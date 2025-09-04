Dacia bude mít světový unikát: Duster i Bigster na LPG dostanou automat a pohon 4×4

Nabídka pohonných jednotek pro Duster a Bigster je nově bohatší o hybridní verzi G 150 4×4. Ta spojuje zážehový tříválec s objemem 1,2 doplněný o 48V startér-generátor a elektromotor nad zadní nápravou. Ten má sám o sobě výkon 23 kW (31 k), celá pohonná soustava pak dává systémových 113 kW (154 k) a točivý moment 230 Nm. Aby toho nebylo málo, vůz má dvě padesátilitrové nádrže, jednu na benzin a druhou na LPG. Pokud by chtěl majitel vozu vyjet obě až do dna, dokázal by s autem urazit kolem 1500 kilometrů.
Automobilka uvádí, že až 60 procent cesty se odehrává v elektrickém režimu. Když má ale slovo zážehová jednotka, umí se pohon zadních kol zcela odpojit a tím šetřit energii pro jiné situace. Zpět ve hře je v okamžiku, kdy mají přední kola problém s adhezí.
Spalovací motor je spojen s šestistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou s řazením pádly pod volantem. Elektromotor nad zadní nápravou zase využívá převodovku se dvěma stupni, což je rovněž v tomto segmentu zcela unikátní řešení. Díky tomu dokáže zadní elektromotor při zařazeném prvním stupni poskytnout vysoký točivý moment v nízkých rychlostech a rovněž lépe zbrzdí auto z vysokých rychlostí. Druhý stupeň zase zajistí nižší provozní otáčky při běžné jízdě a tím i nižší spotřebu elektřiny. Dacia uvádí, že zadní elektromotor funguje až do 140 km/h, maximální rychlost vozu však neuvádí.
Tím však překvapením stále není konec - rychlostní stupně elektromotoru může řidič rovněž ovládat pádly pod volantem, což se hodí zejména tehdy, pokud auto táhne přívěs nebo se pohybuje v těžším terénu. Ovládání je samozřejmě dobrovolné, lze jej přenechat předem navoleným terénním režimům pro sníh, bláto, písek, případně také poloze Lock, kdy se točivý moment přenese na kolo s lepší adhezí. Pohon 4×4 je u obou dacií řešen elektronicky, žádná mechanická vazba mezi oběma nápravami neexistuje.
Protože oba vozy momentálně procházejí homologací, přesnou spotřebu Dacia zatím neuvádí. Podle předběžných údajů by se měla pohybovat mezi 7,1 až 7,2 litry LPG na 100 km nebo 5,5 až 5,6 l/100 km v případě, že auto právě spaluje benzin.
O ceně zatím automobilka mluvit nechce, slibuje ale, že čtyřkolka se u obou SUV objeví do konce roku. Každopádně půjde o mimořádně zajímavou novinku, která svým technickým řešením nenachází na trhu soupeře.