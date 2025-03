Je čas přezout. Při výměně pneumatik zkoukněte vzorek, na rotaci křížem ale zapomeňte

Správný čas pro letní pneumatiky právě přichází. S výměnou zimních gum není dobré otálet, vysoké teploty je ničí. Do pneuservisu se raději objednejte včas, některé mohou mít už teď plno.

"A chcete přijet třeba zítra?", překvapuje majitel rodinného pneuservisu Milan Fischer, když se po pěti měsících opět hlásím na přezutí. Tak rychlý termín je pro oblíbený podnik ve Velkých Přílepech nezvyklý, někdy se na něj čeká i několik týdnů. "Na jaře je to lepší, lidi přezouvají postupně. Záleží na tom, jestli se s autem pohybují jen tady v nížinách, nebo mají ještě v plánu vyrazit na hory. Ti druzí čekají, až pomine aprílové počasí."

Ostatně právě počasí hraje v životě pneuservisu důležitou roli, hlavně na podzim. "Jakmile se objeví první předpověď, že má sněžit, telefony tu drnčí od rána do večera. Stálým zákazníkům říkám, ať si zavolají o termín raději už v září, než ten chaos propukne."

Při výměně na letní pneumatiky takový tlak Milan Fischer necítí, přitom vysoké teploty měkké směsi zimních gum nesvědčí. Vzorek se rychleji sjíždí, delší je i brzdná dráha, při rychlém průjezdu zatáčkou se může objevit nečekaná přetáčivost.

Horké letní teploty v kombinaci s rozpáleným asfaltem jsou obzvlášť nebezpečné - na běhounu mohou vzniknout velké sjeté plochy, jako by je někdo obrousil. To už nebývá daleko do fatální destrukce gumy a ohrožení životů posádky auta.

Na otázku, jestli jsou pneumatiky, které jsem přivezl k přezutí, ještě v pořádku, Fischer znalecky rozhoduje, že ještě alespoň jednu sezonu vydrží. "Kdyby byly špatné, na auto bych vám je nedal, to bych si nevzal na triko," říká s tím, že případy, kdy někdo na výměnu přijede na gumách, ze kterých trčí dráty, nejsou bohužel výjimečné. "Na dveřích má nálepku Dítě v autě, ale pneumatiky si nezkontroluje," popisuje nedávný případ.

Právě občasná vizuální kontrola je u pneumatik stejně důležitá jako hlídání předepsaného tlaku: Pokud se pneumatika více sjíždí na jedné straně, bývá problém s geometrií, unavené tlumiče zase dokážou vytvořit na dezénu hrbolaté plošky.

Pokud na bočnici vznikne boule, znamená to porušení kordu, které vznikne po průjezdu výmolem nebo neopatrným najetím na obrubník. V takovém případě je pneumatiku nutné bez odkladu vyměnit.

Některé opotřebení ale vzniká přirozenou cestou. "Přední pneumatiky se sjíždějí více než zadní, důvodem je natáčení kol do zatáček. Řeším to tak, že při přezouvání označím na pneumatice její pozici a v příští sezoně ji pak dám na jinou nápravu tak, aby se celkově všechna kola postupně sjížděla rovnoměrně," popisuje Fischer a zdůrazňuje, že stranu, na které pneumatika jezdí, nikdy nemění. "Jednak proto, že řada pneumatik má směrový dezén, takže při změně strany by jezdila opačně. A pak si také myslím, že takzvaná výměna do kříže je už dávno překonaná a nepoužívá se." Podle Fischera se však stále najdou tací, kteří ji vyžadují, protože si tohle doporučení pamatují z návodů k obsluze u aut starých dnes už desítky let.

I motoristé, kteří si kola mění svépomocí, prý stále existují. Ochuzují se ale o převážení kola, které pak může způsobit kmitání. A to se následně přenáší do řízení v podobě vibrací. Nejen že je to nepříjemné pro řidiče, ale škodí to i samotnému autu.

Argument, že když kola loni nevibrovala, nebudou vibrovat ani letos, může být lichý. Pokud totiž vyvažovací olůvko odlétne ze zadního kola, na chování auta se to pravděpodobně výrazně neprojeví. Když ale následně to samé kolo skončí na přední nápravě, už to znát bude.

Domácí výměny v posledních letech komplikují snímače tlaku pneumatik (TPMS), ty jsou u modernách aut povinné. Zařízení, které je součástí ventilku kola, je potřeba spárovat s řídicí jednotkou vozu, což bez potřebného vybavení nelze. Při jízdě pak svítí žlutá kontrolka signalizující nefunkčnost systému - s tím pak bývají problémy na STK..

Snadnější to mají majitelé aut, kteří používají jednodušší systém založený na detekci rozdílu v otáčení kol. K takovým patří Škoda, potažmo celý koncern VW. U takových vozů stačí tlačítkem resetovat nově nastavený tlak. Pokud to majitel neudělá, auto se mu stejně dříve či později připomene tím, že se na palubní desce rozsvítí kontrolka se symbolem prázdné pneumatiky.