Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

Český automobilový trh má dalšího nového hráče z říše středu. Do tuzemska oficiálně vstupuje čínská automobilka BAIC vlastněná městem Peking, kterou zde zastupuje polský importér BEMO Group. Do vedoucí pozice českého importu přichází manažer Jan Laube. Ten má za sebou více než dekádu v čele českého Fordu, u kterého celkově strávil téměř 30 let své kariéry.
Nyní se po pauze vrací do automobilové branže a má velké plány, chce dle svých slov etablovat BAIC na českém trhu stejným způsobem, jako se to v posledních letech povedlo MG.
BAIC přichází s jasně definovanou strategií. Nabídne výhradně vozy s benzinovými motory o objemu 1,5 litru, případně hybridní variantu, opět s patnáctistovkou, ale s podporou dvou elektromotorů. Všechny modely se budou prodávat vždy v jediné, maximální výbavě. Značka to nazývá "All In" - zákazník si nemusí složitě vybírat z ceníkových příplatků, metalíza nebo panoramatická střecha jsou vždy zahrnuty v základní ceně.
Právě tento prodejní model je podle Laubeho pro český trh unikátní. "V Polsku postupují jinak, některé položky z příplatkové výbavy si objednat zle. My ale věříme, že tato maximální jednoduchost české zákazníky osloví," říká a dodává: "Chceme ukázat, že máme dostupná, ale kvalitní auta s technologiemi, které snesou srovnání s evropskou konkurencí. Nedivte se, pokud si všimnete detailů z Mercedesu, BAIC se značkou spolupracuje," vysvětluje Laube.
Partnerství značek funguje už 20 let, čínský BAIC je německým Daimlerem vzájemně provázaný akcionářsky, podílí se na výrobě a vývoji mercedesů, současně jako protiváhu používá techniku německého výrobce.
Portfolio modelů: od kompaktních SUV po hybridní offroad
Základním modelem je X35, kompaktní SUV velikostně podobné Škodě Kamiq. Vůz s benzinovým čtyřválcem 1,5 o výkonu 85 kW startuje na zaváděcí ceně 439 990 korun. Zařadí se tak mezi nejdostupnější SUV na českém trhu. Standardní cena má být o 20 tisíc korun vyšší.
Nad ním stojí X55, další SUV, které Laube velikostně přirovnává k Fordu Kuga. Nabízí stejný motor, ale s vyšším výkonem, automatickou převodovku a celou škálu prvků výbavy od vyhřívaných sedaček přes pokročilé asistenční systémy až po panoramatickou střechu. Cena startuje na 739 990 korunách.
Vlajkovou lodí je velké SUV X7, které rozměry i ambicemi cílí na rodinné zákazníky hledající alternativu k vozům typu Kia Sorento či Škoda Kodiaq. I zde je standardem kompletní výbava, včetně střešního okna či moderních asistenčních prvků. BAIC si za něj účtuje 879 000 korun.
Zda nebude automobilce BMW vadit, že se jejich SUV jmenuje stejně, Laube odmítá. "Zatím se neozvali. Kdyby k tomu došlo, budeme to řešit," připouští. Na tiskové konferenci měl vystavený vůz na zádi označení X75, v technickém průkazu X7. Laube to vysvětluje tím, že různé trhy si své vozy pojmenovávají různě.
Zvláštní pozornost na pražské tiskové konferenci vzbudil hybridní model BJ30. Názvem automobilka odkazuje na svou minulou spolupráci s Jeepem (zkratka znamená Beijing-Jeep). Kombinuje spalovací motor s dvojicí elektromotorů na zadní nápravě. Celkový výkon přesahuje 300 kW. "Spolu s pohonem všech kol a několika jízdními režimy bereme BJ30 jako skutečný offroad, nikoli jen městskou stylovku," tvrdí Laube.
Design je nepokrytou kopií vozů Jeep. "Že by ale na modelu Jeep skutečně pracoval, nám není známo. Ostatně všechny patnáctistovky pod kapotami modelů jsou technicky spřízněné s motory Volkswagenu," tvrdí Jan Karnolt, v minulosti technický školitel v českém zastoupení Fordu, dnes technický odborník v BAIC, kam ho přivedl právě Jan Laube. BJ30 chce spíše odkázat na armádní speciál BJ212.
Cena BJ30 je stanovená na 949 990 korunách a má v kufru jednu zajímavost - vrchní plato funguje jako skládací plastový stolek, šroubovací nohy jsou ukryté pod podlahou.
Byznysová strategie: výběr dealerů
BAIC se v Česku i na Slovensku opírá o velkého polského partnera. Skupina BEMO Group platí za jednoho z největších dealerů ve střední Evropě, v Polsku zastupuje značku MG. "Dnes čínské značky v Polsku dosahují sedmiprocentního tržního podílu a věříme, že podobný trend uvidíme i v Česku," uvedli na tiskové konferenci zástupci firmy.
Laube odmítá rychlou expanzi za každou cenu. Podle něj není cílem mít co nejvíce showroomů, ale spolupracovat pouze s těmi, které si pečlivě vybere, zásadní je finanční zdraví a dobrá reputace. Čímž také vysvětluje, proč firma Autostar sídlící v Horních Počernicích, která již nakoupila několik stovek vozů BAIC, se ale nakonec oficiálním dealerem nestala.
"Pokud jsou mé informace správné, společnost ani automobilce za vozy údajně nezaplatila. Jsme připraveni převzít veškerý poprodejní servis a garanci záruky, pokud si zákazníci zakoupí tyto vozy," uvádí Laube.
Aktuálně BAIC spolupracuje se čtyřmi dealery v pěti lokalitách, o pražské se jedná. Do konce letošního roku by se měl počet míst v Česku zdvojnásobit na osm, na Slovensku by měla vzniknout minimálně tři centra. "Situace teď samozřejmě není jednoduchá, na trh vstupuje několik čínských značek současně a všechny se v podstatě přetahují o tytéž dealery," přiznává manažer. Standardem u všech modelů bude pětiletá záruka či do ujetí 100 tisíc kilometrů.
Prodejní cíle, elektromobily později
Ambice značky jsou vysoké. "Letos počítáme v Česku a na Slovensku s prodejem několika stovek vozů. V příštím roce už chceme dosáhnout hranice dvou tisíc kusů dohromady, přičemž 70 procent připadne na český trh," věří Laube. To by značku dostalo na úroveň, kde se dnes pohybuje MG, jediná čínská automobilka s výraznějším zastoupením v Česku.
BAIC v Evropě startuje se spalovacími motory, ale v zázemí má i vlastní elektromobilní divizi Arcfox. Tu zatím na český trh nepřivádí, značka vyčkává, zda se poptávka po elektromobilech rozjede podle očekávání. Laube sám k tomu dodává: "Elektromobilita má své místo, ale rozhodně to nebude stoprocentní řešení, jak si někteří představovali. My jsme připraveni, ale zatím vidíme, že zákazníci v Česku i na Slovensku dávají přednost spalovacím motorům."
Příchod BAIC je dalším důkazem, že čínské automobilky chtějí na evropském trhu zakotvit co nejdřív a neopomíjejí ani Česko. Po MG, Omodě a Jaecoo, BYD, Chery či Leapmotoru přichází další značka, která se chce prosadit.