford Puma: 12,4 % Zobrazit 30 fotografií
Foto: MG
ČTK ČTK
před 1 hodinou
Čínské automobilky v Evropě v srpnu zvýšily prodej meziročně o 121 procent. Mají tržní podíl 5,5 procenta a předstihly evropské výrobce Audi a Renault. S odkazem na údaje společnosti JATO Dynamics o tom píše web AM online.
Celkový počet registrací v Evropě za uplynulý měsíc vzrostl o pět procent na 790 177 vozů. Zákazníci v srpnu zaregistrovali více než 43 500 vozů od čínských značek, zatímco automobilů od tradiční evropské značky Audi nakoupili 41 300 kusů a vozů od Renaultu 37 800.

Na evropském trhu se prodávají vozy 40 různých čínských značek. Pět nejvýznamnějších z nich (MG, BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor) představuje 84 procent z celkového počtu registrací.

Původně britská značka MG nyní vlastněná britskou skupinou SAIC Motor prodala v srpnu více automobilů než americká Tesla a italský Fiat. Čínská automobilka BYD překonala japonskou Suzuki i americký Jeep, zatímco čínské značky Jaecoo a Omoda prodaly více vozů než italská Alfa Romeo a japonská Mitsubishi.

"Evropští spotřebitelé reagují pozitivně na rostoucí a konkurenceschopnou nabídku čínských automobilových značek," uvedl analytik JATO Dynamics Felipe Muñoz. "Zdá se, že tyto značky úspěšně vyřešily problémy s tím, jak se na ně nahlíželo," dodal.

