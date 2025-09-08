Překvapení Škodou, Mnichov si ale chce vzít Čína. Začíná největší evropský autosalon

První překvapení už mají novináři na mnichovském autosalonu za sebou. Škoda dlouho lákala na Vision O, který ale na výstavišti nebude, až tam o den dříve, v neděli, odhalila předprodukční verzi elektrického SUV Epiq. A spolu s ním celou rodinu malých elektromobilů koncernu VW včetně ID. Pola či Cupry Raval.
Hlavní program ale startuje dnes a novináři i veřejnost po dvou letech (Mnichov se střídá s Paříží) zažijí podívanou, kterou možná už ani sami nečekali. Ne po loňském fiasku se ženevským autosalonem i dva roky staré výstavě právě v Mnichově, která byla skoro nedůstojná.
Seznam novinek je totiž napěchovaný až po strop a na rozdíl od minulosti, kdy automobilky často s velkou pompou odhalovaly malé modernizace, se tady bavíme o skutečně důležitých modelech.
Jedním příkladem za všechny je BMW iX3, elektrické SUV na úplné nové platformě, s novou baterkou i pohonným ústrojím. Zatím jediná představená verze, čtyřkolka, ujede až 805 kilometrů a nabijí se výkonem až 400 kW. Automobilka s modro-bílou vrtulí říká, že jde o prvního zástupce moderní reinkarnace rodiny Neue Klasse. Ta přitom v 60. letech zachránila BMW před krachem. Tak důležitý model to je.
Hlavní rival mnichovské automobilky ze Stuttgartu se ale také nenechá zahanbit, protože přímo proti iX3 pošle na její domácí půdě elektrické SUV GLC s technologií EQ. Dostane také 800V architekturu, navíc představuje upravený designový styl s výraznou čelní maskou s 942 podsvícenými body a 39palcovým displejem uvnitř. Jediná zatím odhalená čtyřkolka ujede 713 kilometrů na jedno nabití a maximální nabíjecí výkon je 330 kW.
A třetí do party německé prémie? Audi sice elektrické SUV jako novinku nemá, za to ale kupé Concept C ukazuje, jak bude brzy vypadat elektrická reinkarnace řady TT. Že v designu také vidíte první generaci stejného modelu?
V průletu německou produkcí můžeme klidně pokračovat, Volkswagen totiž kromě předsériové podoby malého elektrického hatchbacku ID. Polo - nic neříkající čísla ve jménech elektrických VW jsou tak definitivně pryč - ukázal v neděli i koncept ID. Cross. Oba elektrické modely se začnou prodávat už příští rok. A aby toho nebylo málo, nebude chybět nová generace T-Rocu, která jako první koncernové auto dostane plnohodnotný hybridní pohon ve stylu Toyoty. Němci ho vyvinuli úplně od základu sami a dostane se i do Octavie.
Když je řeč o mladoboleslavské automobilce, ta je trochu jako pověstná chytrá horákyně. V Mnichově totiž v pondělí v podvečer slavnostně ukáže Vision O, předzvěst elektrického kombi pro rok 2027. Stánek ale na autosalonu mít nebude, místo toho ukáže auto veřejnosti 9. září mezi 13. a 18. hodinou v budově Isarpost.
Na tomto místě je potřeba zmínit, že mnichovský autosalon je rozdělený na dvě části. Na výstavišti se koná IAA Summit, určený hlavně novinářům a profesionálům, v centru Mnichova je pak IAA Open Space pro širokou veřejnost. Ten se otevře o den později než Summit, v úterý 9. září, a právě na něm bude většina automobilek včetně novinek.
Kdo se zúčastní mnichovského autosalonu
Veletrh IAA Mobility v Mnichově je rozdělený na dvě části: IAA Summit na výstavišti, který je určený pro profesionály, a IAA Open Space v centru Mnichova, který je určený pro širokou veřejnost. Vstup do Open Space je zdarma, na Summit stojí denní lístek 180 eur, protože v něm je i účast na specializovaných konferencích.
V části Open Space mimo jiné postaví své stánky následující značky: Audi, Avatr, BMW, BYD, Cupra, Ford, Genesis, Hongqi, Hyundai, Changan, Jaecoo, Kia, Leapmotor, Lotus, Lucid, Mercedes-Benz, Microlino, Mini, Omoda, Opel, Polestar, Porsche, Renault, Smart, Togg, Volkswagen, Volvo, Xpeng.
