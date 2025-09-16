Má sedmiletou záruku, ví o ní ale málokdo. Spočítali jsme cenu servisu Dacie Bigster

Nákupem auta výdaje s ním spojené nekončí, ale teprve začínají. Stará známá průpovídka je možná myšlena v nadsázce, kdyby se však sečetla cena pohonných hmot, pojištění, nákladů na STK a předepsanou údržbu, bývá konečná suma za provoz auta v řádu statisíců. Vlastnictví vlastního přibližovadla nikdy nebylo levnou záležitostí, ignorovat servisní plán daný automobilkou se ale sotva vyplácí.
Čerstvý motorový olej měněný v pravidelných intervalech dokáže zajistit delší životnost pohonné jednotky, zkušené oko automechanika zase může objevit v zárodku problémy, které by se mohly vyvinout v nákladnou záležitost. A pak jde také o spolehlivost. Nikdo z nás nechce uvíznout v půli cesty na dovolenou jen kvůli prasklému klínovému řemenu nebo nefunkční 12V baterii.
A pak jde taky o záruku. Teoreticky je sice možné zajistit si předepsanou údržbu mimo síť autorizovaných servisů, v praxi to ale po dobu záruční lhůty riskuje málokdo. Dacia nad dvouletý zákonný rámec přidává rok navíc, omezený však nájezdem 100 tisíc kilometrů. Aby značka majitele dacií motivovala k návštěvě servisu i po uplynutí tříleté záruční doby, připravila pro ně program Dacia Zen. Díky němu se po každé návštěvě autorizovaného servisu prodlužuje záruka o další rok, a to až do stáří sedmi let nebo ujetí 150 tisíc kilometrů.
V podstatě jde o záruční podmínky, jaké nabízí také korejská automobilka Kia. S tím rozdílem, že o možnosti prodloužit si u Dacie záruku bez dodatečných nákladů se všeobecně ví mnohem méně.
Prohlídky v autorizovaném servisu ovšem nejsou zadarmo, kalkulace na pětileté období, kterou si redakce nechala vypracovat automobilkou, žádné závratné částky neukazuje. Finančně nejnáročnější je čtvrtá sezona, kdy se mění větší množství spotřebních dílů, což se samozřejmě v ceně projeví. Ale vezměme to popořádku.
Prohlídky má Dacia Bigster předepsané každý rok bez ohledu na ujeté kilometry. My jsme při kalkulaci prohlídek počítali s ročním nájezdem 15 tisíc km, což mimo jiné znamená, že se v prvním roce majitel vozu vyhne výměně motorového oleje. Za první prohlídku po roce provozu zaplatí 1361 korun, v ceně je pylový filtr za 659 Kč a práce za 702 korun. Pro informaci - hodinová sazba práce v servisu Dacia je u hybridního Bigsteru stanovena na 1755 korun včetně DPH, přičemž v případě první prohlídky se počítá s tím, že ji mechanik zvládne za 0,4 hodiny.
Cena druhé prohlídky po dvou letech je ve znamení výměny oleje. V celkové ceně 3991 korun je započítán olejový filtr, těsnění výpustního šroubu, 4,5 litru syntetického oleje Castrol 0W16 a 0,6 hodiny práce.
Servisní náklady na 5 let
|1. rok
|1 361 Kč
|2. rok
|3 991 Kč
|3. rok
|2 793 Kč
|4. rok
|13 817 Kč
|5. rok
|1 361 Kč
|Celková cena za 5 let včetně DPH
|23 323 Kč
Servisní prohlídka po třech letech provozu se jako každý lichý rok obejde bez motorového oleje. Opět se však mění pylový filtr, tentokrát ale také brzdová kapalina. Tím se zároveň prodlouží doba práce mechanika na jednu hodinu, konečná suma včetně DPH je tak stanovena na 2793 korun.
Čtvrtý rok servisní náklady výrazně stoupají. Tentokrát je prohlídka důkladnější, mění se také mnohem více věcí. Opět je tu položka za olej, olejový filtr a těsnění výpustního šroubu, novinkou je však také výměna vzduchového filtru (799 Kč), čtyř zapalovacích svíček (4076 Kč) a 12V akumulátoru (3599 Kč). Celková cena za materiál dělá 11 712 korun, práce čítající 1,2 hodiny je za 2105 korun. Sečteno a podtrženo - servisní prohlídka po čtyřech letech vyjde na 13 817 Kč.
Kontrola po pěti letech se ale znovu vrací na začátek, výměnu pylového filtru a práce si Dacia cení na 1361 korun.
Servisní náklady na Dacii Bigster tedy nejsou žádné drama, i když se cena může zvýšit po započtení dalšího spotřebního materiálu, se kterým servisní minimum nepočítá - například stěračů. Pohled na předepsané servisní úkony přináší jednu pozoruhodnou skutečnost: Během prvních pěti let se zde vůbec nepočítá s výměnou brzdových destiček. Je to tím, že hybrid v praxi brzdí převážně elektromotorem, takže samotné brzdové obložení se výrazně méně opotřebovává.
A jak je to s náhradními díly? Nejdražší položkou ze sledovaného seznamu je přední LED reflektor, s velkým odstupem za ním je pak čelní sklo. Relativně drahé je také koncové světlo, což je však dáno LED diodami, které jsou jeho součástí. Podrobnosti o dalších ND najdete v tabulce níže.
Cena vybraných náhradních dílů včetně DPH
|Přední světlomet LED
|27 990 Kč
|Zadní světlomet LED
|8 499 Kč
|Přední nárazník
|14 190 Kč
|Mřížka masky s logem Dacia
|3 399 Kč
|Přední blatník
|7 929 Kč
|Zadní nárazník
|12 190 Kč
|Brzdové destičky (sada)
|2 799 Kč
|Čelní sklo
|16 290 Kč