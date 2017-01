Ceny rostou nejvíc za čtyři roky. Inflace je tam, kde ji chce mít ČNB

AKTUALIZOVÁNO před 6 minutami

Spotřebitelské ceny v prosinci stouply meziročně o dvě procenta, oznámili statistici. Za růstem nejvíce stojí ceny potravin a pohonných hmot. Vliv mají také zvyšující se mzdy, kvůli nimž rostou ceny služeb. Současný vývoj inflace přibližuje konec intervencí.

Praha – Ceny v Česku po čtyřech letech opět rostou o dvě procenta a inflace se tak pohybuje na úrovni, kterou si Česká národní banka stanovila jako cíl. Na centrální banku kvůli tomu stoupne tlak, aby přestala oslabovat kurz koruny.

Spotřebitelské ceny v prosinci rostly meziročně o dvě procenta, oproti listopadu o 0,3 procenta, oznámil Český statistický úřad. V meziročním srovnání byla inflace na stejné úrovni naposledy na přelomu let 2012 a 2013, když v lednu 2013 klesla na 1,9 procenta z předchozích 2,4 procenta.

Za celý rok 2016 dosáhla průměrná inflace 0,7 procenta, což je nejvyšší hodnota za poslední tři roky.

Přispěla i evidence tržeb

Za prosincový růst inflace mohou především zvyšující se ceny potravin a pohonných hmot. Zatímco v prvních deseti měsících roku tyto položky tlačily inflaci směrem dolů, od listopadu už rostou.

Například cena zeleniny byla v prosinci meziročně o 41,5 procenta vyšší, čerstvé máslo zdražilo o pětinu a vejce o 13,7 procenta. Cena pohonných hmot vzrostla v průměru o 4,3 procenta.

Inflaci směrem vzhůru posouvají například i ceny v restauracích (růst o 4,7 procenta).

"V prosinci zavedená elektronická evidence tržeb se stala katalyzátorem zvyšování cen v restauracích. Podle našeho odhadu přibližně 20 procent restaurací zvedlo v prosinci ceny průměrně o 10 procent. To představuje šok ve výši 0,2 procenta do jádrových cen," říká Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky.

Intervence mohou skončit dřív

Analytici očekávají, že inflace se v blízkosti dvou procent bude pohybovat i v celém roce 2017. Už v prvních měsících roku by se dokonce mohla dostat nad hranici dvou procent.

"Naše odhady ukazují, že již v únoru inflace přesáhne dvě procenta," říká Vejmělek. ČNB přitom ve své poslední prognóze z listopadu čekala inflaci na dvou procentech až v polovině roku, za prosinec čekala 1,3 procenta.

Někteří ekonomové včetně Vejmělka jsou přesvědčeni, že ČNB s intervencemi přestane již ve druhém čtvrtletí roku 2017, přestože centrální bankéři stále říkají, že ukončení kurzového závazku vidí nejpravděpodobněji v půlce roku.

"Vzhledem k příznivému ekonomickému růstu a stabilnímu inflačnímu výhledu kolem dvou procent ukončí ČNB svůj kurzový závazek ve druhém čtvrtletí tohoto roku," domnívá se Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank.

Opatrnější jsou například ekonomové v Raiffeisenbank. ČNB podle nich potřebuje, aby se inflace pohybovala v blízkosti dvou procent po nějakou dobu a zároveň si potřebuje být jistá, že jakmile jednou opustí kurzový závazek, nebude potřeba ho v nejbližších měsících znovu zavést. "I proto očekáváme, že spíše než ve druhém čtvrtletí přistoupí ČNB k opuštění kurzového závazku v druhé polovině roku," říká Daniela Milučká, makroekonomická analytička Raiffeisenbank.

Po čtyřech letech inflace v cíli, ale bude z toho mít ČNB radost nebo starost? Exit nebude legrace. — David Marek (@David_Marek) January 10, 2017

Že by naopak centrální banka překvapila a s intervencemi skončila již na začátku roku 2017, se zatím neočekává. ČNB totiž má takzvaný tvrdý závazek, podle kterého může konec intervencí přijít až ve druhém čtvrtletí roku 2017. Pokud by ho centrální banka nedodržela, mohla by utrpět její reputace na finančních trzích.

autor: Jiří Hovorka