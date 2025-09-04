Elektrická Octavia už není tajemství. Design vzbudí emoce, připomíná několik aut

Design, který vyvolá emoce i kontroverzní diskuze. Těmito slovy v posledních měsících lákal šéf Škody Klaus Zellmer na koncept Vision O. Ten se představí příští týden, v pondělí 8. září, a půjde o jakýsi předobraz budoucí elektrické Octavie Combi. Do sériové výroby by mělo auto zamířit v roce 2027, už na nové elektrické platformě SSP.
Že vzhled v jazyce Modern Solid vzbudí emoce, je patrné z videa, které dnes Škoda zveřejnila jako upoutávku na premiéru. Ve 35 vteřinách je vidět například provedení přední části, které vzdáleně připomíná čínské AUDI E5 Sportback. Škodovka bude mít vpředu také podsvícené logo ve formě nápisu "Škoda", přes celou šířku se také potáhne podsvícená lišta. Světla pro změnu zasahují hluboko do předních blatníků.
Výrazným prvkem budou proti sobě se otevírající dveře, jimiž Vision O navazuje na tři roky starý koncept Vision 7S. Kombík má nicméně středový sloupek nápadně připomínající někdejší malé MPV Roomster.
Dále je z videa patrné, že uvnitř bude místo pro čtyři cestující, podlaha pak bude zřejmě podobně jako ve Visionu 7S využívat recyklované materiály.
Na koncept sedmimístného SUV odkazují i zadní světla ve tvaru písmene T, mezi nimiž bude opět podsvícený - tentokrát červeně - nápis "Škoda". Prominentní bude písmeno O v názvu na pátých dveřích, které odkazuje na cirkularitu, a tedy využití mimo jiné zmíněných recyklovaných materiálů.
Ačkoliv se Vision O představí v Mnichově v době, kdy se tam koná autosalon, přímo na něm stánek Škoda Auto mít nebude. Veřejnost jej uvidí 9. září od 13. do 18. hodiny v budově Isarpost v Mnichově. Na samotném autosalonu se pak mladoboleslavská automobilka ukáže v rámci prezentace na stánku koncernu Volkswagen 7. září, kde se uvede již známým konceptem Epiq v rámci prezentace malých koncernových elektromobilů.
Upoutávka na koncept Škoda Vision O