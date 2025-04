24 nejspolehlivějších ojetin do pěti let podle Němců. Škodovka je mezi nimi jediná

Každoroční statistika německého autoklubu ADAC sleduje, kolikrát museli žlutí andělé vyjet na pomoc ke konkrétnímu typu auta. Podle něj se dají poznat chroničtí potížisti, ale také modely, které mají problémů na cestách nejméně. Právě jejich přehled dnes přinášíme.

Auto z druhé ruky má kromě výhody nižší ceny i některé stinné stránky. Často se k dalšímu majiteli dostane až po tovární záruce a všechny opravy jsou pak čistě v jeho režii. Koupě vozu, se kterým nebudou žádné či jen minimální starosti je tedy o to důležitější, o co vyšší ceny náhradních dílů a práce si ta která automobilka účtuje.

Statistika ADAC nikomu nenadržuje, tvoří ji jen soubor suchých čísel. Hojně prodávané modely sleduje dlouhá léta, často po několik generací. Pokud u některého ročníku zaznamená nadprůměrně problémů, je hodnocení orámováno hnědým nebo rovnou červeným políčkem. Pokud je výjezdů nápadně málo, má políčko ideálně barvu tmavě zelenou, případně světle zelenou. To tehdy, když je výjezdů o něco víc, ale stále ještě pod statistickým průměrem.

Taková auta hledala v žebříčku i redakce Aktuálně.cz. Vybrala modely s rokem výroby 2020 až 2022, u kterých proběhlo hodnocení ve všech třech sledovaných ročnících. Alespoň v jednom z nich muselo auto získat hodnocení nejvyšší (označené ve statistice tmavě zelenou barvou) a další dva roky nesmělo skončit hůře než ve světle zeleném pásmu. Těchto aut bylo z celkového počtu 159 nakonec jen 24.

ADAC v loňském roce, z jehož výsledků nejnovější čísla vycházejí, zasahoval u 3,6 milionu případů. V takřka 45 procentech z nich stála za selháním startovací baterie, což je závada sice nepříjemná, ale zároveň i vcelku levně opravitelná.

Zároveň však není od věci se ptát, zda je normální, aby dvouleté nebo tříleté auto zůstalo stát na krajnici kvůli defektu baterie, jako se to loni nápadně často stávalo toyotám. Když navíc existují auta, kterým se i lapálie tohoto druhu vyhýbají.

Čísla v níže uvedené tabulce nejsou školními známkami, ale udávají počet výjezdů žlutých andělů k závadám konkrétního modelu v loňském roce, přepočtených na 1000 registrací daného vozu v Německu. Pokud je tedy například u BMW i3 vyrobeném v roce 2020 uvedeno číslo 0,2, pak to znamená, že porucha postihla jediné auto na 5000 registrovaných.

Značka, typ Rok výroby 2022 Rok výroby 2021 Rok výroby 2020 BMW i3 0,8 0,8 0,2 Mini Cooper 0,3 0,9 1,5 Seat Ibiza 2,5 3,5 2,9 Škoda Kamiq 2,0 2,1 3,0 VW T-Cross 3,0 3,2 2,6 Audi Q2 1,2 2,1 3,9 BMW řady 1 0,7 1,4 3,5 BMW řady 2 1,3 2,0 2,4 BMW X1 1,1 1,4 2,5 BMW X2 1,0 1,7 3,8 Mercedes GLA 1,5 1,3 3,9 VW ID.3 0,7 1,4 2,2 VW T-Roc 1,5 1,9 2,6 Volvo XC40 3,0 2,5 3,0 Audi A4 0,4 1,3 2,6 Audi Q5 0,8 2,0 3,2 BMW řady 3 1,2 1,6 3,2 BMW X3 1,3 1,4 3,2 Mercedes třídy C 3,7 3,1 2,5 Mercedes GLC 1,5 1,0 1,9 Tesla Model 3 0,5 1,0 2,9 Volvo XC60 2,9 3,0 3,0 BMW řady 5 0,5 1,6 3,7 BMW X5 0,5 1,4 2,7

Na první pohled dopadlo skvěle BMW, které se v tabulce objevuje hned devětkrát. Překvapením je velmi dobrý výsledek kamiqu, jediného zástupce Škody v žebříčku premiantů. V Česku jde o lehce podceňovaný model, který je ze spalovacích SUV pocházejících z mladoboleslavské dílny prodejně nejméně úspěšný.

Pod průměrem závad se pohybuje i Fabia, Karoq, Scala, Kodiaq a Superb, k zařazení do žebříčku nejspolehlivějších ojetin jim ale chybí alespoň jeden rok, ve kterém by získaly nejlepší možné hodnocení. To se ani v jednom případě nestalo.

V případě Škody Enyaq zase chybí hodnotící data za rok 2020, neboť výroba tohoto modelu se rozjela až v jeho samém závěru a ADAC tak neměl k posouzení dostatečný počet aut. Proto ani enyaq v tabulce nejlepší čtyřiadvacítky nenajdete.