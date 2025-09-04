Auto

Dacia bude mít světový unikát: Duster i Bigster na LPG dostanou automat a pohon 4×4

Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 2 hodinami
Kdo chtěl dobrou trakci i na zimních silnicích a současně nechtěl řadit, měl u Dacie až dosud smůlu. To se však brzy změní, rumunská automobilka nově oznámila pohon všech kol u obou svých SUV modelů Duster a Bigster. Navíc půjde o kombinaci elektrického a spalovacího pohonu živícího se propan-butanem nebo benzinem. Nic takového žádná jiná automobilka dosud nepředstavila.
Foto: Jakub Stehlík

Nabídka pohonných jednotek pro Duster a Bigster je nově bohatší o hybridní verzi G 150 4×4. Ta spojuje zážehový tříválec s objemem 1,2 doplněný o 48V startér-generátor a elektromotor nad zadní nápravou. Ten má sám o sobě výkon 23 kW (31 k), celá pohonná soustava pak dává systémových 113 kW (154 k) a točivý moment 230 Nm. Aby toho nebylo málo, vůz má dvě padesátilitrové nádrže, jednu na benzin a druhou na LPG. Pokud by chtěl majitel vozu vyjet obě až do dna, dokázal by s autem urazit kolem 1500 kilometrů.

Související

Vyplatí se příplatek za velikost? Dacia Bigster má na Duster ještě jedno eso v rukávu

Dacia Bigster a Dacia Duster
49 fotografií

Automobilka uvádí, že až 60 procent cesty se odehrává v elektrickém režimu. Když má ale slovo zážehová jednotka, umí se pohon zadních kol zcela odpojit a tím šetřit energii pro jiné situace. Zpět ve hře je v okamžiku, kdy mají přední kola problém s adhezí.

Spalovací motor je spojen s šestistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou s řazením pádly pod volantem. Elektromotor nad zadní nápravou zase využívá převodovku se dvěma stupni, což je rovněž v tomto segmentu zcela unikátní řešení. Díky tomu dokáže zadní elektromotor při zařazeném prvním stupni poskytnout vysoký točivý moment v nízkých rychlostech a rovněž lépe zbrzdí auto z vysokých rychlostí. Druhý stupeň zase zajistí nižší provozní otáčky při běžné jízdě a tím i nižší spotřebu elektřiny. Dacia uvádí, že zadní elektromotor funguje až do 140 km/h, maximální rychlost vozu však neuvádí.

Tím však překvapením stále není konec - rychlostní stupně elektromotoru může řidič rovněž ovládat pádly pod volantem, což se hodí zejména tehdy, pokud auto táhne přívěs nebo se pohybuje v těžším terénu. Ovládání je samozřejmě dobrovolné, lze jej přenechat předem navoleným terénním režimům pro sníh, bláto, písek, případně také poloze Lock, kdy se točivý moment přenese na kolo s lepší adhezí. Pohon 4×4 je u obou dacií řešen elektronicky, žádná mechanická vazba mezi oběma nápravami neexistuje.

Protože oba vozy momentálně procházejí homologací, přesnou spotřebu Dacia zatím neuvádí. Podle předběžných údajů by se měla pohybovat mezi 7,1 až 7,2 litry LPG na 100 km nebo 5,5 až 5,6 l/100 km v případě, že auto právě spaluje benzin.

O ceně zatím automobilka mluvit nechce, slibuje ale, že čtyřkolka se u obou SUV objeví do konce roku. Každopádně půjde o mimořádně zajímavou novinku, která svým technickým řešením nenachází na trhu soupeře.

 
Mohlo by vás zajímat

V Berlíně najelo auto do lidí, podle policie šlo zřejmě o nehodu

V Berlíně najelo auto do lidí, podle policie šlo zřejmě o nehodu

Elektrická Octavia už není tajemství. Design vzbudí emoce, připomíná několik aut

Elektrická Octavia už není tajemství. Design vzbudí emoce, připomíná několik aut
6 fotografií

"Děda byl frajer a my ho připomeneme." Sto let stará motorka jede z Londýna do Prahy

"Děda byl frajer a my ho připomeneme." Sto let stará motorka jede z Londýna do Prahy

Čína vrací úder EU. Zavedení cel na elektroauta teď bolí hlavně evropské značky

Čína vrací úder EU. Zavedení cel na elektroauta teď bolí hlavně evropské značky
8 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Dacia Dacia Bigster Dacia Duster nová auta lpg

Právě se děje

Aktualizováno před 46 minutami

Šílená nehoda ikonické lanovky: objevily se první informace o příčině tragédie

Šílená nehoda ikonické lanovky: objevily se první informace o příčině tragédie
Prohlédnout si 12 fotografií
„Je to tragický den pro naše město. Lisabon truchlí, je to tragická, tragická událost,“ řekl včera večer starosta Lisabonu Carlos Moedas (Glória na snímku z roku 1926).
V portugalských médiích se pozornost soustředí na lano, které umožňuje fungování systému protizávaží. To umožňuje lanovce pohybovat se nahoru a dolů po velmi strmém kopci.
Aktualizováno před 49 minutami

Lisabon truchlí: smrtelná nehoda ikonické lanovky Glória zasáhla celé Portugalsko

Lisabon truchlí: smrtelná nehoda ikonické lanovky Glória zasáhla celé Portugalsko
Prohlédnout si 12 fotografií
„Je to tragický den pro naše město. Lisabon truchlí, je to tragická, tragická událost,“ řekl včera večer starosta Lisabonu Carlos Moedas (Glória na snímku z roku 1926).
V portugalských médiích se pozornost soustředí na lano, které umožňuje fungování systému protizávaží. To umožňuje lanovce pohybovat se nahoru a dolů po velmi strmém kopci.
před 54 minutami
Já myslel, že to byla dlažební kostka, řekl Babiš k útoku. Pak ho rozčílili novináři
0:29

Já myslel, že to byla dlažební kostka, řekl Babiš k útoku. Pak ho rozčílili novináři

Aktuálně.cz mluvilo s Andrejem Babišem o tom, jak se cítí po fyzickém napadení a také proč v programu málo mluví o zahraniční politice ANO.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

ŽIVĚ
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
V Berlíně najelo auto do lidí, podle policie šlo zřejmě o nehodu

V Berlíně najelo auto do lidí, podle policie šlo zřejmě o nehodu

V Berlíně ve čtvrtek odpoledne najelo auto do lidí, na místě je několik zraněných včetně dětí. Policie řidiče na místě zadržela.
před 2 hodinami
"Maduro by měl sr*t cihly". Chystá se Trump na invazi do Venezuely?
0:28

"Maduro by měl sr*t cihly". Chystá se Trump na invazi do Venezuely?

Americké manévry u pobřeží Venezuely vyvolávají otázky, zda by se za oficiální rétorikou boje proti drogám mohla skrývat příprava na zásadnější zásah.
před 2 hodinami
Pražská hygiena podle Válka šíření žloutenky zvládá, nehrozí podstatné riziko

Pražská hygiena podle Válka šíření žloutenky zvládá, nehrozí podstatné riziko

Válek na tiskové konferenci zdůraznil osobní prevenci, dbaní na důkladnou hygienu, zvlášť umývání rukou mýdlem pod tekoucí vodou.
Další zprávy