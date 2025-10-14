Podvodníci vyberou i miliony. Jak fungují podvodné e-shopy a proč na ně lidé naletí

Karel Ž. se považoval za obezřetného zákazníka. Zboží zakoupené na internetu si nechával posílat na dobírku a vybíral známé e-shopy. Na konci léta si ale chtěl pořídit celoroční pneumatiky.
"Rozměr a značku, kterou jsem si vybral na základě testů ADAC, měli skladem snad jen na jednom známém e-shopu," popisuje redakci svůj příběh. Při hledání na Googlu se mu na předních pozicích opakovaně zobrazoval obchod Amajcars.cz, který nabízel pneumatiky s drobnou slevou. "Kdyby sleva byla až nápadně velká, spíš by mě to odradilo. E-shop vypadal normálně, měl ostravskou adresu, telefon i široký sortiment. Pro jistotu jsem tam zavolal, ale automat hlásil, že jsem čtvrtý v pořadí," říká.
Protože na pneumatiky spěchal, rozhodl se. Částka činila 14 800 korun, peníze šlo ale poslat pouze převodem. "A to jsem udělal vůbec poprvé v životě," říká téměř omluvně. Obratem mu přišla potvrzovací zpráva, SMS i poděkování za platbu. "Všechno působilo naprosto normálně, a tak jsem se uklidňoval, že je vše v pořádku. Za dva dny mi ale volali z banky, že na základě informací policie jsem peníze poslal podvodníkům," popisuje.
Web fungoval ještě několik dní, telefon byl už ale vypnutý. Krátce poté se na internetu začaly objevovat recenze, že jde o podvod. Provozovatelé webu přestali komunikovat a stránky zanikly. Jeden z podvedených zákazníků v recenzích na Zboží.cz například uvádí: "Napsali mi, že zboží není skladem, že mám ještě 14 dní počkat, a pak už nic. Telefon nefungoval. Nechápu, že je něco takového dnes vůbec možné."
Seznam ČOI
Na problematiku falešných e-shopů upozorňuje Česká obchodní inspekce. Podle jejího mluvčího Františka Kotrby přicházejí oznámení o nekorektním jednání obchodů průběžně. "Zařazujeme je do plánu kontrol. Pokud se prokáže porušení zákona, následuje sankční opatření vůči provozovateli e-shopu," uvedl.
ČOI v souvislosti s e-shopem Amajcars.cz obdržela v závěru srpna čtyři podání, která se týkala nedodání zaplaceného zboží a nekomunikace prodávajícího. "Na základě těchto podání byla zahájena kontrola, která probíhá. Webová stránka už není dostupná," dodal Kotrba.
Podobné případy inspekce řešila i dříve. "V loňském roce jsme například prověřovali více než desítku podání na e-shop Azet-pneu.cz. Zákazníci zaplatili pneumatiky, které nikdy nedorazily. Zjistili jsme zneužití jména a identifikačních údajů společnosti, která e-shop fakticky neprovozovala. Podání byla předána Policii ČR," doplnil.
E-shopy, u nichž nelze identifikovat provozovatele, chybí základní údaje a je na ně větší počet stížností, mohou být zařazeny na seznam rizikových e-shopů na webu ČOI.
"Doporučujeme proto spotřebitelům, aby si ověřili, zda se e-shop, jehož služeb chtějí využít, nenachází na uvedeném seznamu. A také aby zkontrolovali, zda obchod uvádí jméno provozovatele, sídlo, IČO a kontaktní údaje, a seznámili se s recenzemi spotřebitelů," upozorňuje Kotrba.
Internetové podvodníky je těžké dopadnout
Policie ale varuje, že pachatelé jsou na internetu čím dál sofistikovanější. "Nárůst podvodů je v posledních letech enormní, přitom úspěšnost odhalení je v online prostředí jen kolem patnácti procent," dodává tiskový mluvčí policie Jakub Vinčálek s tím, že při odhalování podvodů v "offline" prostředí je úspěšnost zhruba padesátiprocentní. Zkrátka na internetové podvodníky je policie často krátká.
