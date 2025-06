Musk promazává útočné tweety proti Trumpovi, ten má vztah s miliardářem za skončený

Podnikatel Elon Musk pravděpodobně smazal některé ze svých výbušných komentářů na síti X, jež provázely jeho čtvrteční slovní přestřelku s americkým prezidentem na sociálních sítích, včetně výzvy k ústavní žalobě proti Trumpovi. Republikánský prezident naopak miliardáře odrazuje od toho, aby finančně podporoval demokraty, a vztah s Muskem považuje za skončený, je teď prý zaneprázdněn jinými věcmi.

Bude-li Elon Musk financovat demokraty kandidující v příštích volbách do Kongresu proti republikánům, kteří se chystají v blízké době hlasovat pro návrh zákona o snížení daní a výdajů, bude to pro něj mít vážné následky, prohlásil v sobotu americký prezident Donald Trump. V rozhovoru se stanicí NBC News také řekl, že jeho vztah s miliardářem skončil.

"Pokud to udělá, bude za to muset nést následky," řekl Trump NBC po telefonu, odmítl však sdělit, jaké následky by to měly být. Muskovy podniky mají mnoho lukrativních vládních zakázek.

Na dotaz, zda je jeho vztah s majitelem společností Tesla a SpaceX u konce, Trump řekl: "To bych předpokládal, jo."

"Ne," odpověděl pak na otázku, zda by si přál své vztahy s Muskem napravit. "Jsem příliš zaneprázdněn jinými věcmi," dodal šéf Bílého domu.

A Musk mezitím promazává útočné tweety

V jednom ze svých příspěvků, který v sobotu dopoledne washingtonského času (odpoledne SELČ) již nebylo možné zobrazit, Musk bez důkazů uváděl, že se Trumpovo jméno objevuje v dosud nezveřejněných spisech týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. "To je skutečný důvod, proč nebyly zveřejněny," tvrdil Musk. Bílý dům Muskovo obvinění, které ve čtvrtek dále vyostřilo spor mezi oběma muži, zpochybnil.

"Hmm… tato stránka neexistuje. Zkuste hledat něco jiného," stojí na stránce na síti X, která ještě v pátek zobrazovala Muskův příspěvek.

Majitel automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX ve čtvrtek také reagoval slovem "ano" na komentář uživatele, jenž na jeho účtu vyzýval k podání ústavní žaloby, takzvaného impeachmentu, proti Trumpovi s tím, že by jej měl ve funkci nahradit současný viceprezident J. D. Vance. Ani tato stránka už dnes není k dispozici.

Vance v pátečním rozhovoru s komikem Theem Vonem řekl, že Musk dělá obrovskou chybu, když na Trumpa útočí. Zároveň se snažil miliardářovy útoky bagatelizovat jako chování "emocionálně založeného" a nyní frustrovaného člověka.

Ještě před týdnem si Trump a Musk vyměňovali komplimenty na závěr Muskova oficiálního působení v čele úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE). Jejich spor však začal tento týden rychle gradovat poté, co Musk označil stěžejní bod Trumpovy legislativní agendy, zákon na snížení daní a státních výdajů, za "odpornou ohavnost", která zvýší schodek federálního rozpočtu.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová toto obvinění odmítá. "Jedná se o nešťastnou epizodu ze strany Elona, který je nespokojený s Jedním velkým krásným návrhem zákona, protože neobsahuje takovou ekonomickou politiku, jakou by chtěl," sdělila Leavittová stanici CNN s odkazem na Trumpovo pojmenování legislativy, která v současnosti prochází Kongresem.