Trampoty s poslední STK u auta minimální hodnoty. Strašákem dnes není rez, ale emise

Má cenu opravovat starou Fabii? Na kolik opravy vyjdou? A je větší problém to, že má zrezlé prahy, nebo že při měření nevyhovují hodnoty emisí? Přečtěte si první díl seriálu o trampotách s autem, které čeká zřejmě poslední kontrola na STK, než definitivně skončí na šrotišti.

Majitel staršího auta, jemuž se blíží termín technické prohlídky, měl vždycky z STK trochu sevřený žaludek. Důvody pro strach, jestli s autem uspěje, se ale v poslední době změnily. Zatímco dřív se bál, že neprojde kvůli korozi, neseřiditelným světlům nebo ďubce na čelním skle, teď začátek jeho útrap začíná docela někde jinde.

Doba se změnila, s nadsázkou lze říci, že rez už není nepřítel číslo jedna. Roli největšího strašáka převzaly emise. "To je teď nejdůležitější, máte je v pořádku? Neopravujte prahy, dokud nevíte, že na SME (Stanici měření emisí) projdete," radí nám mechanici, kterým jsme přivezli ukázat Fabii druhé generace.

Naše Fabia z roku 2009 je dědictvím po babičce. To nejlepší už má za sebou, v létě jí končí platnost STK. Otázky, které řeší mnoho motoristů v Česku, se přímo nabízejí: Je moudré držet při životě auto, které má na trhu ojetin zanedbatelnou cenu? Za jakých okolností se investice do oprav už nevyplácí? A co když potřebuju auto jen na krátké pojížďky po městě a utrácet peníze za perspektivní ojetinu se mi prostě nechce?

Během svých šestnácti let zažila červená Fabia jen jednoho majitele, rozhodně ale nezahálela. Na budíku má 195 tisíc kilometrů, poslední roky už ale pendluje maximálně tři kilometry denně, jindy pár dnů v kuse jenom stojí. Roční nájezd se v současnosti pohybuje jen kolem jednoho tisíce kilometrů.

Jenže majitelka ji k životu i tak nutně potřebuje. Na trhu aut z druhé ruky má její auto minimální hodnotu - na serveru Tipcars i v největším autobazaru AAA Auto se vozy podobného stáří inzerují za 45 až 55 tisíc korun. Na Bazoši začínají už od 30 tisíc. Když ji majitelka za takový pakatel prodá, těžko si za obdobné peníze pořídí něco lepšího.

Zkusíme tedy zjistit, na kolik peněz vyjde dát její Fabii "do kupy".

Na STK bez rizika

Některé Stanice technických kontrol nabízejí možnost takzvané "STK nanečisto". Motorista zaplatí za test, při kterém technik pohlíží na auto, jako by mělo řádnou kontrolou projít, vydává i protokol se zaznamenanými závadami, do registru se ale nic nezapisuje.

Majiteli auta tak může seznam dobře posloužit jako návod, co na autě opravit a vyměnit, aby ostrou STK prošlo. Platíme za tento test 950 Kč, zatímco pravá "technická" by (bez měření emisí) na stejné stanici vyšla na 1350 Kč. Za měření emisí by se připlácelo ještě devět stovek. Dámy na pokladně se diví, že něco takového chceme. Sice tuto službu "bez zápisu" v ceníku mají, ale málokdo ji prý využívá.

Proč, vysvětluje záhy technik na lince. "Většina lidí si starší auto, u kterého hrozí, že kvůli závadám neprojde, nechává zkontrolovat opravářem předem. Ten sám moc dobře vyhodnotí, co bude potřeba opravit a vyměnit, a tak se bez STK nanečisto obejde," popisuje, když zkoumá Fabii.

"Když bych byl na vašem místě já, opravdu bych si nechal spíš zkontrolovat jen emise. Dnes jsou u starších aut největším problémem," říká a poukazuje tak na fakt, že medializované případy aut nesplňujících dané limity a policistů, kteří měří emise v provozu, případně staví auta, která čerstvě odjíždí z kontroly na STK a SME, mají zjevně efekt. Technici, kteří dříve možná nad autem s nadlimitními emisemi přimhouřili oko, se teď víc bojí.

Fabia dostává vysvědčení. Při skutečné kontrole by neprošla, a to hned kvůli několika závadám. Má shnilé oba prahy, je potřeba vyměnit zadní tlumiče, vlnovec výfuku, v němž je díra, a manžetu na rameni pravého předního kola.

Navazující test emisí ukazuje, že by neprošla ani na SME. Vykazuje vyšší emise CO na volnoběh, což ale není podle technika důsledkem prasklého vlnovce. "To by se podle mě projevilo jinak, na lambda sondě. Tipuji to na přicpaný katalyzátor. Osobně si myslím, že by bylo lepší auto prodat hned, dokud má ještě půl roku technickou, aby si to opravil nějaký šikovný kutil. Tohle nebude levné," hodnotí stav Fabie ochotný technik a posílá nás ze stanice pryč.

