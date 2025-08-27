Čínské automobilky se vyhýbají clům na elektroauta. A Evropa jejich postup toleruje

Není to tak dávno, co plug-in hybrid vypadal jako mrtvý pohon. Byl drahý, na elektřinu ujel jen pár desítek kilometrů a malá nádrž zajišťovala autům velmi diskutabilní dojezd. Navíc se letos mění pravidla na měření spotřeby a emisí, najednou tak zmizí všechna velká SUV s hodnotami pod litr na 100 km a 30 g CO2 na kilometr. To zase uškodí automobilkám ve flotilových emisích.
Přes to všechno začínají právě plug-in hybridy zažívat renesanci. Nástup elektromobility totiž výrazně zpomalil a naopak se pomalu začala objevovat plug-in hybridní auta lákající na elektrický dojezd i přes sto kilometrů. Třeba Škoda původně tuto variantu pohonu u Octavie po modernizaci zcela vyřadila, teď už je ale jisté, že se vrátí. I proto, že najednou by kompakt zvládl bez emisí z výfuku nájezd právě přes 100 km. Jako Superb nebo Kodiaq.
Firmy na tyto hodnoty opět začínají slyšet a velmi dobře si toho všímají i čínské automobilky. Jak upozorňuje německý ekonomický deník Handelsblatt, právě plug-in hybridní automobily objevily značky z říše středu jako jakousi díru v plánu Evropské komise pořádně jim cly znepříjemnit život.
Protože třeba takový BYD u elektromobilů platí při dovozu z Číny 27procentní clo, 17 procent z toho připadá na dodatečná cla. U MG, spadající pod SAIC, je to dokonce 45,3 procenta, 35,3 procenta je pak nad rámec dlouhodobě existujících deseti procent. Přitom plug-in hybridy (a i klasické hybridy nebo pomalu rozvíjející se auta s prodlužovačem dojezdu) jsou zatížené jen desetiprocentním clem.
Handelsblatt tak spočítal, že zatímco u elektrického SUV Atto 3 za 37 990 eur přesahuje clo pro BYD částku 10 tisíc eur, u plug-in hybridního SUV Seal U za 39 990 eur je to jen 3999 eur.
Odpovídají tomu samozřejmě i prodeje, BYD letos za první polovinu roku prodal v Evropě přes 20 tisíc plug-in hybridů, třikrát tolik než v celém roce 2024. Elektromobily u něj dosáhly na necelých 30 tisíc kusů.
U MG elektromobily zažily v první polovině roku meziroční pád o 60 procent - i kvůli změnám u MG4, které v Číně prochází generační obměnou -, zatímco plug-in hybridnímu modelu HS a klasickým hybridům MG3, ZS i HS se v nové generaci daří výrazně lépe.
Podle německého deníku pak sice Evropská komise o zvyšujících se prodejích čínských plug-in hybridů ví, zvyšování dovozních cel jako u elektroaut ale zatím - navzdory názorům některých europoslanců - nechystá. Už jen proto, že by šlo o novou a zdlouhavou proceduru. Navíc i v otázce cel na elektroauta spolu obě strany neustále jednají a údajně se blíží rozumné dohodě.
Jak to vypadá v Česku
Nástup čínských plug-in hybridů je ale vidět i v českých nabídkách jednotlivých výrobců. BYD má například na trhu jeden z nejlevnějších plug-in hybridů: sedan Seal 5 DM-i startuje na 739 tisících korunách, přitom slibuje elektrický dojezd 100 km a ten kombinovaný 1050 km.
Brzy ho navíc doplní potenciálně populárnější kombík Seal 6 DM-i s podobnými parametry, který bude jednou z hvězd stánku BYD na nadcházejícím mnichovském autosalonu. V Česku se konec konců zatím prodalo více plug-in hybridních BYD než těch elektrických (29 versus 25 kusů).
Plug-in hybridní MG HS na českém trhu startuje na 899 900 korunách, zatímco konkurenční Kodiaq či Tiguan se stejným pohonem překračují milionovou hranici. Za sedm měsíců se jich prodalo celkem 70.
Stejný model se nabízí už také jako klasický hybrid, podobně jako zmíněné menší modely 3 a ZS. Tam už je popularita větší, protože klasických hybridů zapsalo MG za sedm měsíců v Česku 499 kusů, což představuje asi 16,6 procenta z celkových prodejů značky.
Do zásuvky připojíte i rychle rostoucí Jaecoo a jeho model 7 s cenou od 929 tisíc korun a dojezdem přes 1200 kilometrů, z toho 88 jich je na elektřinu. Zákazníci ale více slyší na klasickou spalovací verzi: z 231 prodaných Jaecoo jich jen 35 mělo plug-in hybridní pohon. S plug-in hybridy se chystá ještě letos v Česku uspět i Chery, mateřská značka Jaecoo, a v podobě modelu 9 SHS s ním brzy vstoupí na trh i sesterská značka Omoda.
Kromě hybridů a plug-in hybridů pomalu i do Česka přichází čínská auta s prodlužovačem dojezdu, anglicky range extenders. Jedná se v podstatě o elektromobily se spalovacím motorem fungujícím jako generátor elektrické energie. Kdysi něco podobného mělo i BMW i3, v současnosti ale sázejí Číňané na úplně jiné hodnoty.
Dobře to dokazuje Leapmotor C10 REEV, který kombinuje čtyřválcovou benzinovou patnáctistovku s výkonem 50 kW a elektromotor s výkonem 158 kW. Baterka s kapacitou 28,4 kWh, kterou lze dobíjet ze sítě rychlonabíjením až 65 kW, zajišťuje 145 elektrických kilometrů. Kromě ní má auto také padesátilitrovou nádrž, kombinovaný dojezd je tak 974 kilometrů. Základní cena je 890 tisíc korun, na stejné částce startuje C10 i jako elektromobil.
S prodlužovačem dojezdu se nabízí i Voyah Free spadající pod Dongfeng, který ale dostal výrazně větší 43kWh baterku v kombinaci s 56litrovou nádrží, a tak automobilka u tohoto SUV slibuje až 318 kilometrů jen na elektřinu. Přitom v porovnání s klasickým elektromobilem zájemce ušetří přes půl milionu. Všech sedmnáct prodaných kusů má ale letos v Česku plně elektrický pohon.
Dongfeng samotný pak pod několika svými značkami nabízí i další auta s plug-in hybridním pohonem, mimo jiné jde o MPV Voyah Dream či sedan Voyah Passion.