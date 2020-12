Bavorská inspirace Lidlem. Plug-in hybrid BMW 330e bude odměňovat jízdu na elektřinu

Jak donutit majitele plug-in hybridů, aby v maximální možné míře jezdili na elektřinu a na maximum tak využili ekologický potenciál těchto aut? BMW to chce zkusit po vzoru Lidlu, jízdu na elektřinu bude odměňovat body, za něž pak půjde třeba zdarma nabíjet. Jak by to mohlo fungovat, jsme zkoušeli za volantem plug-in hybridního sedanu 330e.

Jsou to bájná čísla. BMW uvádí, že jeho sedan 330e, který nabízí výkon až 215 kilowattů, bude jezdit za neuvěřitelných 1,6 litru na sto kilometrů. V reálu se toho čísla dá dosáhnout, ale jen za předpokladu, že budete pravidelně dobíjet a jezdit co nejčastěji čistě na elektřinu.

Výrobce se však v takovém případě musí poprat s vrozenou lidskou leností, vždyť proč bych vlastně nabíjel, když mám (v případě 330e) pod kapotou dvoulitrový benzinový motor o výkonu 135 kilowattů a auto jezdí i na něj?

Mnichovskou politikou má být pozitivní motivace. Za každý kilometr ujetý čistě na elektřinu dostane řidič na své uživatelské konto jeden bod, pokud tento kilometr urazí ve speciálně definované eDrive zóně (typicky v centru velkého města), budou to body dva. Nasbíraných 1250 bodů pak znamená kredit 10 eur, které lze utratit třeba za dobíjení na veřejných stanicích. Poctivá jízda na elektřinu tak má provoz auta dále zlevňovat.

Věrnostní program zatím funguje v Německu, Nizozemsku a Belgii, na dalších trzích ho výrobce slibuje postupem času. V Česku zatím můžete elektrické kilometry sbírat jen pro vlastní potěšení z dobře odjeté práce.

Když jsou baterie nabité, 330e startuje vždy na elektřinu v hybridním režimu a na jedno nabití zvládne ujet asi 55 kilometrů. Pokud se tedy vyhnete dálnici, po ní se dá v čistě elektrickém módu jet i 140 km/h, ale v takovém případě počítejte s dojezdem spíše mezi 35 a 40 kilometry.

My jsme za týden s 330e odjeli na elektřinu lehce přes 300 kilometrů z celkových 540 a dosáhli kombinované spotřeby 3,8 l/100 km, což je spotřeba, která odpovídá papírovým hodnotám o poznání slabšího 90kW dieselu 316d.

Je to také důkaz, že i když budete poctivě dobíjet, jakmile se vám do programu připlete delší cesta, můžete na hodnoty udávané výrobcem vesele zapomenout. Při dálniční cestě do Plzně si auto po vybití baterie řeklo asi o 6,2 litru na 100 kilometrů. Na dvoulitrový benzinový motor to vlastně není špatné a po městě si auto i s prázdnou baterií dokáže často pomoci energií získanou rekuperací. I "vybití" tam tedy poměrně často budete jezdit na elektřinu.

Potenciální sbírání bodů v 330e komplikuje i celkové fungování hnacího ústrojí. Na elektřinu auto jede s 83kW elektromotorem svižně jen po městě, už na okresce působí poměrně vlažně. Až když se do hry zapojí spalovací motor, může si šofér užívat výrazného lineárního zátahu. Krátkodobě auto umí ve sportovním režimu díky spolupráci obou motorů vyvinout výkon až 215 kilowattů.

Spojte to s pohonem zadních kol (čtyřkolka je k dispozici za příplatek), citlivým řízením a s plug-in hybridního sedanu je překvapivě příjemně řidičské eko auto. Standardní neadaptivní podvozek nabízí velice dobrý mix mezi sportovností a jízdním komfortem. Baterie jsou umístěné pod zadními sedadly, takže nikterak zásadně neovlivňují jízdní vlastnosti a trojka je hbitá a vyvážená, jak se na mnichovský sedan nižší střední třídy sluší a patří.

Velice dobře se dávkují i brzdy, které umně maskují přechod mezi brzděním rekuperací a mechanickým kousnutím destiček do kotoučů. Vlastně bychom skoro řekli, že lépe podvozkově nastavený trojkový bavorák nejnovější generace jsme zatím neřídili.

Jediným praktickým omezením plug-in hybridní verze je tak menší zavazadlový prostor. U sedanu pojme místo běžných 480 litrů pouze 375. V porovnání s konkurenčním plug-in hybridním Mercedesem třídy C naštěstí v kufru nevzniká výrazný schod, který by komplikoval jeho využitelnost, jen se zde mírně zvedla podlaha a zmenšily se schránky pod ní.

Typickou otázkou u plug-in hybridů je to, pro koho vlastně jsou a jestli se v Česku, kde neexistují dotace na jejich pořízení, vůbec vyplatí. Většinou to dopadá tak, že jsou drahé a v porovnání s nejúspornějším dieselem se jejich pořízení nemůže nikdy vyplatit. A kdybychom plug-in hybridní trojku za 1,22 milionu srovnávali se zmíněnou verzí 316d za 956 800 korun, dospěli bychom jednoznačně ke stejnému závěru a nic by na tom nezměnily ani věrnostní bodíky za jízdu na elektřinu.

Jenže to tak úplně nelze, výkonově totiž plug-in hybridu odpovídá spíše šestiválec 330d a ten stojí ještě o pět tisíc víc než 330e. A pak už je rozhodování otázkou priorit. Plug-in hybrid po vybití baterií jezdí s podobnou spotřebou jako diesel a po městě na krátkých trasách nabízí významnou příležitost k další úspoře provozních nákladů.

BMW 330e Motor: benzinový 4válec, 1998 cm3 + elektromotor

Výkon benzinového motoru: 135 kW při 5000-6500 ot./min

Točivý moment benzinového motoru: 300 Nm při 1350-4000 ot./min

Výkon elektromotoru: 83 kW

Točivý moment elektromotoru: 265 Nm

Systémový výkon: 215 kW

Systémový točivý moment: 420 Nm

Nejvyšší rychlost: 230 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,9 s

Kombinovaná spotřeba: 1,6-1,9 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 375 l

Cena: od 1 218 100 Kč

Takže si pak můžete vybrat. Pokud je váš trojkový bavorák určen pro dálniční létání, doporučujeme naftový šestiválec, mimo jiné i kvůli tomu, že má pořádnou 59l nádrž a ne 40l bandasku jako plug-in hybrid. Pokud je naopak určen spíše pro jezdění z práce a do práce a většina tras délkou odpovídá elektrickému dojezdu trojky, pravidelně dobíjený plug-in hybrid je jasnou volbou, a to opět i bez věrnostního programu a vládních dotací.