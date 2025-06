Kousek Trumpa na dosah. Nenáviděná červená Tesla jde z domu, kvůli Muskovi

Ještě před pár týdny pojilo amerického podnikatele Elona Muska a amerického prezidenta Donalda Trumpa blízké přátelství. To ale v minulém týdnu po divoké mediální přestřelce vzalo definitivně za své. A Trump, možná jako další ze symbolů, prodává svou červenou Teslu. Koupil si ji přitom teprve nedávno za úplně jiných podmínek.

"Nehledáte téměř nový luxusní elektromobil v třešňově červené? Prezident by pro vás mohl mít zajímavou nabídku." Tak otevírá deník Washington Post článek o tom, že se americký prezident Donald Trump rozhodl prodat Teslu Model S, kterou si přitom koupil teprve v březnu. Deníku New York Times to potvrdil nejmenovaný zdroj z Bílého domu. Důvod je jasný: roztržka, která mezi Trumpem a jeho někdejším velkým podporovatelem Elonem Muskem vygradovala minulý týden.

Přitom když si Trump auto pořizoval, byl to další ze symbolů velkého přátelství s Muskem. V březnu byl totiž majitel Tesly ještě pevně zasazený v americkém kabinetu jako hlava úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE) a prezident chtěl jeho automobilku, která v tu dobu čelila nevybíravým útokům, podpořit.

Před Bílým domem se proto objevil nejen Model S, ale třeba i Cybertruck. Trump si vybral červený sedan, za který podle dostupných informací, které potvrzuje třeba také zmíněný deník New York Times, zaplatil tržní cenu. Ta začíná na necelých 80 tisících dolarů, asi 1,74 milionu korun, verze Plaid je v přepočtu asi o 325 tisíc dražší.

Sám ale v autě patrně nikdy nejel, tajná služba mu nedovolí ho řídit, takže jej využívali zaměstnanci Bílého domu. To už je nicméně u konce.

Prodej červené Tesly je jen další střípkem do skládačky pošramocených, možná už ani neexistujících vztahů mezi Trumpem a Muskem. Excentrický miliardář přitom do loňské kampaně napumpoval přes 288 milionů dolarů, tedy přes 6,2 miliardy korun. Jak jsme napsali, na chvíli zasedl i jako hlava úřadu pro efektivitu státní správy, na tuto pozici ale koncem května rezignoval.

Minulý týden si pak s Trumpem začal veřejně vyměňovat osobní vzkazy přes sociální sítě. Musk přes jeho síť X, Trump zase přes jeho síť Truth Social. Důvodem je patrně zákon o snížení daní a výdajů, navrhovaný aktuální americkou administrativou, který počítá s koncem daňových úlev pro elektromobily. Vzhledem k tomu, jaká auta vyrábí Tesla, si asi leckdo domyslí, proč je Muskovi trnem v oku.

Donald Trump, ačkoliv svůj názor na elektromobily patrně i pod tíhou přátelství s Muskem v poslední době mírně upravil, auta do zásuvky kritizuje dlouhodobě. New York Times připomínají, že před dvěma lety napsal na sociální sítě, že by auta do zásuvky "měla shořet v pekle". Jedním z jeho kroků po nástupu do prezidentského úřadu také bylo zrušení nařízení předchozího prezidenta Joea Bidena o tom, že do roku 2030 mají být všechna v USA prodaná nová auta elektrická.

Současný americký prezident se prodejem Tesly přitom zařadí - trochu ironicky - mezi majitele, které svým způsobem kritizoval ještě několik týdnů zpátky. V reakci na Muskovo působení v americké administrativě totiž začali zákazníci své elektromobily hromadně prodávat, případně rušit objednávky. Výrazně vzrostl také počet útoků na dealery americké automobilky nejen v USA, ale po celém světě včetně Evropy.

Prodeje Tesly od začátku letošního roku klesají prakticky celosvětově. Za první čtvrtletí letošního roku se dodávky propadly o třináct procent na necelých 337 tisíc kusů. Čistý zisk se propadl o 71 procent na 409 milionů dolarů, asi 8,88 miliardy korun.