Prázdninový návrat od moře zkomplikuje maraton v Rakousku a uzavírky v Německu

Konec prázdnin ve východním Rakousku, částech Nizozemska, Slovenska a České republiky povede k výrazným dopravním zácpám a zpožděním na rakouských trasách jih-sever a východ-západ. To bude doprovázeno čekacími dobami na hranicích u tunelu Karavanky na slovinsko-rakouské hranici a taktéž Spielfeldu na dálnici A9 ve směru od Mariboru na Graz, upozorňuje rakouský autoklub ÖAMTC.
Kolonám se v Rakousku nevyhnou ani motoristé, kteří kvůli drahé dálniční známce Slovinsko objíždějí a na rakouskou dálnici A4 se napojují u Nickelsdorfu. Ucpaná má být i Vídeň, ale tady jsou komplikace během léta prakticky vždy.
Češi, kteří při návratu z Chorvatska nově volí stále populárnější trasu Graz-Linec-České Budějovice, si podle ÖAMTC počkají také u Gleinalmského tunelu na A9, kde se stejně jako v případě tunelu Karavanky tvoří fronta na mýtnici. Gleinalmský tunel lze sice dobře objet alternativní trasou po rychlostní komunikaci S6 a S35, ta však může být nadcházející víkend také přetížená.
Kdo se bude vracet přes Rakousko v neděli, musí počítat s celou řadou akcí, které ten den v západní části země probíhají. Autoklub upozorňuje na uzavření několika tras kolem jezera Wörthersee u Klagenfurtu, kde se konají Korutanské běhy. Navrátilcům z Itálie zase může zkomplikovat život Ötztalský cyklistický maraton v okolí Innsbrucku, který se pojede i přes Brennerský průsmyk.
Německý klub ADAC upozorňuje, že podél dálnic A8 ze Salcburku do Mnichova a A93 mezi Kufsteinem a Rosenheimem platí až do poloviny září po všechny víkendy zákaz sjet z dálnice za účelem objetí kolony. Auto, které v těchto místech nemá cíl cesty, bude policií vráceno zpět na dálnici.
Také v Německu končí tento týden prázdniny v mnoha lidnatých oblastech na severu země, například v Hamburku nebo Berlíně. Naopak v Bavorsku startuje 14 dní volna, silnice a dálnice tedy mohou být na jihu ucpané v obou směrech. Navíc podle autoklubu ke konci léta ještě přibylo na silnicích uzavírek a omezení, ADAC jich napočítal celkem 1238.
Největší dopravní zácpy se podle ADAC očekávají v pátek odpoledne, v sobotu ráno a v neděli odpoledne. "Ti, kteří jsou flexibilní, by si měli naplánovat klidnější alternativní trasy nebo cestovat v jiný den," radí autoklub. Vhodné všední dny jsou od úterý do čtvrtka, i tady ale platí doporučení vyhnout se ranní a pozdně odpolední špičce.
K částečnému zklidnění dopravy má v Německu přispět sobotní zákaz jízdy aut nad 7,5 tuny, který platí vždy v sobotu od 7 do 20 hodin až do 31. srpna.