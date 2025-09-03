Česká ekonomika

Vláda a odbory se zatím na růstu platů nedohodly, jednání budou pokračovat

před 1 hodinou
Vláda a odbory se nedohodly na růstu platů ve veřejném sektoru. Kabinet navrhuje růst tarifů od ledna o pět procent a pro hůř placené profese o sedm procent. Odboráři požadují přidání o sedm procent a pro hůř placené o 13 procent. Jednání budou v příštích pár týdnech ještě pokračovat. Novinářům to po schůzce s odboráři řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. | Foto: Jakub Plíhal

"Zatím jsme se nedohodli. Závěr byl, že budeme v tom jednání pokračovat v těch příštích dvou třech týdnech. Uvidíme, jestli se dokážeme dohodnout," řekl Jurečka.

Ministerstvo práce navrhlo původně šest variant přidání - o pět, nebo o sedm procent a pro hůř odměňované profese další buď čtyři, nebo šest procent navíc. Odbory požadovaly nejdřív růst tarifů pro všechny zaměstnance veřejných služeb a státu o deset procent. Zástupci odborů žádali nejvyšší z verzí, které předložil Jurečkův úřad - tedy navýšení o sedm procent a pro hůř placené k tomu ještě šest procent. Vláda navrhuje zvednout tarify o pět procent a hůř placeným přidat ještě další dvě procenta. Podle Jurečky je na tom v koalici shoda.

"My si myslíme, že rozdíl mezi naším stanoviskem a jejich stanoviskem je přibližně deset miliard korun. To si myslíme, že je řešitelné," řekl novinářům po jednání předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Doufá v to, že vláda změní názor. "Vzdálenost mezi naším názorem a názorem vlády je ještě pořád značná," podotkl. Proti několika členům vlády ale podle něj stojí 700 tisíc zaměstnanců.

Podle podkladů k platovému nařízení vlády by na přidání o sedm procent a pro hůř odměňované a státní službu o 13 procent bylo potřeba 45,1 miliardy korun. Ministr uvedl, že i s penězi na platy ve školství a obraně je v navrhovaných rozpočtech ministerstev na přidání ale něco přes 20 miliard korun. Odboráři odhadované náklady počítají bez odvodů. Ty podle předáků stát hned dostane z výdělků zpět.

Odbory spoléhají případně na povolební kabinet, který by mohl ještě přidání upravit. "Máme přání, aby nová vláda byla moudrou vládou, takže já spoléhám na to, že nová vláda bude moudřejší než ta stávající," řekl Středula.

Podle Jurečky se blíží shoda na růstu platů učitelů. "Ta dohoda je myslím velmi blízko. Tam by to mělo být někde okolo plus minus sedmi procent," uvedl ministr. Pokryté je podle něj i navýšení výdělků v armádě.

