Chorvatsko zdražuje mýtné, v létě ještě přidá speciální přirážku. Rostou i ceny v restauracích

Mýtné od tohoto týdne zdražilo v průměru o pět procent, zdražení se ale netýká dálnic provozovaných podnikem Autocesta Rijeka - Zagreb. V letní turistické sezóně se však bude platit ještě speciální přirážka. Chorvatská vláda letos zvýšila také DPH v pohostinství. Některé restaurace a kavárny už zdražily, další se na to už chystají.

Záhřeb/Praha - Cesta na letní dovolenou v Chorvatsku se letos prodraží. Mýtné na tamních dálnicích totiž od tohoto týdne zdražilo v v průměru o pět procent.

Například úsek ze Záhřebu do Zadaru, který dosud stál 117 kun, vyjde nově na 121 kun (zhruba 448 korun). Frekventovaná dálnice ze Záhřebu do Splitu pak podraží o sedm kun na 181 kun (670 korun).

Tím ale zdražování nekončí. V letní turistické sezóně, tedy od 1. července do 30. září, se bude platit ještě speciální přirážka - mýtné tak v tomto období zdraží o dalších deset procent. Cesta ze Záhřebu do Splitu tak ještě podraží na 199 kun (736 korun), vypočítává chorvatský deník Večernji list.

Chtěli podpořit cestovní ruch, ale..

Chorvaté v posledních letech investovali do výstavby dálniční sítě několik miliard eur. Slibovali si, že tímto krokem podpoří především klíčový cestovní ruch, který se aktuálně na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) podílí z 18 procent.

Jenže na jejich výstavbu si museli půjčit. A dluhy nyní táhnou ke dnu chorvatské státní společnosti Hrvatske autoceste (Chorvatské dálnice) a Autocesta Rijeka - Zagreb (Dálnice Rijeka - Záhřeb), které se podílejí na výstavbě a provozu dálnic.

"Celkový dluh aktuálně dosahuje zhruba 39 miliard kun (asi 144 miliard korun). Jen letos musíme splatit 7,8 miliardy," uvedl nedávno chorvatský ministr dopravy Oleg Butković. Tamní vláda pod dohledem premiéra Andreje Plenkoviče proto hledala řešení, jak z dluhů ven. Dohodla se se Světovou bankou na restrukturalizaci jejich dluhů.

Výměnou za finanční úvěr od Světové banky ale musí firmy projít hlubokými změnami. Vedle zdražení je čeká také propouštění.

Ve hře byl i pronájem

Chorvaté už dříve zvažovali hned několik možností, jak naložit s tamní dálniční sítí.

Jednou z nich byly i koncese na pronájem dálnic na 25 až 30 let. To ale vyvolalo v chorvatské společnosti, která dálnice považuje za pověstné "rodinné stříbro", vlnu pobouření a obav z výrazného zdražení.

Na stole bylo také zavedení dálničních známek, které využívá například i sousední Slovinsko. Z obou těchto návrhů ale nakonec sešlo.

Aktuální zvýšení mýtného se týká jen části chorvatských dálnic, a to těch, které spadají pod společnost Hrvatske autoceste. Za ně se totiž v přepočtu na kilometr dosud platilo méně než u státního podniku Autocesta Rijeka - Zagreb. Vláda teď tyto částky vyrovnat.

V praxi tak mýtné zůstane stejné na úseku Záhřeb - Rijeka nebo také na dalších dálnicích v Istrii.

Zdražují i restaurace

Mýtné ale není jediným důvodem, proč budou muset turisté při návštěvě Chorvatska sáhnout hlouběji do peněženky. Chorvatská vláda letos zvýšila také DPH v pohostinství, a to na 25 procent. Některé restaurace a kavárny už zdražily, další se na to už chystají.

V roce 2013 sice daň výrazně klesla v souvislosti se startem elektronické evidence tržeb - z 25 na 10 procent. Už o rok později ji ale vláda zvedla o tři procenta. A současný kabinet ji vrátil na původních 25 procent.

