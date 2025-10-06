Auto

Tohle má být revoluční levný elektromobil. Dacia se s ním vrací ke svým kořenům

Tohle má být revoluční levný elektromobil. Dacia se s ním vrací ke svým kořenům
Dacia Hipster je nový koncept levného městského elektromobilu.
Na délku má jen tři metry, na šířku 1,55 metru. Třídveřová karoserie pojme čtveřici cestujících.
Ačkoliv to vypadá jako varianta iniciativy E-Car, o které se minulý měsíc mluvilo i na půdě Evropské komise, Dacia to popírá. Někteří její zástupci ale připouštějí, že by auto rádi dostali na silnice.
Hipster je podle automobilky odpovědí na sociální mobilitu, auta totiž nebývale zdražují a stávají se nedostupnými. Zobrazit 55 fotografií
Foto: Dacia
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 2 hodinami
Ačkoliv celá automobilová Evropa žije v nejistotě, Dacia nabrala prodejně výborné tempo. Sandero patří mezi tři nejprodávanější modely celé Evropy, u soukromníků je dokonce první, Duster si první pozici u retailové klientely drží mezi SUV. Přesto Rumuni neusínají na vavřínech. Sandero tak dostane prvky, které dříve mít nemohlo, zároveň se chystá i revoluce mezi levnými elektromobily.

Elektrická obdoba japonských automobilů třídy kei má podle Evropské komise spasit evropský automobilový průmysl před nájezdem čínské konkurence. Nízkou cenu vymění za omezenou rychlost a zjednodušené bezpečnostní předpisy. Ačkoliv na papíře pravidla ještě napsaná nejsou, minimálně Dacia - zdá se - s nimi už určitým způsobem pracuje. Jinak si totiž koncept Hipster snad ani nejde vysvětlit.

Související

Našel se spasitel evropského autoprůmyslu. Čínu má zastavit nová třída levných aut

Honda Super EV

Třímetrová hranatá krabička má být oficiálně odpovědí na zákaznická přání a lekcí z levné elektromobility pro ostatní. Ačkoliv vedení rumunské značky v čele s novou šéfkou Katrin Adtovou odmítá, že by šlo o odpověď na volání komise po levném elektroautě, a váhá také s tím, jestli vůbec auto do výroby pustí, druhým dechem dodává, že jde o moderní pojetí lidového automobilu. Dodávají také, že tímto modelem tvoří vlastně novou automobilovou třídu.

V Česku by patrně podobné auto příliš neuspělo, protože cena pod 15 tisíc eur (asi 360 tisíc korun), o které někteří lidé z rumunské automobilky opatrně mluví jako o maximu konkurenceschopnosti, je pořád dost vysoká. Na Západě s množstvím dotací je ale situace jiná, ostatně v Itálii se teď dá třeba Spring díky dotacím pořídit za méně než čtyři tisíce eur. Stejné auto pak v základní verzi ve Francii nebo Německu stojí 16 900 eur. Bez dotací.

Hipster je auto, které odpovídá načrtnuté představě evropského kei caru. I s baterkou váží pod 800 kilo, dojezd inženýři cílí na zhruba 150 kilometrů, k tomu přidejte omezenou rychlost a zjednodušenou bezpečnostní výbavu jen se dvěma airbagy. Hlavní designér značky Romain Gauvin dokonce auto přirovnává k prvnímu Loganu. Prý by Hipster mohl mít stejný sociální dopad, to znamená otevřít elektrickou mobilitu i lidem s nižšími příjmy. Podle dat rumunské značky se průměrná cena auta mezi lety 2010 a 2024 zvedla o 77 procent…

Inspirací při stavbě byla Dacii některá malá auta minulosti jako třeba první Fiat Panda, Renault 5, případně také Mini. Modely, na něž podle zástupců značky lidé mysleli a podvědomě se přitom usmívali, zároveň ale také modely s minimálními vnějšími a maximálními vnitřními rozměry.

Související

V Itálii prodávají elektromobil za cenu jízdního kola. Stačí mít nízké příjmy

Leap T03
5 fotografií

Hipster je čtyřmístný, v takovém případě se do něj vejde ještě 70 litrů zavazadel. Stačí ale sklopit sedadla a rázem je v autě prostor o objemu 500 litrů, v němž převezete i větší krabice. Třímetrovou délku pak doplňují výška 1,53 metru a šířka 1,55 metru. Kdo někdy jezdil v přeplněných světových metropolích, bude kompaktní půdorys auta brzy milovat.

Kromě techniky chce Dacia cenu srazit i řadou nápadů, které jsou sice úsporné, ale poměrně chytře si hrají s tvary a celkovým zaměřením auta. Třeba zadní světla nemají vlastní sklo, schovaná jsou za zadním oknem, místo vnějších klik dveří jsou zase pouze poutka. A podívejte se na zrcátka. Jednotlivé panely mají pravidelný tvar bez prolisů, lakování navíc vyžadují jen dveře a přední část. Zbytek obstarává recyklovaný plast, kterému Dacia říká Starkle.