V části Summit mimo jiné postaví své stánky následující značky: Aito, Audi, Avatr, BMW, BYD, Dongfeng, Ford, GAC, Changan, Leapmotor, Lightyear, Linktour, Mercedes-Benz, Opel, Renault, Smart, Togg, Volkswagen Group, Volvo, Xpeng.
Kromě automobilek se této sekce zúčastní celá řada dodavatelů dílů či technologií nejen do aut, ale i celého automobilového průmyslu. Nechybí Samsung, Google, Valeo, ZF, CATL, Magna, Bosch, Denso či Aisin.
Open Space je zdarma, Summit je zpoplatněný, protože se tam konají různé odborné přednášky, besedy či konference. Až na pár výjimek platí, že značky se stánky na výstavišti budou i v centru města. Těmi výjimkami jsou výhradně čínské automobilky.
Čína v hlavní roli
Mysleli jste si snad, že by si Číňané nechali ujít možnost výrazně obsadit další evropský autosalon? Loni dominovali v Paříži a letos v Mnichově to nebude jiné. V sekci Open Space je z 28 značek osm čínských, Lotus, Polestar, Smart a Volvo mají stejného čínského vlastníka Geely. S novinkami můžeme začít rovnou u BYD, které ukáže plug-in hybridní kombi Seal 6 DM-i. Objednávat ho je možné už i v Česku a za méně než milion dá auto kombinovaný dojezd přes 1350 kilometrů.
Leapmotor podporovaný Stellantisem si zase brousí zuby na Volkswagen ID.3. Chystá totiž kompaktní hatchback B05 s dojezdem přes 400 kilometrů. A soudě dle existujících modelů T03 a C10 také s velmi zajímavou cenou. Chybět dále nebudou ani Omoda a Jaecoo, známé z českého trhu, výrobce vládních limuzín Hongqi nebo Xpeng, který se od letošního roku prodává i v Česku.
Na výstavišti, nikoliv však v centru města, bude i značka Aito, za níž částečně stojí Huawei. Není bez zajímavosti, že soupeří s dalším výrobcem mobilů Xioami, který se do Evropy s auty chystá do dvou let. V Mnichově ale bude chybět.
Zpátky tak ke známějším výrobcům: Renault chystá odhalení šesté generace Clia, která má být podle špionážních snímků designově poměrně radikální. Hyundai představí Concept Three, což bude předzvěst elektrického kompaktního modelu.
Auto stejné kategorie bude stát i na stánku sesterské Kie, model EV4 už je ale produkční a dá se objednávat i v českých showroomech. Veřejnost ho ale uvidí poprvé, podobně jako koncept malého crossoveru EV2. Obě auta budou vyráběná v Žilině. Opel je kromě Leapmotoru jediný držící praporu Stellantisu a zájemce bude chtít nalákat na radikální elektrickou Corsu pro hru Gran Turismo.
Po několika letech absence se na velký evropský autosalon vrací švédské Volvo zastoupené přímo, nikoliv prostřednictvím lokálního dealera či dovozce. Ukáže se třeba se sedanem ES90. Za pozornost bude stát nejspíše i turecká automobilka Togg, která se po výrazném úspěchu s elektrickým SUV T10X na domácím trhu chystá expandovat a v premiéře ukáže i sedan T10F.
Kdy se koná mnichovský autosalon?
IAA Summit na mnichovském výstavišti otevírá své brány v pondělí 8. září v osm hodin ráno pro akreditované novináře. Od úterý 9. září až do pátku 12. září je otevřený denně mezi devátou a osmnáctou hodinou. Určený je ale hlavně pro profesionály, čemuž odpovídá i denní vstupné za 180 eur.
IAA Open Space na několika místech v centru Mnichova otevírá své brány v úterý 9. září v jedenáct hodin dopoledne. Přístupný je rovnou pro běžné návštěvníky, vstupné se neplatí. Brány se zavírají v devět hodin večer.
Až do soboty 13. září je venkovní část otevřená vždy od jedenácti dopoledne do devíti večer. V neděli 14. září se sekce Open Space otevře už v deset dopoledne a zavírá ale už v pět odpoledne. Je to poslední den mnichovského autosalonu.
Jak je dlouhý seznam zúčastněných, je dlouhý i seznam absentujících. Chybí třeba celá francouzsko-italská větev Stellantisu v čele s Fiatem a Peugeotem. Zájemci nebudou mít možnost vidět ani auta Tesly a do očí bijící je "bojkot" všech japonských automobilek. Do Mnichova nedorazí jediná. Z čínských výrobců zase překvapí absence MG a Chery. I bez nich by ale měl být letošní mnichovský autosalon velmi zajímavou podívanou.