Hledání třetích cest

Na kolik by zmíněné opravy vyšly? Zkoušíme porovnat různé možnosti. Podle programu Audatex, který využívají i pojišťovny na sestavení rozpočtu, by cena za opravy vyšla podle hrubého odhadu na astronomických 66 tisíc korun, spolu s katalyzátorem na zhruba 93 tisíc. Program však pro výpočet použil originální díly. Pro přehlednost uvádíme materiál a práci v tabulce. Ceny jsou nicméně i podle specialistů, kteří s programem pracují, spíše orientační a nezohledňují, že jde o auto nízké hodnoty a použít originální díly samozřejmě nedává smysl.

Oprava Škody Fabia II, cena originálních dílů a práce v autorizovaném servisu

Cena náhradních dílů 42 535 Kč Práce automechanika 14 535 Kč Cena za materiál lakování 5047 Kč Práce autolakýrníka 3856 Kč Katalyzátor včetně výměny 27 697 Kč Náklady na opravu bez katalyzátoru vč. DPH 66 176 Kč Náklady na opravu i s katalyzátorem vč. DPH 93 873 Kč

Že by se oprava v autorizovaném servisu skutečně nevyplatila, si zkoušíme jen pro účel článku potvrdit návštěvou dvou servisů Škoda. "Paní, jen ty prahy by vyšly tak na 30 tisíc jeden včetně lakování, zkuste nějaké garážníky, budete tam mít všechno levnější, vždyť u nás by to nemělo cenu," říkají upřímně přijímací technici v pražském servisu.

V druhém značkovém servisu v menším městě, kam jsme Fabii dovezli, po prohlédnutí na parkovišti dodávají: "Ty ostatní drobnosti jako tlumiče, vlnovec a manžetu tu uděláme, odhaduji tak za 15 tisíc korun, ale prahy, to byste se nedoplatila, to by stál 20 tisíc kus."

Zavezli jsme proto červenou škodovku za nejprve jedním a poté pro potvrzení i druhým neautorizovaným opravářem na menších vesnicích. "Teprve až do toho bouchnu, tak uvidím, jak moc jsou ty prahy zrezlé. Ale počítejte s cenou za oba minimálně 15 tisíc, když to zavařím plechem a pak to přestříknu "prďákem" a navrch červeným sprejem, což je nejjednodušší," říká první z nich.

Zmíněný prďák je UBS nástřik, který má typické zvrásnění připomínající pomerančovou slupku a používá se jako ochranná vrstva proti oštěrkování na spodky prahů. Automechanik si nemusí dávat takovou práci s tmelením a broušením, aby byl povrch co nejhladší a bez zvlnění. S nadsázkou jde o svatý grál vesnických opravářů, skryje všechno.

"Ale určitě to nejdřív chce vyřešit emise, tak to dnes dělám u všech starších aut, než se do nich pustím. Investovat do motoru už by smysl nemělo," potvrzuje.

Obdobně se vyjádří i druhý garážník v jiné vesnici. "Vyměnil bych celý práh za díl z druhovýroby. Cena za materiál a práci bude zhruba 7000-8000 korun za stranu. Plus počítejte asi 3500 Kč za stranu za lakování, tedy asi 23 tisíc celkem. Neoriginální katalyzátor i s prací vyjde na asi 10 tisíc, ale možná, že by stálo za to nejdřív vyměnit vlnovec a třeba na emisích projde," dodává nadějně navzdory názoru emisního technika.

Auto jsme opravili, vyměnili všechny díly, které technik uvedl na zmíněném protokolu nanečisto, a auto zkusmo nechali otestovat na SME ještě před výměnou katalyzátoru, zda náhodou nový vlnovec problém s emisemi nevyřešil.

Nepomohlo to, při ostrém měření na SME by naše červená Fabia znovu neprošla. Hodnoty CO sice byly o chlup nižší než při prvním pokusu s prasklým výfukovým potrubím, pořád ale vyšší nad stanovený limit. "To bude katalyzátor, musíte ho vyměnit," znalecky radí technik a potvrzuje tak podezření kolegy z jiné stanice při prvním měření. Neoriginální katalyzátor nás vyšel na 4500 korun.

Dát Fabii "do kupy", aby mohla projít na STK a dál pár let sloužila, sice není levné, na druhou stranu každé auto potřebuje péči a je potřeba počítat s běžnými závadami a nutnými opravami. Majitelé starších aut by teď ale měli především řešit emise a zvážit, zda se případná náprava vyplatí.

U garážníka by nás výše zmíněné práce vyšly podle jejich odhadů celkem na asi 40 tisíc korun, což odpovídá ceně auta. Není to málo, za takovou sumu by šlo ale těžko pořídit něco lepšího. Teď by navíc měla Fabia zase chvíli vydržet. Tedy možná.

My jsme se však rozhodli jít ještě třetí cestou. Auto si opravíme svépomocí, abychom se pokusili ještě více ušetřit.

Ale o tom si už přečtěte v článku, který vyjde za týden.