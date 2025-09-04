Auto

Elektrická Octavia už není tajemství. Design vzbudí emoce, připomíná několik aut

Elektrická Octavia už není tajemství. Design vzbudí emoce, připomíná několik aut
Zobrazit 6 fotografií
Foto: Reprofoto Škoda Auto
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 2 hodinami
Premiéra elektrického kombi Škoda Vision O se pomalu blíží a mladoboleslavská automobilka tak stupňuje upoutávky. V posledním asi 35 vteřin dlouhém videu ukázala po částech prakticky celé auto. Lze si tak udělat dobrou představu o tom, jak bude koncept budoucí elektrické Octavie vypadat.

Design, který vyvolá emoce i kontroverzní diskuze. Těmito slovy v posledních měsících lákal šéf Škody Klaus Zellmer na koncept Vision O. Ten se představí příští týden, v pondělí 8. září, a půjde o jakýsi předobraz budoucí elektrické Octavie Combi. Do sériové výroby by mělo auto zamířit v roce 2027, už na nové elektrické platformě SSP.

Související

Radikální design, který způsobí třenice. Škoda začala odhalovat elektrickou Octavii

Škoda Vision O
7 fotografií

Že vzhled v jazyce Modern Solid vzbudí emoce, je patrné z videa, které dnes Škoda zveřejnila jako upoutávku na premiéru. Ve 35 vteřinách je vidět například provedení přední části, které vzdáleně připomíná čínské AUDI E5 Sportback. Škodovka bude mít vpředu také podsvícené logo ve formě nápisu "Škoda", přes celou šířku se také potáhne podsvícená lišta. Světla pro změnu zasahují hluboko do předních blatníků.

Výrazným prvkem budou proti sobě se otevírající dveře, jimiž Vision O navazuje na tři roky starý koncept Vision 7S. Kombík má nicméně středový sloupek nápadně připomínající někdejší malé MPV Roomster.

Dále je z videa patrné, že uvnitř bude místo pro čtyři cestující, podlaha pak bude zřejmě podobně jako ve Visionu 7S využívat recyklované materiály.

Na koncept sedmimístného SUV odkazují i zadní světla ve tvaru písmene T, mezi nimiž bude opět podsvícený - tentokrát červeně - nápis "Škoda". Prominentní bude písmeno O v názvu na pátých dveřích, které odkazuje na cirkularitu, a tedy využití mimo jiné zmíněných recyklovaných materiálů.

Související

Nejvzácnější Škoda se vrací. Felicia Fun má elektrickou tvář, ikonický prvek jí chybí

moderní Škoda Felicia Fun
16 fotografií

Ačkoliv se Vision O představí v Mnichově v době, kdy se tam koná autosalon, přímo na něm stánek Škoda Auto mít nebude. Veřejnost jej uvidí 9. září od 13. do 18. hodiny v budově Isarpost v Mnichově. Na samotném autosalonu se pak mladoboleslavská automobilka ukáže v rámci prezentace na stánku koncernu Volkswagen 7. září, kde se uvede již známým konceptem Epiq v rámci prezentace malých koncernových elektromobilů.

Upoutávka na koncept Škoda Vision O

Škoda odhalila své první designové skici | Video: Škoda Auto
Prohlédnout si 6 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

"Děda byl frajer a my ho připomeneme." Sto let stará motorka jede z Londýna do Prahy

"Děda byl frajer a my ho připomeneme." Sto let stará motorka jede z Londýna do Prahy

Čína vrací úder EU. Zavedení cel na elektroauta teď bolí hlavně evropské značky

Čína vrací úder EU. Zavedení cel na elektroauta teď bolí hlavně evropské značky
8 fotografií

První kombík BYD v Česku slibuje dojezd 1350 km a za konkurenci bere Škodu Superb

První kombík BYD v Česku slibuje dojezd 1350 km a za konkurenci bere Škodu Superb
16 fotografií

Kolín jako elektrický solitér. Toyota bude v Česku kromě hybridů vyrábět elektromobil

Kolín jako elektrický solitér. Toyota bude v Česku kromě hybridů vyrábět elektromobil
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta Škoda Auto elektromobil Elektromobilita kombi Přehled zpráv

Právě se děje

před 2 minutami
Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

Neznámí lupiči vykradli v noci na čtvrtek Národní muzeum Adriena Dubouché ve francouzském městě Limoges.
Aktualizováno před 12 minutami
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

ŽIVĚ
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami
Monstrum z hlubin. Podívejte se, co za tvora vyplavilo moře na velšské pláži

Monstrum z hlubin. Podívejte se, co za tvora vyplavilo moře na velšské pláži

Záhadný nález obrovského těla na pláži Cefn Sidan vzbudil zvědavost. Odborníci zkoumají, zda jde o velrybu či něco jiného.
před 20 minutami
Papež v neděli svatořečí dva Italy, jeden se stane prvním svatým z generace Y

Papež v neděli svatořečí dva Italy, jeden se stane prvním svatým z generace Y

Jeden z nich, Carlo Acutis, který zemřel v roce 2006 v 15 letech na leukémii, se stane prvním světcem z generace takzvaných mileniálů (generace Y).
před 22 minutami
Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Fiala přijal v Praze šéfa NATO, společně se připojili na jednání koalice ochotných

Zhruba hodinové jednání Fialy s Ruttem se bude týkat evropské bezpečnosti, obranné spolupráce, mírových jednání a pomoci Ukrajině.
před 37 minutami
Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek v úterý zemřel

V úterý zemřel Karel Komárek, chargé d’affaires České republiky v Konžské demokratické republice. Na webu to oznámilo ministerstvo zahraničí.
před 43 minutami
Bruslař A a bruslař B. Není obrovská fyzická výhoda být muž, zní z dívčího páru

Bruslař A a bruslař B. Není obrovská fyzická výhoda být muž, zní z dívčího páru

Ve Finsku vytvořily taneční pár dvě krasobruslařky - devatenáctiletá domácí naděje Emma Aaltová a o rok starší Britka Millie Collingová.
Další zprávy