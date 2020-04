Test Peugeotu 2008: Francouzský bestseller mezi malými SUV cení tesáky na Škodu Kamiq

Co to jsou čtyři roky? Doba, která stačí na to, aby se nový model jasně etabloval v nabídce jedné z největších evropských značek. Přesně tolik let stačilo malému crossoveru 2008, aby se z něj v roce 2016 stal v Česku nejprodávanější Peugeot. Na trhu je nyní jeho zbrusu nová druhá generace a přišel čas, abychom ji mohli vyzkoušet.

