Ekonomika

Čeká nás rozpočtové provizorium, připustil Stanjura. Dotkne se to i platů

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 1 hodinou
Do vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok letos výrazně zasáhnou volby. Vliv bude přitom výraznější než v minulosti. Pravděpodobný vítěz voleb, opoziční hnutí ANO, totiž už dřív několikrát připustil, že plán útrat přepracuje. A povolební změnu vyjednaného rozpočtu teď připouští i současný ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)
"S největší pravděpodobností nás čeká rozpočtové provizorium," připouští Stanjura, a to v situaci, kdy ještě žádná jednání o výdajích na příští rok ani nezačala.

Důvodem je nejen souběh termínu voleb a přípravy státního rozpočtu. Stanjurova vláda totiž připraví rozpočet a tři dny před volbami ho bude posílat do sněmovny, která během několika následujících dnů skončí.

Podle Stanjury nejde o žádnou tragédii, rozpočtové provizorium už Česko v minulosti zažilo. Jedná se o dočasný stav, kdy se hospodaří podle rozpočtu z minulého roku do doby, než se schválí nový rozpočet. Nemohou ale růst platy - například pedagogům, nebo se vypisovat nové dotační tituly. 

Nejsilnější opoziční hnutí ANO už navíc několikrát avizovalo, že rozpočet pravděpodobně přepracuje. A svá slova nyní potvrzuje.

"Provedeme okamžitý vnitřní audit všech mimorozpočtových půjček a nesystémových kroků a v případě, že jimi bude významně zatížen i rozpočet na rok 2026, vrátíme ho k přepracování," tvrdí šéfka poslanců hnutí ANO Alena Schillerová s tím, že "je zřejmé, že rozpočet je sestavován s vědomím, že podle něj reálně vůbec nebude možné hospodařit."

Schillerová tím naráží na kritiku, která mířila na současnou vládu už kvůli rozpočtu na letošní rok. Při přípravě prý vláda nadhodnocovala příjmy a podhodnocovala výdaje. Tvrdila to například Národní rozpočtová rada.

"Rozpočet z naší strany bude sestaven tak, jako by nebyly volby, s plnou vážností," ujišťuje Stanjura.

Teprve před několika dny zveřejnilo ministerstvo financí takzvanou makroekonomickou predikci. Jde o odhad vývoje ekonomiky, z něhož se počítají výdaje a příjmy pro příští rok. Ministerstvo financí proto zveřejní konkrétní výši výdajů a příjmů pro příští rok až na konci srpna. Během září pak budou ministři vyjednávat o konkrétní sumě peněz, která připadne jejich resortům.

Stanjura na dotaz, jaká čeká vyjednávání, řekl, že "to bude rychlé".

"Budeme na to mít méně času, vzhledem k tomu, že jsme ve volební kampani, to říkám zcela otevřeně," tvrdí Stanjura.

Deficit rozpočtu, tedy to, o kolik vláda příští rok může utratit víc, než kolik vybere, bude někde kolem 280 miliard korun. Tedy zhruba o 39 miliard korun víc než letos. Přesné číslo zatím na stole není.

"Bude to jasné do konce měsíce, kdy na základě prognózy přepočteme všechny parametry, z nichž vláda odvodí celkové příjmy a celkové výdaje, pak se povede politická debata," konstatoval Zbyněk Stanjura 21. srpna.

Už teď je jasné, že stát v příštím roce bude utrácet víc než letos, vyšší ale budou i příjmy.

"Navýšení příjmu rozpočtu odpovídá růstu hrubého domácího produktu a budou to vyšší desítky miliard korun navíc," tvrdí ministr financí, který zároveň upozorňuje, že vyšší příjmy "tak akorát" vystačí na takzvané valorizace, tedy zákonný nárůst penzí, plateb za státní pojištěnce nebo platů pedagogů.

 