Podobné je to i uvnitř. Zákazníci prý příliš nechtějí displeje, Hipster tak má jediný malý místo budíků. Multimediální systém? Použijte svůj chytrý telefon. Celkem je v kabině 11 úchytů YouClip, kam lze umístit kromě držáků na telefon třeba držáky na pití nebo i bezdrátovou nabíječku. Rádio je řešené přenosným Bluetooth reproduktorem spárovaným s telefonem.

Související

Má sedmiletou záruku, ví o ní ale málokdo. Spočítali jsme cenu servisu Dacie Bigster

Dacia Bigster dlouhodobý test, servis, auto na heveru
10 fotografií

Sedadla jsou dotažená až na hranici možného, co se jejich tloušťky (nebo spíše "hubenosti" týká). Kapsy ve dveřích můžete z auta klidně vyjmout, navíc se nabízejí v několika velikostech. Protože je auto nízké, čelní sklo je vlastně dvoudílné: prosklená je i přední část střechy, skrz niž je vidět třeba na semafory.

Další změny pro Spring
Autor fotografie: Dacia

Další změny pro Spring

Trochu ve stínu konceptu levného elektromobilu a upraveného Sandera s Joggerem zůstává modernizace elektrického Springu. Nová je především baterka s využitelnou kapacitou 24,3 kWh a LFP chemií. Stávající akumulátor má NMC chemii a o kousek vyšší kapacitu, nicméně je dražší na výrobu a zajišťuje miniautu stejný dojezd.

Spring tak nadále zvládne 225 kilometrů, protože se povedlo srazit spotřebu na 12,4 kWh. Pomohla i mírně vylepšená aerodynamika. Důležité také je rychlejší nabíjení maximálně 40 kW (doposud 30 kW) a především výrazně lepší křivka nabíjení: z 20 na 80 procent se má auto dostat za 29 minut, doposud to bylo 45 minut. Dacia slibuje také lepší rozložení hmotnosti a zlepšený tepelný management baterky, jakkoliv předehřev miniauto nadále nemá.

Posílení se dočkal elektromotor: základní Spring má nově 52 kW a silnější Spring Extreme dokonce 75 kW. Dacia slibuje výrazně lepší dynamiku jak z 0 na 100 km/h, tak třeba pružnou z 80 na 120 km/h.

Cena by podle zástupců značky měla zůstat stejná jako doposud, v Česku Spring startuje na 419 900 korunách.

Kdy a jestli se auto v showroomech objeví, je, jak jsme již zmínili, otázka. Inženýři ale mají jasný cíl dostat Hipster na silnice. Minimálně pro mentální cvičení na téma, co je vlastně u městského auta to skutečně důležité, funguje nový koncept dokonale. A je minimálně o třídu vyspělejší než současná mopedauta typu Citroën Ami nebo Fiat Topolino.

Luxusnější Sandero s novým hybridem

Zatímco Hipster je ale pořád budoucnost, modernizace Sandera a Joggeru představuje současnost, kterou si budou moci zákazníci i v Česku objednat ještě před koncem roku. Hlavní novinka? Plnohodnotný hybridní pohon složený z benzinové osmnáctistovky, elektromotoru a automatické převodovky se čtyřmi stupni pro spalovací a dvěma pro elektrický motor. Obchodně 155 hybrid. Stejný pohon má i šesté Clio.

Související

Radikální změna stylu. Renault Clio teď nepřehlédnete, pořád má normální motory

Renault Clio
34 fotografií

Má to ale malý háček. Nový hybridní pohon dostane jen Jogger, který už hybrid měl předtím a u nějž se objednávky otevřou ještě letos, a Sandero Stepway, u něhož ale bude hybrid dostupný až v posledním čtvrtletí příštího roku. Klasické Sandero bez terénních příkras tentokrát ostrouhá.

Naopak inovovaný pohon na LPG dostanou všechny tři modely: Sandero, Sandero Stepway i Jogger. Verze Eco-G 120 má nově tříválcovou dvanáctistovku a nejvyšší výkon 88 kW. K tomu navíc stoupl objem plynové nádrže na 49,6 litru u Sandera a 48,8 litru u Joggeru. Doposud měla nádrž 40 litrů. Podle modelu tak plynová verze zvládne až 1590 kilometrů s plnou nádrží LPG i benzinu.

Související

Šokující elektrický Renault. Stojí šestkrát víc než R5, objednávky už má i z Česka

Renault 5 Turbo 3E
32 fotografií

Kromě toho bude plynová verze poprvé dostupná i s automatickou dvouspojkovou převodovkou volitelně k ručnímu řazení. Zážehový přeplňovaný litrový tříválec v Sanderu pak posílil na 74 kW, v Sanderu Stepway a Joggeru zůstává jeho 81kW verze. Klasickému Sanderu zůstává i základní atmosférický litrový tříválec, který ale třeba z české nabídky vypadl už před časem.

