Radikální změna stylu. Renault Clio teď nepřehlédnete, pořád má normální motory

Ta proměna je tak fascinující, že se poprvé možná na chvílí zastavíte a budete přemýšlet, co je to vlastně za auto. Ostře řezaný přední nárazník s výraznou maskou i nasávacím otvorem, denní svícení ještě zdůrazňující šířku vozu a vzadu ostrá hrana víka kufru a světla, za jejichž tvar by se nemusel stydět leckterý italský supersport.
Renault Clio si v šesté generaci - minimálně ve verzi Esprit Alpine - dal k snídani steroidy. Má teď i delší kapotu, o osm milimetrů prodloužený rozvor náprav, a dokonce o 67 milimetrů delší karoserii. Ta tak překračuje hranici 4,1 metru. O téměř čtyři centimetry se auto rozšířilo, a ačkoliv to dobře maskuje, je též o kousek vyšší. Kufr pojme podle motoru až 391 litrů, to je třídní nadprůměr.
Jak koresponduje s atraktivním vzhledem použitá technika? To bude asi záležet zákazník od zákazníka. Protože minimálně co do rozmanitosti motorové nabídky nebude mít Clio konkurenci. Nechybí klasický přeplňovaný benzinový tříválec s výkonem 85 kW spojený s manuální nebo šestistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou. Výhodou bude pětilitrová spotřeba.
Na úspornou notu hraje také tříválec přestavěný na spalování LPG. Má 88 kW a automatickou převodovku EDC, navíc o pár gramů nižší emise než klasický zážehový agregát.
Vrcholem nabídky pak bude plnohodnotný hybrid založený na benzinové osmnáctistovce. Dohromady má 118 kW, přičemž jde o stejnou jednotku, jako má třeba Dacia Bigster. Stejně jako jinde bude I v Cliu hybrid spojený s multimodovým automatem: dva stupně pro elektrický a čtyři pro spalovací motor. Renault udává spotřebu 3,9 l / 100 km, a jak víme už z Bigsteru, umí být hybrid skutečně velmi úsporný. Pomáhá tomu i velká 1,4kWh baterka.
Základem Clia je platforma CMF-B, jejíž elektrickou verzi používají R4 a R5. Oslí můstek to není náhodný, protože když se posadíte za volant šestého Clia, nutně si budete připadat jako ve zmíněných elektromobilech.
Před řidičem jsou dvě 10,1palcové obrazovky, volič automatické převodovky je pod volantem, ale konečně má i parkovací režim. Minimálně z fotek to ale také vypadá, že ani nejdražší verze Clia nedostanou dvouzónovou automatickou klimatizaci. Škoda.
Multimediální systém má samozřejmě software od Googlu, to znamená vestavěné mapy i možnost stahovat si různé aplikace přes Obchod Play. A to včetně třeba streamovacích služeb Prime Video nebo HBO Max. Potěší nadále samostatný panel s fyzickými kolébkovými přepínači pro nastavování teploty nebo intenzity větrání.
Hodnotně vypadá potah palubní desky před spolujezdcem textilií nebo Alcantarou, sedadla pro změnu využívají recyklované materiály. Zajímavě působí odkládací schránka na středovém tunelu krytá kloubovým víkem podobným krytu na tablet. Ta ale bude patrně jen součástí výbavy verzí s automatickou převodovkou.
Kromě sportovněji laděné výbavy Esprit Alpine na fotkách bude Clio dostupné i v základním stupni Evolution a vyšším Techno. České ceny známé nejsou, ale objednávky budou prodejci přijímat už od konce letošního roku. První auta k zákazníkům přijedou začátkem roku 2026. Výrobu má na starosti továrna v turecké Burse.