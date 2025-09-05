Za pár let budou taková všechna BMW. Nová iX3 přiváží revoluci s nečekanou cenou

Premiéra BMW iX3 připomíná přísně utajovanou misi ze světa Jamese Bonda. Vlastně jen veselý plakát tu a tam prozrazuje, že se blížíme do filmových studií nedaleko Mnichova. Jinak je všude černými deskami zakrytý plot. Nesmí se fotit a ostraha pro jistotu všem připomíná, aby měli viditelné jmenovky, že skutečně patří mezi novináře.
Pak spadne opona z nového modelu a Ilka Horstmeier z nejvyššího vedení BMW nezapomene několikrát zmínit, jak moc důležitý tento elektromobil pro značku s modrobílou vrtulí je. Automobilka na něm pracuje už od roku 2020, od té doby představila několik konceptů testující jednotlivé designové prvky a ty teď spolu s novými technologiemi uvidíme do roku 2027 na 40 nových či omlazených BMW.
Základem auta je 800V elektrická architektura v kombinaci s novou softwarovou architekturou. Zjednodušeně řečeno, iX3 řídí čtyři superpočítače, které dohromady poskytují dvacetkrát vyšší výpočetní výkon než současná BMW. Jeden z nich řídí pohon a dynamiku, jiný je speciálně určený pro asistenční systémy.
Všechny verze iX3 dostanou nejnovější šestou generaci pohonu eDrive, při uvedení na trh ale bude zatím k dispozici jediná verze: čtyřkolka 50 xDrive má dohromady 345 kW a 645 Nm, BMW slibuje zrychlení na 100 km/h za 4,9 vteřiny a maximální rychlost 210 km/h. A to navzdory hmotnosti 2360 kilo, jejíž rozložení se ale v zájmu jízdních vlastností povedlo dostat na takřka ideálních 49 ku 51 procentům ve prospěch zadní nápravy.
Stejně jako auto je od základu nová i baterie, kterou si navíc Němci vyrábějí sami. Má chemii NMC, její články (které nejsou rozdělené do modulů, ale přímo zabudované do baterie) mají o 20 procent vyšší energetickou hustotu než u předchozího typu a s kapacitou 108,7 kWh dává autu dojezd 805 kilometrů. V porovnání se starší iX3 klesla spotřeba o pětinu, proto tak dlouhý dojezd.
Baterie prakticky tvoří podlahu auta a dobíjet ji lze výkonem až 400 kW. Za deset minut tak bude mít SUV na vhodné nabíječce k dispozici 370 kilometrů. Samozřejmostí je předehřev či chlazení baterky, aby byl nabíjecí výkon optimální. Na rozdíl od nedávno představeného Mercedesu CLA také s 800V architekturou bude iX3 možné dobíjet i na 400V stanicích.
Pomalé AC nabíjení bude možné 11 kW a za příplatek až 22 kW. BMW také počítá s funkcemi V2L - tedy nabíjením elektrických spotřebičů z akumulátoru -, V2G - tedy vracením energie zpátky do sítě tam, kde to poskytovatelé umožňují - a V2H - tedy napájením domácnosti z baterie v případě výpadku proudu. K tomu je potřeba mít ale vhodný wallbox.
Auto bude možné podle techniků BMW ovládat jedním pedálem, slibují také několikastupňovou rekuperaci. Až 98 procent běžného brzdění má prý obstarat právě rekuperace, klasické brzdy přijdou ke slovu jen při ostřejším brzdění při rychlé jízdě či nenadálých situacích.
S délkou 4782 mm a rozvorem nataženým na 2897 mm přerostla nová iX3 svého předchůdce a uvnitř je to na místě pro cestující znát. Kufr má pak objem 520 litrů a další 58 litrů se ukrývá pod přední kapotou.
Jedním z prvků, které se objeví i v dalších nejen elektrických BMW, bude nové rozvržení interiéru. Konkrétně jde hlavně o BMW Panoramic Vision, což je 110 cm široký a pět centimetrů vysoký černý pás táhnoucí se přes celou šířku palubní desky na spodní straně čelního skla. Nejde o klasickou obrazovku, ale technologii, která na něj promítá nejdůležitější informace do zorného pole řidiče.
Rozdělený je na maximálně šest částí, co přesně řidič i další cestující uvidí, je plně v jejich režii. Kromě částí přímo před volantem, která se chová jako klasické budíky a zobrazuje rychlost a další provozní informace. Ta je pevně daná. Jinak je možné tam mít třeba informace o aktuální hudbě, počasí nebo navigaci.
Kromě toho má iX3 samozřejmě i klasický středový displej, který má 17,9 palce a velmi specifický zešikmený tvar. Ten byl zvolený záměrně, podle zástupců BMW na něj řidič od volantu lépe dosáhne, navíc je k němu natočený o 17,5 stupně. Dále má auto také 3D průhledový displej a jen několik fyzických tlačítek na středovém tunelu: třeba pro vyhřívání zadního skla. Lidé z automobilky tvrdí, že kvůli ovládání dělali velké testování na třech tisícovkách potenciálních zákazníků.
Zmíněný volant je také nový, má podsvícená tlačítka s haptickou odezvou a tvar, za nějž by se nemusel stydět leckterý koncept. Ramena jsou jen dvě: nahoře a dole. Do ruky padne výborně.
Hodně v Mnichově sází na hlasové ovládání jednotlivých funkcí, jakkoliv česky auto zatím neumí. A kdy bude, ani v BMW neví, i když se na rozšiřování jazykových modelů pracuje. Když ale na auto budete mluvit anglicky, umí díky generativní AI třeba říct vtip, navíc se bude schopné také učit. Při čekání na nabíječce je možné v palubním systému hrát různé hry nebo sledovat Disney+ či YouTube.
Nový je i vnější design auta, kde třeba chrom nahrazují světelné prvky. Viditelné je to hlavně v čelní masce. Evidentně pryč je éra velkých a pro někoho vulgárně vypadajících ledvinek. BMW iX3 vsadilo na menší řešení, které vynikne především při setkání naživo. U celé čelní masky se designéři inspirovali původní Neue Klasse, a udělali opravdu dobře. Subjektivně jsme tak pohledné BMW dlouho neviděli.
Kola mají standardně 20 palců, podle zvolené verze pak mohou mít i aerodynamické kryty. "Skryté" kliky dveří pomáhají zlepšovat aerodynamiku, koeficient odporu vzduchu cd je navzdory vyšší stavbě karoserie jen 0,24. Směrem dozadu se auto opticky rozšiřuje, zadní světla pak mají optiku písmene L a zasahují hodně do středu víka kufru. Mezi nimi zůstalo klasické logo v podobě modrobílé vrtule.
Výroba BMW iX3 začne v maďarském Debrecínu, kde vyrostl právě pro novou generaci elektromobilů úplně nový závod, ještě před koncem letošního roku. Ostrý start prodeje je naplánovaný na jaro příštího roku, objednávky už ale prodejci začínají přijímat v těchto dnech. U verze 50 xDrive už automobilka zveřejnila i základní cenu. Ta je poměrně atraktivních 1 725 100 korun.
Až během roku 2026 přijede základní zadokolka, spadne cena pod 60 tisíc eur, asi 1,5 milionu korun. České ceny zatím známé nejsou, nicméně se dá tušit, že tolik se od těch německých odlišovat nebudou.