Tohle má být revoluční levný elektromobil. Dacia se s ním vrací ke svým kořenům

Elektrická obdoba japonských automobilů třídy kei má podle Evropské komise spasit evropský automobilový průmysl před nájezdem čínské konkurence. Nízkou cenu vymění za omezenou rychlost a zjednodušené bezpečnostní předpisy. Ačkoliv na papíře pravidla ještě napsaná nejsou, minimálně Dacia - zdá se - s nimi už určitým způsobem pracuje. Jinak si totiž koncept Hipster snad ani nejde vysvětlit.
Třímetrová hranatá krabička má být oficiálně odpovědí na zákaznická přání a lekcí z levné elektromobility pro ostatní. Ačkoliv vedení rumunské značky v čele s novou šéfkou Katrin Adtovou odmítá, že by šlo o odpověď na volání komise po levném elektroautě, a váhá také s tím, jestli vůbec auto do výroby pustí, druhým dechem dodává, že jde o moderní pojetí lidového automobilu. Dodávají také, že tímto modelem tvoří vlastně novou automobilovou třídu.
V Česku by patrně podobné auto příliš neuspělo, protože cena pod 15 tisíc eur (asi 360 tisíc korun), o které někteří lidé z rumunské automobilky opatrně mluví jako o maximu konkurenceschopnosti, je pořád dost vysoká. Na Západě s množstvím dotací je ale situace jiná, ostatně v Itálii se teď dá třeba Spring díky dotacím pořídit za méně než čtyři tisíce eur. Stejné auto pak v základní verzi ve Francii nebo Německu stojí 16 900 eur. Bez dotací.
Hipster je auto, které odpovídá načrtnuté představě evropského kei caru. I s baterkou váží pod 800 kilo, dojezd inženýři cílí na zhruba 150 kilometrů, k tomu přidejte omezenou rychlost a zjednodušenou bezpečnostní výbavu jen se dvěma airbagy. Hlavní designér značky Romain Gauvin dokonce auto přirovnává k prvnímu Loganu. Prý by Hipster mohl mít stejný sociální dopad, to znamená otevřít elektrickou mobilitu i lidem s nižšími příjmy. Podle dat rumunské značky se průměrná cena auta mezi lety 2010 a 2024 zvedla o 77 procent…
Inspirací při stavbě byla Dacii některá malá auta minulosti jako třeba první Fiat Panda, Renault 5, případně také Mini. Modely, na něž podle zástupců značky lidé mysleli a podvědomě se přitom usmívali, zároveň ale také modely s minimálními vnějšími a maximálními vnitřními rozměry.
Hipster je čtyřmístný, v takovém případě se do něj vejde ještě 70 litrů zavazadel. Stačí ale sklopit sedadla a rázem je v autě prostor o objemu 500 litrů, v němž převezete i větší krabice. Třímetrovou délku pak doplňují výška 1,53 metru a šířka 1,55 metru. Kdo někdy jezdil v přeplněných světových metropolích, bude kompaktní půdorys auta brzy milovat.
Kromě techniky chce Dacia cenu srazit i řadou nápadů, které jsou sice úsporné, ale poměrně chytře si hrají s tvary a celkovým zaměřením auta. Třeba zadní světla nemají vlastní sklo, schovaná jsou za zadním oknem, místo vnějších klik dveří jsou zase pouze poutka. A podívejte se na zrcátka. Jednotlivé panely mají pravidelný tvar bez prolisů, lakování navíc vyžadují jen dveře a přední část. Zbytek obstarává recyklovaný plast, kterému Dacia říká Starkle.
Podobné je to i uvnitř. Zákazníci prý příliš nechtějí displeje, Hipster tak má jediný malý místo budíků. Multimediální systém? Použijte svůj chytrý telefon. Celkem je v kabině 11 úchytů YouClip, kam lze umístit kromě držáků na telefon třeba držáky na pití nebo i bezdrátovou nabíječku. Rádio je řešené přenosným Bluetooth reproduktorem spárovaným s telefonem.
Sedadla jsou dotažená až na hranici možného, co se jejich tloušťky (nebo spíše "hubenosti" týká). Kapsy ve dveřích můžete z auta klidně vyjmout, navíc se nabízejí v několika velikostech. Protože je auto nízké, čelní sklo je vlastně dvoudílné: prosklená je i přední část střechy, skrz niž je vidět třeba na semafory.
Další změny pro Spring
Trochu ve stínu konceptu levného elektromobilu a upraveného Sandera s Joggerem zůstává modernizace elektrického Springu. Nová je především baterka s využitelnou kapacitou 24,3 kWh a LFP chemií. Stávající akumulátor má NMC chemii a o kousek vyšší kapacitu, nicméně je dražší na výrobu a zajišťuje miniautu stejný dojezd.
