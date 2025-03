"Podpořím Elona, koupím si Teslu." Trump chce útoky na auta trestat jako terorismus

Americký prezident Donald Trump si koupí nový elektromobil Tesla. Chce tak vyjádřit podporu jejímu šéfovi současně spojenci Elonu Muskovi v souvislosti s nedávnými protesty proti Tesle a po propadu ceny jejích akcií. Útoky na auta značky Tesla označil za terorismus.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že bude usilovat o to, aby byly útoky na prodejce elektromobilů Tesla označeny za domácí terorismus. Uvedla to stanice CNN, podle níž se tak šéf Bílého domu vyjádřil v době protestů proti společnosti patřící jeho spojenci Elonu Muskovi.

Dříve během dne prezident v příspěvku na své sociální síti Truth Social uvedl, že si koupí nový elektromobil Tesla, aby tak vyjádřil Muskovi podporu.

Musk stojí v čele amerického úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE) zřízeného Trumpem. Jeho role v rozsáhlých škrtech ve federálním sektoru na prezidentův příkaz vedla k řadě protestů proti automobilce. Policejní oddělení po celé zemi vyšetřují útoky na předváděcí místnosti, nabíjecí stanice a vozy Tesla..

Minulý týden před prodejnou v Portlandu ve státě Oregon protestovalo zhruba 350 lidí a na začátku března bylo při bouřlivé demonstraci před newyorskou prodejnou Tesly zatčeno devět lidí.

"Udělám to. Udělám to. Zastavím je," řekl podle zpravodajské stanice Trump před Bílým domem. "Chytneme všechny, co to dělají - protože poškozují skvělou americkou společnost," uvedl prezident. Na trávníku před Bílým domem přitom stál vedle vozů Tesla, ze kterých si měl vybrat. Prohlásil, že si jeden koupí za plnou cenu.

Společně s ním tam byl i Musk, který podle agentur Reuters a AFP řekl, že jeho společnost v příštích dvou letech zdvojnásobí produkci svých vozů ve Spojených státech.

Trump dříve v příspěvku na sociální síti Muska hájil s tím, že riskuje vše, aby pomohl zemi, a že odvádí fantastickou práci. "Zítra ráno si koupím zbrusu novou Teslu jako projev důvěry a podpory Elonu Muskovi, skutečně skvělému Američanovi," napsal Turmp. Musk mu poděkoval za podporu na své sociální síti X.

Akcie Tesly v pondělí ztratily přes 15 procent, což byl jejich nejvýraznější propad za čtyři a půl roku. Včera si připsaly necelá čtyři procenta.

Trump po lednovém nástupu do funkce prezidenta zrušil nařízení svého předchůdce Joea Bidena z roku 2021, které se snažilo zajistit, aby elektromobily do roku 2030 tvořily polovinu všech nově prodaných vozidel v USA.

Tržní kapitalizace automobilky Tesla se loni 17. prosince dostala na rekordních 1,5 bilionu USD (34,3 bilionu Kč). Od té doby se snížila o více než polovinu, akcie tak smazaly většinu zisku, který si připsaly po Trumpově listopadovém vítězství ve volbách.

Pokles ceny akcií od prosince pramení ze slabšího prodeje aut a poklesu zisku, protestů proti Muskovým politickým aktivitám a z obav investorů, že politika odvádí pozornost nejbohatšího muže světa od péče o automobilku.