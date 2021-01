Automobilové oběti roku 2020. Loni skončila výroba levné Dacie i kultovního osmiválce

Bentley Mulsanne

Bentley v následujících měsících a letech elektrifikuje celou svou modelovou řadu a podle loňského prohlášení jeho šéfa Adriana Hallmarka nebude v roce 2030 vyrábět žádný benzinový motor. To znamená konec legendárních dvanáctiválců, které ale zatím zájemci ještě koupit mohou. Jiné je to v případě kultovního vidlicový osmiválce. Ten vydržel ve výrobě přes 60 let, rok 2020 se mu ale stal osudným.

Skončila totiž výroba limuzíny Mulsanne, v jejíchž útrobách motor pracoval. Poprvé se luxusní Bentley ukázalo v roce 2009, o sedm let později se ke slovu přihlásila důkladná modernizace. Ikonický osmiválec, ve své poslední variantě s objemem 6,75 litru, dvěma turbodmychadly a výkonem 377 nebo 395 kW, však vozu zůstal. Až do června minulého roku, kdy vznikl poslední Mulsanne. Celkem Bentley vyrobilo přes 7300 kusů tohoto vozu.