Podvodníci vyberou i miliony. Jak fungují podvodné e-shopy a proč na ně lidé naletí

před 1 hodinou
Podvodné internetové obchody se množí. Policie i Česká obchodní inspekce varují, že roste počet lidí, kteří naletí falešným e-shopům nabízejícím výhodné zboží, často pneumatiky a autopříslušenství. Zákazníci zaplatí, zboží však nikdy nedostanou. Odhalit podvodníky, kteří si přijdou na statisíce korun až miliony, se moc nedaří.
Karel Ž. se považoval za obezřetného zákazníka. Zboží zakoupené na internetu si nechával posílat na dobírku a vybíral známé e-shopy. Na konci léta si ale chtěl pořídit celoroční pneumatiky.

"Rozměr a značku, kterou jsem si vybral na základě testů ADAC, měli skladem snad jen na jednom známém e-shopu," popisuje redakci svůj příběh. Při hledání na Googlu se mu na předních pozicích opakovaně zobrazoval obchod Amajcars.cz, který nabízel pneumatiky s drobnou slevou. "Kdyby sleva byla až nápadně velká, spíš by mě to odradilo. E-shop vypadal normálně, měl ostravskou adresu, telefon i široký sortiment. Pro jistotu jsem tam zavolal, ale automat hlásil, že jsem čtvrtý v pořadí," říká.

Protože na pneumatiky spěchal, rozhodl se. Částka činila 14 800 korun, peníze šlo ale poslat pouze převodem. "A to jsem udělal vůbec poprvé v životě," říká téměř omluvně. Obratem mu přišla potvrzovací zpráva, SMS i poděkování za platbu. "Všechno působilo naprosto normálně, a tak jsem se uklidňoval, že je vše v pořádku. Za dva dny mi ale volali z banky, že na základě informací policie jsem peníze poslal podvodníkům," popisuje.

Web fungoval ještě několik dní, telefon byl už ale vypnutý. Krátce poté se na internetu začaly objevovat recenze, že jde o podvod. Provozovatelé webu přestali komunikovat a stránky zanikly. Jeden z podvedených zákazníků v recenzích na Zboží.cz například uvádí: "Napsali mi, že zboží není skladem, že mám ještě 14 dní počkat, a pak už nic. Telefon nefungoval. Nechápu, že je něco takového dnes vůbec možné."

Seznam ČOI

Na problematiku falešných e-shopů upozorňuje Česká obchodní inspekce. Podle jejího mluvčího Františka Kotrby přicházejí oznámení o nekorektním jednání obchodů průběžně. "Zařazujeme je do plánu kontrol. Pokud se prokáže porušení zákona, následuje sankční opatření vůči provozovateli e-shopu," uvedl.

ČOI v souvislosti s e-shopem Amajcars.cz obdržela v závěru srpna čtyři podání, která se týkala nedodání zaplaceného zboží a nekomunikace prodávajícího. "Na základě těchto podání byla zahájena kontrola, která probíhá. Webová stránka už není dostupná," dodal Kotrba.

Podobné případy inspekce řešila i dříve. "V loňském roce jsme například prověřovali více než desítku podání na e-shop Azet-pneu.cz. Zákazníci zaplatili pneumatiky, které nikdy nedorazily. Zjistili jsme zneužití jména a identifikačních údajů společnosti, která e-shop fakticky neprovozovala. Podání byla předána Policii ČR," doplnil.

E-shopy, u nichž nelze identifikovat provozovatele, chybí základní údaje a je na ně větší počet stížností, mohou být zařazeny na seznam rizikových e-shopů na webu ČOI.

"Doporučujeme proto spotřebitelům, aby si ověřili, zda se e-shop, jehož služeb chtějí využít, nenachází na uvedeném seznamu. A také aby zkontrolovali, zda obchod uvádí jméno provozovatele, sídlo, IČO a kontaktní údaje, a seznámili se s recenzemi spotřebitelů," upozorňuje Kotrba.

Internetové podvodníky je těžké dopadnout

Policie ale varuje, že pachatelé jsou na internetu čím dál sofistikovanější. "Nárůst podvodů je v posledních letech enormní, přitom úspěšnost odhalení je v online prostředí jen kolem patnácti procent," dodává tiskový mluvčí policie Jakub Vinčálek s tím, že při odhalování podvodů v "offline" prostředí je úspěšnost zhruba padesátiprocentní. Zkrátka na internetové podvodníky je policie často krátká.