Spring tak nadále zvládne 225 kilometrů, protože se povedlo srazit spotřebu na 12,4 kWh. Pomohla i mírně vylepšená aerodynamika. Důležité také je rychlejší nabíjení maximálně 40 kW (doposud 30 kW) a především výrazně lepší křivka nabíjení: z 20 na 80 procent se má auto dostat za 29 minut, doposud to bylo 45 minut. Dacia slibuje také lepší rozložení hmotnosti a zlepšený tepelný management baterky, jakkoliv předehřev miniauto nadále nemá.
Posílení se dočkal elektromotor: základní Spring má nově 52 kW a silnější Spring Extreme dokonce 75 kW. Dacia slibuje výrazně lepší dynamiku jak z 0 na 100 km/h, tak třeba pružnou z 80 na 120 km/h.
Cena by podle zástupců značky měla zůstat stejná jako doposud, v Česku Spring startuje na 419 900 korunách.
Kdy a jestli se auto v showroomech objeví, je, jak jsme již zmínili, otázka. Inženýři ale mají jasný cíl dostat Hipster na silnice. Minimálně pro mentální cvičení na téma, co je vlastně u městského auta to skutečně důležité, funguje nový koncept dokonale. A je minimálně o třídu vyspělejší než současná mopedauta typu Citroën Ami nebo Fiat Topolino.
Luxusnější Sandero s novým hybridem
Zatímco Hipster je ale pořád budoucnost, modernizace Sandera a Joggeru představuje současnost, kterou si budou moci zákazníci i v Česku objednat ještě před koncem roku. Hlavní novinka? Plnohodnotný hybridní pohon složený z benzinové osmnáctistovky, elektromotoru a automatické převodovky se čtyřmi stupni pro spalovací a dvěma pro elektrický motor. Obchodně 155 hybrid. Stejný pohon má i šesté Clio.
Má to ale malý háček. Nový hybridní pohon dostane jen Jogger, který už hybrid měl předtím a u nějž se objednávky otevřou ještě letos, a Sandero Stepway, u něhož ale bude hybrid dostupný až v posledním čtvrtletí příštího roku. Klasické Sandero bez terénních příkras tentokrát ostrouhá.
Naopak inovovaný pohon na LPG dostanou všechny tři modely: Sandero, Sandero Stepway i Jogger. Verze Eco-G 120 má nově tříválcovou dvanáctistovku a nejvyšší výkon 88 kW. K tomu navíc stoupl objem plynové nádrže na 49,6 litru u Sandera a 48,8 litru u Joggeru. Doposud měla nádrž 40 litrů. Podle modelu tak plynová verze zvládne až 1590 kilometrů s plnou nádrží LPG i benzinu.
Kromě toho bude plynová verze poprvé dostupná i s automatickou dvouspojkovou převodovkou volitelně k ručnímu řazení. Zážehový přeplňovaný litrový tříválec v Sanderu pak posílil na 74 kW, v Sanderu Stepway a Joggeru zůstává jeho 81kW verze. Klasickému Sanderu zůstává i základní atmosférický litrový tříválec, který ale třeba z české nabídky vypadl už před časem.
Kromě techniky se Sandero i Jogger dočkaly i vyžehlení vrásek. Upravené byly přední nárazníky, maska i světla, která mají nově grafiku denního svícení v podobě obráceného T. U obou verzí Sandera mají totožnou grafiku i zadní LED světla, verze Stepway dostala mezi zadní světla také matný černý pás. Sandero Stepway a Jogger mají plastové obložení karoserie z materiálu Starkle, všechny modely se dočkaly i nového designu kol a osvěžení palety barev.
Do interiéru se nastěhoval nový volant, podle výbavy přibyly bezdrátové nabíjení chytrých telefonů a přepracovaný multimediální systém s větší desetipalcovou obrazovkou. Výdechy ventilace mají nově prvky ve tvaru obráceného T a látka na potazích sedadel i palubní desky by měla být nově pevnější.
Z dražších modelů Duster a Bigster se do Sandera i Joggeru nastěhoval kamerový systém pokrývající celé okolí vozu, novinkou je dále automatické přepínání dálkových světel a elektrické sklápění vnějších zrcátek. Dostupnost závisí na výbavě. Kvůli evropským bezpečnostním předpisům pak mají všechny tři modely hlídání pozornosti řidiče a nouzové brzdění nově s detekcí chodců a cyklistů.
Jak změny zahýbají s cenami Sandera i Joggeru, je zatím otázkou. Dodat ale lze, že novinky se týkají i technicky příbuzného sedanu Logan, který nicméně není v české nabídce Dacie a nedostane ani nový hybridní pohon.