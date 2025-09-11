Šokující elektrický Renault. Stojí šestkrát víc než R5, objednávky už má i z Česka

Auto

Foto: Jan Matoušek
Jan Matoušek
před 25 minutami
S elektrickou R5 trefil Renault prodejní jackpot, Clio je dokonce nejprodávanějším novým autem v Evropě. Francouzi tak mají prostor vedle normálních masových aut i na okrajovou specialitu, jakou bylo svého času třeba Clio V6. Teď je to samozřejmě elektromobil, ale k šestiválcovému malému hatchbacku má vlastně docela blízko. A k vidění bude i na českých silnicích.

Jakmile nějaká automobilka oznámí limitovaný model, většinu kusů spolknou ty největší světové trhy. Málokdy nějaká specialita skončí v Česku. Naposledy se to povedlo u BMW Skytop v ceně skoro 13 milionů korun. Jedno z padesáti vyrobených aut skončilo v Česku. U koho, je samozřejmě tajné.

To je ale spíše výjimka, takže když Renault oznámil, že vyrobí 1980 kusů zběsilé (a tady určitě nejde o přehnané označení) R5 Turbo 3E, asi nikdo neočekával, že by mohl nějaký elektromobil v ceně startující na skoro čtyřech milionech skončit v českých rukou. Opak je však pravdou. Dva zákazníci už totiž v Česku složili závaznou objednávku.

To znamená mimo jiné zálohu 50 tisíc eur, asi 1,2 milionu korun, kterou Renault požaduje, aby se během roku 2027 auto k zákazníkovi dostalo. Zájemcům stačí vyplnit webový formulář, který značka otevřela v březnu letošního roku.

"Zatím je prodaná necelá polovina z 1980 vyrobených kusů," řekl produktový manažer R5 Turbo 3E nebo šestého Clia Nicolas Laruaz. Auto přitom stojí včetně daně 160 tisíc eur, tedy asi 3,9 milionu korun. A proč jich je 1980? Protože původní Renault 5 Turbo přijel právě v roce 1980.

Jestliže první auta se dostanou k zákazníkům v roce 2027, kdo si objedná Turbo 3E teď, bude čekat mnohem déle. Podle Laruaze je teď dodací termín zhruba rok 2028. Na papíře to ale vypadá, že by se čekání nakonec mohlo zájemcům vyplatit.

"Je to nejkratší auto se šířkou dva metry na trhu. Naposledy bylo tak širokým kompaktním autem Lamborghini Countach," říká hrdě Nicolas Laruaz, když R5 Turbo 3E představuje. Na délku má hatchback 4,08 metru, na šířku 2,03 metru. Jak je vidět i z fotek, vzadu je o 12 cm širší než vpředu, za což mohou také motory uložené v zadních kolech.

Turbo 3E bude zadokolka, elektromotor v jednom kole má 205 kW, dohromady tak je řeč o 410 kW a až 4800 Nm. Při váze 1450 kilo to dává velmi slušný poměr výkonu a váhy, však také na 100 km/h zrychlí auto za méně než 3,5 vteřiny a rozjede se až na 270 km/h.

Karoserie je z karbonového kompozitu, proto se i přes baterku povedlo udržet hmotnost relativně nízko. 70kWh NMC baterka pod podlahou pak stačí podle automobilky na dojezd přes 400 kilometrů. Základem je přitom úplně nová 800V architektura, takže se bavíme o nabíjení výkonem až 350 kW a času potřebném pro doplnění kapacity z 10 na 80 procent za patnáct minut.

Laruaz na dotaz Aktuálně.cz přitakal, že R5 Turbo 3E je vlastně pojízdnou laboratoří a spoustu především technických řešení - hlavně 800V architekturu - je možné čekat i v budoucích sériových a masovějších Renaultech.

Co asi žádný jiný budoucí model francouzské značky nedostane, to je rallyová ruční brzda, kterou ale bude možné používat jen na uzavřené trati. Nechybí čtyřstupňová rekuperace, několik jízdních režimů nebo předjížděcí tlačítko pro krátkodobé navýšení výkonu. Něco jako KERS ve formuli 1. Vzadu je bezpečnostní klec, karoserie je pouze dvoumístná. Pořád ale s veškerým komfortem klasické R5.

Řeč je o klimatizaci či multimediálním systému se službami Google, za sedadly je i zavazadlový prostor. A samozřejmě nechybí plejáda jízdních asistentů. Turbo 3E je extrémní, ale na silnice legálně může. Podle Renaultu má jít dokonce o nejpohodlnější superauto.

"Vývoj auta má na starosti Alpine, pomáhá mu divize Ampere. Renault to celé hlavně zaštiťuje svým jménem a historickým odkazem R5 Turbo," vysvětluje Nicolas Laruaz. Je nasnadě, že auto se bude vyrábět v Dieppe, kde Alpine sídlí. Tam ostatně vznikaly i Clio V6, Sport Spider nebo Mégane RS R26.R, další z řady sportovních Renaultů.

