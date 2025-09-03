První kombík BYD v Česku slibuje dojezd 1350 km a za konkurenci bere Škodu Superb

Čínská automobilka BYD představila v Česku nový model Seal 6 DM-i, který se v Evropě nabízí ve verzích sedan či kombi pojmenované Touring. Právě kombi je první svého druhu od BYD určené pro Evropu a má oslovit rodiny hledající prostorný vůz s moderní technikou a nízkými provozními náklady.
Seal 6 DM-i využívá hybridní systém Dual Mode. Ten kombinuje elektromotor s benzinovým čtyřválcem o objemu 1,5 litru a je navržen tak, aby většinu času fungoval elektricky, zatímco spalovací motor se zapojuje hlavně jako generátor energie.
Vůz se nabízí ve dvou variantách - základní Boost má baterii s kapacitou 10,08 kWh a výkon 135 kW, zatímco verze Comfort dostala větší baterii 19 kWh a výkon 156 kW. Dojezd čistě na elektřinu činí až 105 kilometrů, celkový kombinovaný dojezd pak automobilka uvádí 1350 kilometrů pro Touring, v případě sedanu 1455, resp. 1505 km podle verze.
"Typická cesta českého zákazníka je denně do 50 kilometrů. Seal 6 zvládne takové trasy čistě na elektřinu, a když přijde na delší cestu, je tu hybridní režim s dojezdem, který nemá v segmentu konkurenci," vysvětluje produktový manažer českého zastoupení značky David Vaculík.
Podvozek využívá víceprvkovou zadní nápravu, auto zvládá i rekuperaci s několika úrovněmi intenzity. Nabíjení je možné střídavým proudem výkonem 11 kW, rychlonabíjení stejnosměrným proudem pak výkonem až 18 kW. To jsou sice horší parametry, než slibuje například Volkswagen Passat či Škoda Superb PHEV, nicméně ty jsou také podstatně dražší.
Zajímavostí je technologie V2L (Vehicle-to-Load). Vůz tak může sloužit jako zdroj energie pro externí spotřebiče - například notebook, kávovar nebo i elektrický gril. Funkci už nabízejí různé elektromobily, například Hyundai či Kia a několik čínských automobilek, nicméně u plug-in hybridů není zcela běžná.
"Je to praktická funkce pro rodiny i aktivní lidi. V kempu, na chalupě nebo při práci v terénu si prostě připojíte, co potřebujete," dodal Vaculík.
Rozměry a praktičnost
Seal 6 DM-i Touring měří na délku 4,84 metru, na šířku 1,88 metru a na výšku 1,50 metru. Zavazadelník v základním uspořádání nabídne 500 litrů, při naložení až po střechu 675 litrů a po sklopení zadních sedadel až 1535 litrů. "Evropský zákazník kombi očekává a my mu ho nabízíme v podobě, která je nejen praktická, ale i elegantní," řekl při prezentaci auta novinářům Shawn Wang, šéf českého zastoupení BYD, který na pozici po několika měsících vystřídal Martina Heřmanského.
Designově je Seal 6 DM-i umírněný, se štíhlými LED světlomety vpředu, hladkými liniemi boků a světelným pásem vzadu. Aerodynamický koeficient činí 0,28, což pomáhá snižovat spotřebu energie i hluk při vyšších rychlostech.
Uvnitř dominují moderní technologie a důraz na komfort. Všechny verze mají elektricky nastavitelná přední sedadla, vyšší výbavy pak přidávají vyhřívání, ventilaci i paměť nastavení. K dispozici je také panoramatické střešní okno a kvalitnější audiosystém.
Oproti předchozím modelům BYD však už Seal 6 DM-i nenabízí otočný displej infotainmentu. "Zjistili jsme, že zákazníci funkci rotace v praxi nevyužívali. Navíc otočný systém neumožňoval plnou integraci Apple CarPlay, což byla častá připomínka. Proto jsme se rozhodli zůstat u fixně umístěného 15,6palcového displeje," vysvětlil Jan Hauptvogel, šéf PR a marketingu v českém zastoupení s tím, že tak velkou obrazovku nemá žádný z konkurentů. Nechybí bezdrátové nabíjení telefonu.
Seal 6 DM-i přichází s kompletní sadou asistenčních systémů: adaptivním tempomatem, systémem nouzového brzdění, sledováním mrtvého úhlu, varováním před opuštěním jízdního pruhu nebo hlídáním únavy řidiče. Standardem je také 360stupňová kamera a sedm airbagů.
Cena a plány pro Česko
Ceny startují na 943 tisících korun za základní verzi Boost. Comfort Lite vyjde na 1,084 milionu a vrcholná varianta Comfort stojí 1 109 000 korun. Všechny vozy mají šestiletou záruku výrobce a osmiletou záruku na baterii a pohonné ústrojí.
BYD má v Česku aktuálně pět prodejních míst, do konce roku 2025 jich chce mít dvacet. "Český trh je pro nás prioritní. Věřím, že Seal 6 DM-i Touring bude díky své praktičnosti a technice zajímavý," uzavřel Shawn Wang. Zastoupení očekává, že by se právě kombík měl stát nejprodávanějším modelem BYD.