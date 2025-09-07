Náhrada za elektrické Citigo na obzoru. Škoda odhalila fešný Epiq, má stát 600 tisíc

Auto

Škoda Epiq koncept na sobotní premiéře v Mnichově.
Foto: Jakub Stehlík
před 1 hodinou
Malé bateriové SUV do města měří na délku 4,1 metru a nabídne interiér pro pět cestujících, k tomu i velký kufr. Předprodukční verzi představila Škoda den před oficiálním zahájením mnichovského autosalonu IAA Mobility na novinářském workshopu koncernu Volkswagen. Vedle Škodovky se na něm představil i její španělský sourozenec Cupra Raval a také Volkswagen ID. Polo.

Tentokrát se koncernové ledy konečně pohnuly. Dlouho avizovaná dostupná elektromobilita je už opravdu na dosah, vše vypukne naostro v polovině roku 2026. Mezi novinkami v koncernových showroomech bude i Škoda Epiq, se svou délkou lehce nad čtyři metry definitivně nejmenší elektrické auto z Mladé Boleslavi, se kterým značka může v příštích letech počítat. Malé bateriové auto do města v nabídce Škody dosud chybělo, produkci vozu Citigo ukončila automobilka koncem roku 2020 po roce výroby bez náhrady.

Exemplář ze sobotní premiéry je ovšem stále ještě předprodukční verzí Epiqu, konečná podoba se tak do oficiální premiéry může ještě změnit. Půjde však spíše jen o detaily, auto už teď vypadá velmi realisticky. Na poslední fázi předprodukčního stavu ukazují i docela všední madla dveří, se kterými designéři u studie obvykle rádi experimentují.

Epiq bude prvním modelem značky v novém stylu Modern Solid, ze kterého si větší Elroq a Enyaq vypůjčily jen přední masku. Škodovky v novém hávu mají napříště působit robustně a minimalisticky, přitom ale mají zůstat pořád "simply clever". Chytrá praktičnost se v případě Epiqu týká uspořádání interiéru se skrytými přihrádkami pod podlahou a háčků na tašky. Zkrátka nepřijde ani řidič, který se u ovládání důležitých prvků dočká klasických i rolovacích tlačítek s haptickou odezvou.

Ačkoliv je svými rozměry kompaktní, naživo vypadá Epiq jako robustní auto, za což vděčí rozkročenému postoji s vystouplými blatníky. Když šéf Škodovky Klaus Zellmer na premiéře showcaru mluví o "prostorném interiéru v kompaktním provedení", pak má zřejmě na mysli kufr s objemem 475 litrů, za který by se nemusel stydět ani vůz o třídu větší. "S modelem Epiq děláme další krok k tomu, aby se elektromobily staly praktickou a atraktivní volbou pro řidiče, kteří s autem jezdí každý den," dodal Zellmer s tím, že vůz nabídne především atraktivní cenu. Ta má začínat kolem sumy 25 tisíc eur, což je při současném kurzu lehce nad 600 tisíc korun.

Na rozdíl od svých větších elektrických sourozenců Elroqu a Enyaqu bude mít Epiq poháněnou přední nápravu, tak jako to kdysi mělo i Citigo. Nabíjecí zásuvka se ovšem přesune ze zadního blatníku na přední, a to zejména z úsporných důvodů. Protože motor i veškerá elektronika našly místo pod přední kapotou, ušetří se umístěním dobíjecího portu hned několik metrů kabeláže.

Snížit výrobní náklady by měly také baterie s odlišnou chemií. Zatímco větší elektrické škodovky používají nikl-mangan-kobaltové články, pro Epiq jsou připraveny lithium-železo-fosfátové, které nacházejí uplatnění právě v levnějších vozech. Zda se to týká obou verzí baterie, však na premiéře nezaznělo. Menší baterie má mít využitelnou kapacitu 38 kWh, větší pak 56 kWh. Právě s tou by měl Epiq urazit na jedno nabití až 425 kilometrů.

Čas potřebný k nabíjení z 10 na 80 procent má být kolem 20 minut, což platí pro obě verze. Znamená to, že baterie s větší kapacitou půjde dobíjet vyšším výkonem.

Na stejné platformě jako Epiq vyjede příští rok i Volkswagen ID.Polo. "Oproti původnímu konceptu ID.2all jsme přepracovali přední masku. Světelná lišta poropojující oba světlomety je teď s nimi v jedné rovině, opticky už nesměřuje vzhůru," slibuje šéfdesignér Volkswagenu Andreas Mindt. Také ID.Polo, stejně jako Škoda Epiq, bude mít oficiální premiéru v první polovině příštího roku, cena by měla být se škodovkou prakticky shodná - základní verze vyjde na 25 tisíc eur. ID.Polo může rovněž počítat s využitelnou kapacitou akumulátorů 38 a 56 kW.

O pár měsíců později přijde na trh i ostrá verze ID.Polo GTI, která má umocnit zážitek ze sportovní jízdy použitím samosvorného diferenciálu. V Mnichově se také ukázal koncept vozu ID.Cross. Jde o zvýšeného příbuzného Pola, který se v sériové podobě objeví na konci příštího roku.

Škoda Epiq i Volkswagen ID.Polo budou mít společné rodiště ve Španělsku, jejich výroba je naplánována v továrně Volkswagen Navarra, ležící v autonomní oblasti na severu země. Sportovnější dvojče Epiqu, Cupra Raval, bude vyjíždět ze závodu v Martorellu, který stojí na jihu Španělska nedaleko Barcelony.

