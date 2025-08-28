Auto

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf
Kia minulý týden zahájila v Žilině výrobu modelu EV4.
Do úpravy továrny investovala 108 milionů eur.
Jedná se o první bateriové auto ze slovenské továrny značky.
Kia přitom neplánuje s elektromobily polevit a je proti případnému odkladu zákazu výroby spalovacích motorů v roce 2035. Zobrazit 13 fotografií
Foto: Kia
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
Na první pohled to vypadá, že jsou automobilky působící v Evropě jednotné, pod pokličkou to ale dost možná vře. Dopis předsedkyni Evropské komise o tom, že zákaz spalovacích motorů v roce 2035 zkrátka není možné dodržet, sice podepsala ACEA jako zástupce automobilek, třeba Kia s ním ale nesouhlasí. "Stálo by nás to jmění," říká její šéf.

"Máme připravenou lavinu elektromobilů, a kdybychom museli z ničeho nic zastavit, stálo by nás to jmění," cituje evropského šéfa Kie Marca Hedricha oborový magazín Automotive News Europe. Korejská automobilka v minulém týdnu zahájila v Žilině výrobu hatchbacku EV4 a příští rok tam odstartuje produkci malého crossoveru EV2. Do přestavby slovenského závodu investovala automobilka na 108 milionů eur.

Související

Automobilky se bouří proti Evropské unii: "Zákaz spalovacích motorů není reálný"

Nabíjení elektromobilů

Kromě slovenských elektroaut má v nabídce i další elektrické modely EV6, EV9 a v Evropě velmi úspěšné SUV EV3. To je momentálně sedmým nejprodávanějším elektromobilem starého kontinentu. Kromě nich bude brzy uvedeno i středně velké elektrické SUV EV5. "Plánem je naprosto vyhovět předpisům v roce 2035," říká Hedrich s odkazem na zákaz výroby a prodeje nových aut s emisemi z výfuku, efektivně tedy zákaz prodeje spalovacích motorů.

Jenže pohled korejského výrobce koliduje s pohledem předsedy Evropské asociace automobilových výrobců (ACEA) a také šéfa Mercedesu Oly Källeniuse. Ten už dříve naznačoval, že rok 2035 není pro výrobce aut reálný a upozorňoval na rostoucí čínskou konkurenci, vše vyvrcholilo včera dopisem předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové.

V ní ACEA, zastoupená podpisem Källeniusem, spolu s Asociací evropských dodavatelů automobilového průmyslu vyzvala komisi k přehodnocení emisních cílů pro roky 2030 i 2035. Jejich splnění je totiž dle nich v současném světě nemožné, pokud má být také zachována konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu.

"Evropa je prakticky úplně odkázána na dovoz baterií z Asie, nabíjecí infrastruktura je nerovnoměrně rozdělená, náklady jsou vysoké - včetně cen energií - a zatěžující jsou cla od klíčových obchodních partnerů," vyjmenovává dopis problémy, kvůli nimž údajně není možné zakázat prodej spalovacích motorů, jak bylo naplánováno. Dodržení uhlíkové neutrality v roce 2050 nicméně obě asociace potvrdily.

Související

Kia Ceed končí, zůstávají poslední kusy. Miláček Čechů už má na Slovensku náhradu

Kia Ceed
25 fotografií

ACEA přitom zastupuje téměř všechny velké výrobce osobních, užitkových i nákladních aut působících na evropském trhu. Včetně skupiny Hyundai, do níž spadá i Kia.

Hedrich reagoval na názory Källeniuse ohledně posunu zákazu spalovacích motorů ještě před zveřejněním dopisu v minulém týdnu poměrně ostře: "To je stejný člověk, který vám před několika lety sliboval, že jeho značka bude v Evropě prodávat jen elektromobily už v roce 2030," nešetřil ho šéf evropské Kie.

Související

Tisíce kilometrů bude jezdit zadarmo. Nová elektrická Kia pro rodiny má české ceny

Kia EV4
15 fotografií

Dopis přitom obě asociace neposlaly von der Leyenové a následně ho nezveřejnily náhodou. 12. září je totiž na programu jednání předsedkyně Evropské komise se zástupci automobilek o aktuální situaci i s ohledem na čínskou konkurenci a americká cla. Jisté je, že se bude probírat i možnost posunutí zákazu spalovacích motorů po roce 2035. Hedrich předeslal, že něco takového nepodpoří.

