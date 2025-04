Mám cizí SPZ, můžu všechno? Na některé cizince je policie krátká, jiní ale neodjedou

Pokutu v zahraničí například za rychlou jízdu dostane každým rokem řada Čechů. Jak se ale postupuje, pokud radar zachytí cizince, který Českem jen projíždí? Pokutě se může vyhnout, také však může přijít o registrační značky.

Pro řidiče na Pražském okruhu je to v neděli v podvečer už takový evergreen. Úsek s maximální povolenou rychlostí 80 km/h ohraničený kamerami úsekového měření. Najednou se na zadní nárazník začne lepit jiné auto se zahraniční registrační značkou, které následně předjíždí úplně všechny rychlostí výrazně větší než povolenou. Cizí značka v nich možná vyvolává pocit nedotknutelnosti.

A s vymáháním pokut v zahraničí je to skutečně docela komplikované, jak Aktuálně.cz potvrdili nezávisle na sobě mluvčí Prahy 6 Marek Zeman a mluvčí Prahy 4 Aleš Berný. Pokuty ze stacionárních i úsekových radarů vybírají jednotlivé obce, v případě Prahy pak městské části. Ty se také starají o jejich vymáhání v zahraničí, pokud řidič z cizí země přestupek spáchá.

"Když zahraniční řidič nezaplatí pokutu na místě a opustí území České republiky, je následné vymáhání pokuty v zahraničí problematické. To je způsobeno rozdíly v legislativě jednotlivých států a omezenou možností přeshraničního vymáhání pokut," vysvětluje Zeman.

"Přestupky, které na území Prahy 4 spáchají občané cizího státu, řešíme stejným způsobem jako ty spáchané občany ČR. Přestupce žijícího v zahraničí úřad obešle v souladu s právními předpisy obálkou určenou do zahraničí a vyčkává na potvrzení o doručení. Bohužel ne vždy se to podaří, neboť některé státy nedoručují do vlastních rukou," popisuje praxi Aleš Berný.

Neznamená to ovšem, že pokud se zahraničního řidiče nepodaří zastihnout, je pokuta automaticky promlčená. "V případě, že není prvotní výzva uhrazena, je s provozovatelem vozidla zahájeno správní řízení. V případě neuhrazení částky uvedené v příkazu, který mu je doručen, je tato pohledávka, po lhůtě splatnosti, předána k vymáhání Celnímu úřadu," říká vedoucí oddělení přestupků v Benešově Ilona Benáková.

"Všechny pravomocně uložené pokuty jsou předány k vymáhání v rámci takzvané dělené správy, kterou máme od roku 2006 v kompetenci," potvrzuje mluvčí Celní správy Hana Prudičová. Platí to pro pokuty uložené jak českým, tak i zahraničním řidičům, navíc nejde jen o rychlost, ale třeba i nezaplacenou dálniční známku.

Pokud by pak celník nebo policista, v některých případech i městský policista, zastavil auto, jehož řidič nebo provozovatel vozidla nějakou pokutu nezaplatil, musí ji na místě uhradit. "Pokud celníkovi řidič kontrolovaného vozidla odmítne uhrazení nedoplatku, může celník zadržet registrační značku vozidla či zabránit odjezdu vozidla přiložením 'botičky'," vysvětluje dále Prudičová.

Odebrané značky jsou následně uložené na místně příslušném celním úřadě, v jehož působnosti kontrola proběhla, a zpátky jsou vydané až po předložení dokladu o zaplacení pokuty, případně zaplacení na úřadě. Pokud takto celníci či policisté někoho přistihnou, auto je odstaveno na vhodném místě. Podle Celní správy je odebírání značek právě proti zahraničním neplatičům pokut úspěšná metoda.

To všechno nicméně předpokládá, že řidič se zahraniční registrační značkou opět přijede do Česka. "Pokud se cizinec na našem území již neobjeví, je aktuálně pokuta fakticky nevymahatelná," přiznává mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Podobně uvažuje i mluvčí Celní správy.

Data o tom, jak často dostávají pokuty řidiči se zahraniční registrační značkou, minimálně v Praze nesledují. Třeba v Břeclavi ale v loňském roce spáchali cizinci zhruba třetinu všech přestupků. Podle mluvčí tamního magistrátu Ivany Solaříkové 80 procent cizinců pokutu po první výzvě uhradilo. Zbytek dostal exekuční příkaz, ten pak uhradilo 34 procent cizinců.

Také v Benešově mají konkrétnější čísla: "Z celkového počtu 78 628 spáchali v roce 2024 cizinci 9495 přestupků, to znamená dvanáct procent," vyčíslila Ilona Benáková. Cizinci pak podle ní uhradili 1291 výzev.

Konkrétní čísla má také Celní správa: "Od 1. 1. 2022 celníci zadrželi 995 registračních značek, 156 jich stále nebylo vráceno," říká Hana Prudičová. Českým občanům bylo zabaveno 830 značek, na zahraniční řidiče jich připadá 165. Vráceno jich nebylo 138, respektive 18 u zahraničních řidičů. Pokud tak někdy u dálnice uvidíte auto bez registračních značek, možná je právě toto ten důvod. Botičku pak za stejné období dostalo 24 řidičů.

Za první tři měsíce letošního roku pak celníci a policisté zabavili 70 RZ, vrátili zatím necelou polovinu. Dvakrát pak nasadili botičku. Dohromady jen letos na nezaplacených pokutách vybrali podle dat Celní správy 16,35 milionu korun, ovšem nutno opět zdůraznit, že jde dohromady o číslo pro české i zahraniční řidiče.

"Během loňského roku jsme evidovali téměř 20 tisíc nedoplatků a společně s policií jsme vybrali přes 51 milionů korun," dodává mluvčí Celní správy Hana Prudičová.