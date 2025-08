Tisíce kilometrů bude jezdit zadarmo. Nová elektrická Kia pro rodiny má české ceny

Je to kompaktní pětidveřový hatchback, je to Kia a vyrábí se v Žilině. To musí být jasný Ceed, napadne každého. Opak je však pravdou, protože na stejné lince se vedle něj bude vyrábět také elektrický model EV4. První dojmy jsme z něj načerpali už na jaře, teď ale Korejci přidali také české ceny a výbavu.

Je futuristická a na kompaktní hatchback až překvapivě velká. Kia EV4 má mezi nápravami 2820 mm, takže spíše než kompakty atakuje vozidla střední či dokonce vyšší střední třídy. To vše ale při délce 4430 mm. Vzadu se cestující tísnit nebudou, už při prvních dojmech, nabíraných v únoru ve Španělsku, jsme konstatovali, že EV4 bude skutečně rodinné elektroauto. Podtrhuje to 435 litrů v kufru, respektive 1415 litrů po sklopení sedadel. Škoda absence frunku. Související Prolezli jsme elektroauto pro české rodiny. Kia EV4 je větší než Octavia Combi 49 fotografií Chyběly ale české ceny, které dovozce zveřejnil s přelomem do druhé poloviny prázdnin. Na výběr budou dvě velikosti baterie: ta menší s 58,3 kWh a dojezdem 440 km stojí od 939 980 korun, ta větší s 81,4 kWh a dojezdem 625 km přijde na nejméně 1 074 980 korun. Můžeme samozřejmě srovnávat. Ceed s benzinovým litrovým tříválcem o výkonu 74 kW začíná na 434 980 korunách, silnější 110kW patnáctistovka stojí od 494 980 korun, plus případně 50 tisíc za automat. A o kousek menší elektrické SUV EV3 začíná na 894 980 korunách s menší a 974 980 korunách s větší baterkou. Jejich kapacita je stejná a i dojezd je dost podobný. Kia EV4 je v nabídce ve třech výbavových stupních a už v základu s názvem Air nabízí dvouzónovou automatickou klimatizaci, 12,3palcovou navigaci, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, adaptivní tempomat, bezklíčové startování a odemykání, 17palcová kola nebo LED světla. Stupeň Earth přihazuje vyhřívaná přední a zadní sedadla a volant, tepelné čerpadlo (u základní verze stojí v paketu 35 tisíc) nebo třeba sledování mrtvých úhlů. Nejvyšší výbava GT-Line má také čalounění umělou kůží, audio Harman Kardon, elektrická a ventilovaná přední sedadla, digitální klíč nebo 19palcová litá kola. Související Nucená návštěva kasina i nefunkční nabíječky. Jízda s Kiou do Chorvatska se protáhla 32 fotografií Technicky vychází EV4 z SUV EV3, to znamená 400V verzi platformy E-GMP. Na výběr budou již zmíněné baterie s kapacitou 58,3 nebo 81,4 kWh, elektromotor má vždy 150 kW. U nabíjení udává Kia, že z 10 na 80 procent se menší baterka při využití stejnosměrného proudu dostane za 29 minut a větší za 31 minut. Budeme-li vycházet z dat u EV3, pak má menší baterka maximální nabíjecí výkon 102 kW a větší 128 kW, AC nabíjení je maximálně možné 11 kW. Podobně jako další modely, i EV4 se dočká technologie V2L, V2H a V2G. Bude tak moci nabíjet jiné spotřebiče, napájet domácnost a tam, kde to půjde, tak vracet energii zpátky do sítě. Paket s adaptérem, v českých podmínkách nejlépe využitelný na napájení jiných spotřebičů, stojí vždy 15 tisíc korun. Ceník - Kia EV4* Air Earth GT-Line 150 kW / 58,3 kWh 939 980 Kč 1 014 980 Kč ---------- 150 kW / 81,4 kWh 1 074 980 Kč 1 149 980 Kč 1 289 980 Kč * Sedan se nabízí ve výbavách Earth a GT-Line a je o 40 tisíc korun dražší. Kromě hatchbacku se bude na českém trhu nabízet i sedan, který se ale dováží z Koreje. V jeho případě je nabídka trochu osekaná, obsahuje sice obě baterky, ale jen vyšší výbavy Earth a GT-Line. Tomu odpovídá i cena od 1 054 980 korun, respektive 1 189 980 korun s větší baterkou. Oproti hatchbacku to znamená příplatek 40 tisíc. Sedan je také o 30 cm delší a má se 490 litry větší kufr, mezi předními sedadly má též praktický vysouvací stolek. Podobně jako u dalších modelů platí, že Kia dává na EV4 v obou karosářských verzích záruku na sedm let nebo 150 tisíc kilometrů. První tři roky jsou dokonce bez omezení. Aktuální akce pak ještě zdarma přihazuje roční nabíjecí kartu se zvýhodněným tarifem na nabíjení, která jinak stojí 1440 korun, a rovnou také pěti tisíc korun na nabíjení. A bezplatně teď Korejci dávají i 11kW nabíjecí kabel typ 2 pro domácí nabíjení.