Už dříve Kia uvedla, že se spalovacími motory se i přes mohutnou elektrickou ofenzivu nerozloučí. Ačkoliv kvůli EV4 musela v Žilině skončit populární rodina Ceed, brzy by měla do Evropy dorazit náhrada se spalovacími motory: model K4 se ale bude dovážet z Mexika. Korejci také nezveřejnili, kdy přesně se spalovacími motory hodlají skončit. To se jim teď vyplácí, protože nejen Mercedes, ale nedávno třeba také Opel musejí někdejší smělé plány rychle přehodnocovat.

Související

Kia EV3 očima mladé rodiny. Problémy jsou jen dva. Kočár a ocelová noha

Růžičkovi a Kia EV3
23 fotografií

"Všechny technologie zachováme tak dlouho, dokud po nich bude zákaznická poptávka," říká Marc Hedrich s tím, že ale Kia neplánuje momentálně investice do plug-in hybridů nebo aut s prodlužovačem dojezdu. A zároveň volá po větší konzistenci v rámci jednotlivých evropských trhů a jasnějším plánování i s ohledem na státní pobídky, což by pomohlo přesvědčit zákazníky.

Zavedení vyšších pobídek na širším množství trhů vidí jako možné řešení problémů s nižším zájmem zákazníků o elektroauta i obě asociace. Ve zmíněném dopise také zmiňují snížení cen energií nebo daňové odpočty zejména pro firmy.

Prohlédnout si 13 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Kapitalistické pozlátko očima socialistické šedi. Snový Západ na neznámých fotkách

Kapitalistické pozlátko očima socialistické šedi. Snový Západ na neznámých fotkách
44 fotografií

Automobilky se bouří proti Evropské unii: "Zákaz spalovacích motorů není reálný"

Automobilky se bouří proti Evropské unii: "Zákaz spalovacích motorů není reálný"

Čínské automobilky se vyhýbají clům na elektroauta. A Evropa jejich postup toleruje

Čínské automobilky se vyhýbají clům na elektroauta. A Evropa jejich postup toleruje
11 fotografií

Harleye se valí do Prahy. Párty potrvá 48 hodin v kuse, pro ženy letos poprvé zdarma

Harleye se valí do Prahy. Párty potrvá 48 hodin v kuse, pro ženy letos poprvé zdarma
8 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta KIA elektromobil Elektromobilita

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Potvrzeno, Krejčí míří do Premier League. Zatím na hostování

Potvrzeno, Krejčí míří do Premier League. Zatím na hostování

Fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí zamířil z Girony na hostování do Wolverhamptonu. Anglický klub má opci na přestup šestadvacetiletého obránce.
Aktualizováno před 15 minutami

ŽIVĚ
Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie
Prohlédnout si 20 fotografií
Hasiči odnášejí tělo oběti z domova zničeného ruským útokem.
Hasiči zasahují u budovy v plamenech po ruském raketovém útoku.
před 24 minutami
Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Český biatlon bude na zimních olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo a Miláně reprezentovat pět mužů a pět žen.
před 29 minutami
Fronty na benzin v Rusku. Schází mu už pětina rafinérií, místní média mají vysvětlení
0:59

Fronty na benzin v Rusku. Schází mu už pětina rafinérií, místní média mají vysvětlení

V srpnu prudce vzrostly ceny benzinu a nafty na čerpacích stanicích v Rusku, někde je ho kvůli ukrajinským útokům na rafinerie nedostatek.
před 1 hodinou
"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

Jednu z největších kontroverzí dosavadního průběhu US Open nabídl vypjatý závěr utkání mezi Taylor Townsendovou a Jelenou Ostapenkovou.
před 1 hodinou

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf
Prohlédnout si 13 fotografií
Kia minulý týden zahájila v Žilině výrobu modelu EV4.
Do úpravy továrny investovala 108 milionů eur.
před 1 hodinou
Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

Milei během útoku stál na korbě projíždějícího pick-upu společně se členy ochranky a svou sestrou Karinou, která je šéfkou prezidentské kanceláře.
Další zprávy