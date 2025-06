Odsun VW Golf do Mexika se blíží. Ve Wolfsburgu se má pracovat jen čtyři dny v týdnu

Svého času tu skončil první "Brouk", čeká stejný osud také kdysi ikonický model Volkswagenu, hatchback Golf? Volkswagen chce výrobu spalovací verze, o níž zájem klesá, přesunout do továrny v mexické Pueble, kde se ještě do roku 2003 montoval v té době už archaický brouk. Odboráři ve VW také připravují zaměstnance na to, že v hlavním německém závodu se bude pracovat méně.

V hlavním závodu Volkswagenu ve Wolfsburgu se má postupně přejít na elektromobilitu, což s sebou ale nese nejen úpravu technického zázemí, ale také snížení počtu zaměstnanců, kteří budou pracovat méně. Související Které je to nejhorší? Tato jména se hodně nepovedla, auta s nimi ani nešlo prodávat 30 fotografií Odbory připouštějí dočasné zavedení čtyřdenního pracovního týdne, automobilka zároveň pokračuje v redukci pracovní síly ve všech svých německých závodech i proto, že značka čelí poklesu prodejů a příliš vysokým provozním a personálním nákladům. Odbory nyní připouštějí možnost zavedení čtyřdenního pracovního týdne. "Musíme nyní přijmout opatření. Od roku 2027 není dočasný čtyřdenní pracovní týden nepřiměřeným scénářem," uvedla podle agentury Reuters šéfka podnikové rady zaměstnanců Daniela Cavallová při interním shromáždění 3. června. Zároveň vyzvala pracovníky k směnám navíc, které mají částečně kompenzovat pokles objemu výroby v následujících letech. Znovu také připomněla, že éra Golfu ve Wolfsburgu skončí, o čemž se mluví už půl roku. Výroba spalovací verze modelu Golf se má přesunout do Mexika už od roku 2027. Poptávka po ikonickém hatchbacku, který se vyrábí od roku 1974 a v současnosti je na trhu osmá generace modelu, podle Cavallové dlouhodobě klesá. Zatímco v roce 2015 se celosvětově vyrobilo přes milion vozů Golf, letos se očekává už jen 250 tisíc kusů. Na shromáždění tak odborářka opět připomněla, že jeho přesun výroby do Puebly je správný právě proto, aby spalovací verze daly prostor elektrickým modelům, které se mají vyrábět v Evropě. Související S tímto autem snad ani na technickou nejezděte. Žebříček nejhůř hodnocených vozů 11 fotografií "Pokles zájmu o konvenční varianty je nezastavitelný trend, a proto Golf musí jít do Mexika, dříve nebo později. Jinak se náš závod nakonec dostane na dno výrobních statistik," dodala Cavallová podle Automotive News Europe, které odkazují na agenturu Reuters. Trochu tak připomíná paralelu s prvním "broukem", jehož montáž VW postupně odklidil právě do Puebly. Ten se vyráběl v mexické továrně až do roku 2003, přitom v té době už šlo o poměrně archaickou konstrukci a zastaralou techniku v porovnání s moderními vozy. Vždyť v roce 2003 se ve Wolfsburgu přecházelo z výroby Golfu 4. generace na pátou. Volkswagen přesun Golfu za oceán vysvětluje tím, že si chce nadále udržet Wolfsburg jako svůj klíčový závod a soustředit se na elektrické modely. Do konce desetiletí zde má začít výroba elektrického Golfu a elektrického nástupce kompaktního SUV modelu T-Roc. Přizpůsobení výhradně produkci elektromobilů ale povede i k zmíněnému poklesu počtu zaměstnanců, který VW postupně už realizuje. Související Dojede dál, ale co ta chybka? Test plug-in hybridního Volkswagenu Multivan 22 fotografií Restrukturalizační plán VW počítá s s odchodem až 35 tisíc pracovníků do roku 2030, což odpovídá zhruba čtvrtině zaměstnanců značky VW v Německu. Podle personálního ředitele VW Gunnara Kiliana už přes 20 tisíc zaměstnanců v Německu souhlasilo s předčasným ukončením smlouvy. Většina odchodů má podobu předčasných či řádných důchodů, část zaměstnanců přijala dohodu o ukončení pracovního poměru. Firma již dříve vyčlenila 900 milionů eur na odstupné, tedy zhruba 22,4 miliardy korun. Více informací se dočtete v Hospodářských novinách.