Kromě techniky se Sandero i Jogger dočkaly i vyžehlení vrásek. Upravené byly přední nárazníky, maska i světla, která mají nově grafiku denního svícení v podobě obráceného T. U obou verzí Sandera mají totožnou grafiku i zadní LED světla, verze Stepway dostala mezi zadní světla také matný černý pás. Sandero Stepway a Jogger mají plastové obložení karoserie z materiálu Starkle, všechny modely se dočkaly i nového designu kol a osvěžení palety barev.

Související

Dacia bude mít světový unikát: Duster i Bigster na LPG dostanou automat a pohon 4×4

Dacia Bigster a Dacia Duster

Do interiéru se nastěhoval nový volant, podle výbavy přibyly bezdrátové nabíjení chytrých telefonů a přepracovaný multimediální systém s větší desetipalcovou obrazovkou. Výdechy ventilace mají nově prvky ve tvaru obráceného T a látka na potazích sedadel i palubní desky by měla být nově pevnější.

Z dražších modelů Duster a Bigster se do Sandera i Joggeru nastěhoval kamerový systém pokrývající celé okolí vozu, novinkou je dále automatické přepínání dálkových světel a elektrické sklápění vnějších zrcátek. Dostupnost závisí na výbavě. Kvůli evropským bezpečnostním předpisům pak mají všechny tři modely hlídání pozornosti řidiče a nouzové brzdění nově s detekcí chodců a cyklistů.

Jak změny zahýbají s cenami Sandera i Joggeru, je zatím otázkou. Dodat ale lze, že novinky se týkají i technicky příbuzného sedanu Logan, který nicméně není v české nabídce Dacie a nedostane ani nový hybridní pohon.

Prohlédnout si 55 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Kvičela, pištěla, ale projela nemožné. Tatra 805 učarovala armádě i cestovatelům

Kvičela, pištěla, ale projela nemožné. Tatra 805 učarovala armádě i cestovatelům
27 fotografií

Autobusy, které zaručeně neznáte. Několik dvojčat slavného RTO i maďarská Avie

Autobusy, které zaručeně neznáte. Několik dvojčat slavného RTO i maďarská Avie
Přehled

Kdo má velkou dodávku a kdo jezdí Octavií? Čeští politici mají i nečekaná auta

Kdo má velkou dodávku a kdo jezdí Octavií? Čeští politici mají i nečekaná auta
Přehled

Řidičák z výdejního boxu místo fronty na úřadě. Novinka se stala populární

Řidičák z výdejního boxu místo fronty na úřadě. Novinka se stala populární
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta Dacia Dacia Sandero Dacia Jogger elektromobil Elektromobilita

Právě se děje

Aktualizováno teď
Ukrajinský útok na Belgorod připravil o elektřinu tisíce lidí

ŽIVĚ
Ukrajinský útok na Belgorod připravil o elektřinu tisíce lidí

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 36 minutami

Věznice vybrakoval Prigožin. Novinář v mrazivém rozhovoru odkryl, kdo válčí za Putina

Věznice vybrakoval Prigožin. Novinář v mrazivém rozhovoru odkryl, kdo válčí za Putina
20:49
před 39 minutami
Česko čeká podmračený týden se srážkami, do čtvrtka se bude oteplovat

Česko čeká podmračený týden se srážkami, do čtvrtka se bude oteplovat

Česko čeká podmračený týden s přeháňkami a deštěm. Dnes bude až 14 stupňů Celsia, pak budou denní maxima postupně růst až na čtvrtečních 18 stupňů.
před 47 minutami
"Po pokoji jsem schovávala zvratky," popisuje vizážistka hvězd dlouhý boj s bulimií

"Po pokoji jsem schovávala zvratky," popisuje vizážistka hvězd dlouhý boj s bulimií

Jako malá holčička neměla stabilní domov. Chvíli bydlela u prarodičů, pak u mámy, která propadla alkoholu, a pak u otce, který kvůli nemoci oslepl.
před 1 hodinou
Bouzková pokračuje v Číně ve skvělých výkonech, teď ji čeká bitva proti Šwiatekové

Bouzková pokračuje v Číně ve skvělých výkonech, teď ji čeká bitva proti Šwiatekové

Tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Wu-chanu do 2. kola. Proti Camile Osoriové z Kolumbie potvrdila roli favoritky a vyhrála 6:3, 6:4.
Aktualizováno před 1 hodinou
K povolebním konzultacím na Hrad míří Hřib, Okamura i Macinka

ŽIVĚ
K povolebním konzultacím na Hrad míří Hřib, Okamura i Macinka

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Federální soudkyně dočasně zakázala Trumpovi vyslat Národní gardu do Portlandu

Federální soudkyně dočasně zakázala Trumpovi vyslat Národní gardu do Portlandu

Guvernérka státu Oregon uvedla, že o nasazení příslušníků Národní gardy Trumpova administrativa dopředu oficiálně neinformovala.
Další zprávy