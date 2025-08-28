Elektromobil na dlouhou cestu? Realita je jiná, než varují předsudky

Redakce Aktuálně.cz se vydává na zahraniční cesty elektromobilem často. Naposledy na více než 1000 km dlouhou cestu do Chorvatska s novým VW ID.7 GTX, jedním z nejmodernějších elektromobilů na trhu. Plán byl tentokrát jednoduchý. Využít jednu dobíjecí kartu E.ON Drive, která funguje napříč zeměmi, a otestovat, jak v praxi vypadá roamingové nabíjení, které má elektromobilistům usnadnit život.
A navíc při té příležitosti prověřit, že mýty, které o elektromobilitě panují, pomalu a definitivně ztrácejí na síle.
Jak cesta probíhala, se dočtete zde. Potvrdilo se, že roamingová karta E.ON Drive má výhodu v tom, že poskytuje přístup k desítkám tisíc nabíjecích bodů napříč Rakouskem, Slovinskem, Chorvatskem a Maďarskem. Řidič tak nemusí složitě řešit, jak bude při průjezdu zeměmi nabíjet, přihlašovat se do místních sítí a řešit tarify.
Aplikace E.ON Drive byla v mnoha případech lepší než karta nebo čip, umožňovala přesně vidět dostupné stanice, jejich výkon i obsazenost. Cestování tak bylo díky tomu daleko jednodušší a majitel auta nemusí "spekulovat", kde přesně zastaví, jak bude platit a zda se nebude muset na místě třeba i registrovat.
Síť rychlých a ultrarychlých nabíječek je v západní Evropě čím dál hustší, a to zejména v Rakousku a Slovinsku, kde lze najít stanice o výkonu 150-300 kW téměř u každé dálnice. Cesta tak probíhala naprosto hladce.
Pravda ale je, že ne všechny stanice si rozumí se všemi auty, došlo také k občasnému výpadku komunikace. Někdy může pozlobit i slabý signál nebo špatná autentifikace.
Při cestování s elektromobilem se rovněž ukazuje, že na exponovaných místech je s rostoucím počtem aut na baterky poptávka po dobíjení značná, a tak se může i stát, že turistická sezona přináší fronty. Zvlášť v Chorvatsku nebo Slovinsku je někdy potřeba počítat s tím, že některé stanice budou obsazené a cesta se o pár desítek minut protáhne.
Jak se na delší cestu připravit
Cesta s elektromobilem není stejná jako se spalovacím vozem. Díky aplikaci E.ON Drive motorista vidí nabíječky na cestě, ty lze i filtrovat podle výkonu, typu konektoru nebo ceny. Hodí se mít s sebou ale pro jistotu i kartu či čip. Některé stanice preferují jedno před druhým. Vždy je dobré si také cestu naplánovat a nespoléhat se na to, že se to vyřeší "někde cestou". Plánovat jde to, kde se nabíjení časově i logisticky vyplatí a spojí se například s obědem či přestávkami.
Realita vs. mýty o elektromobilitě
Na dlouhých cestách se ukazuje, jaký rozdíl je mezi mýtem a skutečností. Použít jde k tomu nedávný průzkum agentury Ipsos pro E.ON Drive.
"V něm se ukázalo, že se stále část dotázaných například bojí, že s elektromobilem nikam daleko nedojede. Vnímání elektromobility se v Česku zkrátka mění stále velmi pozvolna," komentuje Jakub Kott, vedoucí oddělení Mobility Services společnosti E.ON Energie.
"Zhruba dvě pětiny respondentů vnímají trend elektromobility pozitivně, ale stejně početná skupina je naopak skeptická. Elektromobilita je ale trend, který tady prostě je. My se snažíme zákazníkům přechod na elektromobilitu co nejvíce usnadnit a využívání dobíjení udělat co nejvíce komfortní. Pomáhají nám k tomu i zkušenosti našich kolegů ze západní a hlavně severní Evropy. Co by pomohlo Čechům, to je pak osobní zkušenost s užíváním. Ta je popravdě stále velmi nízká, což ukázal i průzkum, který jsme si nechali udělat," doplňuje Kott.
Že je obava z dojezdu přehnaná, ukazují zkušenosti. Moderní elektromobily mají reálný dojezd 500 až 600 km. Při správném plánování není problém dojet k moři s jediným větším nabíjením po cestě.
"Setkáváme se i s argumenty, že je nabíječek po cestě k moři málo. V západní Evropě je infrastruktura silná a rychle roste," říká Kott. Například E.ON Drive má díky roamingu přístup k více než 120 000 bodům, rovněž i známá síť Ionity je hustá a přehledná. "Problémy samozřejmě přetrvávají hlavně ve východní Evropě nebo na odlehlých místech - tam je potřeba se připravit a víc plánovat," dodává Kott.
Také neplatí, že nabíjení trvá věčnost. Na ultrarychlé stanici (např. 300 kW) posádka zvládne dobít na 80 % za 15-20 minut, což je jako pauza na kávu, jídlo nebo WC. "Osobně využívám elektromobil na krátkých a dlouhých cestách a opravdu je to tak, že dobíjení cesty výrazně neprodlužuje. Osobně kolikrát stavím na cestách vícekrát kvůli jiným důvodům," doplňuje Kott.
Zároveň je ale potřeba počítat s tím, že veřejné dobíjení bývá dražší. Cena zahrnuje infrastrukturu, podporu, správu sítě, parkovací náklady. Běžná cena u rychlonabíječek je proto vyšší než domácí elektřina, ale při dobrém plánování a volbě tarifu je stále nižší než benzín u průměrně žíznivého SUV.
Shrnutí na závěr
Cestování elektromobilem je dnes reálné a pohodlné. Sice vyžaduje trochu plánování, základní technické povědomí a správnou výbavu, ale rozhodně to není dobrodružství s nejasným koncem.
I samotné jízdní vlastnosti a chování elektromobilu často majitelé hodnotí jako pozitivní, což se ostatně ukázalo i ve zmíněném průzkumu. Respondenti vyzdvihovali například to, že elektrické vozy jsou tišší, snadno se řídí a nabízí skvělé výkony, které jsou k dispozici už od samého startu. A jak ukazují zkušenosti z cesty do Chorvatska, většina zažitých mýtů už dávno neplatí.