"Vedle toho, že zakládají různé nové e-shopy, se nyní setkáváme častěji s případy, kdy podvodná stránka napodobuje skutečné stránky známých a zavedených firem, čehož si nepozorný zákazník nevšimne, zaplatí za zboží, a nic neobdrží," popisuje praktiky nepoctivců policista.

Podobné podvody popisují i kriminalisté v reportáži serveru iRozhlas.cz. Pachatelé podle nich vytvořili falešný e-shop s pneumatikami, zneužili jméno skutečné firmy a lákali zákazníky na výhodné ceny. Po zaplacení zboží ale přestali komunikovat a objednávky nikdy nedodali. Policie potvrdila, že web zneužil identifikační údaje existující společnosti, která s prodejem pneumatik neměla nic společného.

Podvodníci si přijdou i na miliony korun

Pachatelé vytvářejí stránky, které vypadají profesionálně a často i jako české domény, přestože jsou hostované jinde. Zprávy policie ukazují, že oběti mohou přijít celkově i o stovky tisíc korun. "Záleží na tom, jak dlouho dokážou stránky provozovat a důvěřivé zákazníky udržet čekat a mezitím podvést další a další. Opravdu evidujeme mnoho případů, kdy si podvodníci takto přijdou na statisíce i miliony korun," dodává Vinčálek.

Problém komplikuje mezinárodní přesah většiny těchto sítí: provozovatelé a call centra bývají umístěna v zahraničí, což ztěžuje vyšetřování. "Daří se nám pouze dosáhnout na call centra, ze kterých je činnost vedena. Třeba jedna síť pachatelů byla v minulosti zadržena na Ukrajině," uvedl Vinčálek s tím, že spolupráce s cizími orgány a s provozovateli domén je klíčová.

Policie také popisuje techniky, které podvodníci používají k tomu, aby například získali důvěru zákazníků. Zveřejní falešné recenze, lákají na slevy a časově omezené nabídky, které mají uživatele přimět k rychlému a nepromyšlenému zaplacení.

"Proto radíme využívat stávající ověřené obchody. Setkáváme se s komentáři, že mohou naletět jen hloupí nebo nevzdělaní lidé, s tím ale nesouhlasím. Morální člověk nepředpokládá, že ho chce někdo podvést, a e-shopy skutečně vypadají naprosto důvěryhodně, je opravdu těžké to odhalit," dodává Vinčálek.

Vše nahlaste policii a ČOI

Policie v praxi využívá několik postupů k omezení škod: přijímá hlášení od veřejnosti, spolupracuje se správci domén a poskytovateli reklamy a v některých případech se podaří provoz stránky zablokovat. I tak ale platí, že falešné weby často patří do mezinárodních skupin, které rychle mění domény a kanály, což vyšetřování ztěžuje.

Konkrétní případy ilustrují, jak těžké jsou následky. Vinčálek zmínil, že oběti si někdy berou půjčky, aby za "nakoupené" zboží zaplatily, a následně se ocitají v dluzích.

Co dělat, aby se zákazníci vyhnuli ztrátám? Ověřovat si skutečnou identitu prodejce, kontrolovat recenze mimo samotný inzerát, dávat si pozor na příliš atraktivní nabídky a na to, zda doména opravdu náleží českému provozovateli.

Pozornost by měla být věnována i platebním metodám, platba přes ověřené platební brány a využití plateb s možností reklamace snižují riziko ztráty, nicméně ani platební brána nezaručuje bezpečný obchod a hrozí riziko, že přes ni podvodníci "vysají" peníze z účtu.

Policie současně apeluje na obezřetnost a spolupráci veřejnosti, hlášení a včasné upozornění na podezřelé stránky může vést k rychlejšímu zablokování podvodných inzerátů a k rychlejší identifikaci pachatelů.

"Platí tak jediné, být obezřetný desetkrát," varuje Vinčálek, který také připomněl výzvu k opatrnosti při sdílení osobních dat na internetu. Když je podezření nahlášeno včas, policie má větší šanci zasáhnout, zastavit činnost falešného obchodu a snížit škody pro další potenciální oběti.

 
auto Aktuálně.cz Celoroční pneumatiky pneumatika podvod Pro řidiče

před 1 hodinou