"Vedle toho, že zakládají různé nové e-shopy, se nyní setkáváme častěji s případy, kdy podvodná stránka napodobuje skutečné stránky známých a zavedených firem, čehož si nepozorný zákazník nevšimne, zaplatí za zboží, a nic neobdrží," popisuje praktiky nepoctivců policista.
Podobné podvody popisují i kriminalisté v reportáži serveru iRozhlas.cz. Pachatelé podle nich vytvořili falešný e-shop s pneumatikami, zneužili jméno skutečné firmy a lákali zákazníky na výhodné ceny. Po zaplacení zboží ale přestali komunikovat a objednávky nikdy nedodali. Policie potvrdila, že web zneužil identifikační údaje existující společnosti, která s prodejem pneumatik neměla nic společného.
Podvodníci si přijdou i na miliony korun
Pachatelé vytvářejí stránky, které vypadají profesionálně a často i jako české domény, přestože jsou hostované jinde. Zprávy policie ukazují, že oběti mohou přijít celkově i o stovky tisíc korun. "Záleží na tom, jak dlouho dokážou stránky provozovat a důvěřivé zákazníky udržet čekat a mezitím podvést další a další. Opravdu evidujeme mnoho případů, kdy si podvodníci takto přijdou na statisíce i miliony korun," dodává Vinčálek.
Problém komplikuje mezinárodní přesah většiny těchto sítí: provozovatelé a call centra bývají umístěna v zahraničí, což ztěžuje vyšetřování. "Daří se nám pouze dosáhnout na call centra, ze kterých je činnost vedena. Třeba jedna síť pachatelů byla v minulosti zadržena na Ukrajině," uvedl Vinčálek s tím, že spolupráce s cizími orgány a s provozovateli domén je klíčová.
Policie také popisuje techniky, které podvodníci používají k tomu, aby například získali důvěru zákazníků. Zveřejní falešné recenze, lákají na slevy a časově omezené nabídky, které mají uživatele přimět k rychlému a nepromyšlenému zaplacení.
"Proto radíme využívat stávající ověřené obchody. Setkáváme se s komentáři, že mohou naletět jen hloupí nebo nevzdělaní lidé, s tím ale nesouhlasím. Morální člověk nepředpokládá, že ho chce někdo podvést, a e-shopy skutečně vypadají naprosto důvěryhodně, je opravdu těžké to odhalit," dodává Vinčálek.
Vše nahlaste policii a ČOI
Policie v praxi využívá několik postupů k omezení škod: přijímá hlášení od veřejnosti, spolupracuje se správci domén a poskytovateli reklamy a v některých případech se podaří provoz stránky zablokovat. I tak ale platí, že falešné weby často patří do mezinárodních skupin, které rychle mění domény a kanály, což vyšetřování ztěžuje.
Konkrétní případy ilustrují, jak těžké jsou následky. Vinčálek zmínil, že oběti si někdy berou půjčky, aby za "nakoupené" zboží zaplatily, a následně se ocitají v dluzích.
Co dělat, aby se zákazníci vyhnuli ztrátám? Ověřovat si skutečnou identitu prodejce, kontrolovat recenze mimo samotný inzerát, dávat si pozor na příliš atraktivní nabídky a na to, zda doména opravdu náleží českému provozovateli.
Pozornost by měla být věnována i platebním metodám, platba přes ověřené platební brány a využití plateb s možností reklamace snižují riziko ztráty, nicméně ani platební brána nezaručuje bezpečný obchod a hrozí riziko, že přes ni podvodníci "vysají" peníze z účtu.
Policie současně apeluje na obezřetnost a spolupráci veřejnosti, hlášení a včasné upozornění na podezřelé stránky může vést k rychlejšímu zablokování podvodných inzerátů a k rychlejší identifikaci pachatelů.
"Platí tak jediné, být obezřetný desetkrát," varuje Vinčálek, který také připomněl výzvu k opatrnosti při sdílení osobních dat na internetu. Když je podezření nahlášeno včas, policie má větší šanci zasáhnout, zastavit činnost falešného obchodu a snížit škody pro další potenciální oběti.