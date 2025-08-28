Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf

"Máme připravenou lavinu elektromobilů, a kdybychom museli z ničeho nic zastavit, stálo by nás to jmění," cituje evropského šéfa Kie Marca Hedricha oborový magazín Automotive News Europe. Korejská automobilka v minulém týdnu zahájila v Žilině výrobu hatchbacku EV4 a příští rok tam odstartuje produkci malého crossoveru EV2. Do přestavby slovenského závodu investovala automobilka na 108 milionů eur.
Kromě slovenských elektroaut má v nabídce i další elektrické modely EV6, EV9 a v Evropě velmi úspěšné SUV EV3. To je momentálně sedmým nejprodávanějším elektromobilem starého kontinentu. Kromě nich bude brzy uvedeno i středně velké elektrické SUV EV5. "Plánem je naprosto vyhovět předpisům v roce 2035," říká Hedrich s odkazem na zákaz výroby a prodeje nových aut s emisemi z výfuku, efektivně tedy zákaz prodeje spalovacích motorů.
Jenže pohled korejského výrobce koliduje s pohledem předsedy Evropské asociace automobilových výrobců (ACEA) a také šéfa Mercedesu Oly Källeniuse. Ten už dříve naznačoval, že rok 2035 není pro výrobce aut reálný a upozorňoval na rostoucí čínskou konkurenci, vše vyvrcholilo včera dopisem předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové.
V ní ACEA, zastoupená podpisem Källeniusem, spolu s Asociací evropských dodavatelů automobilového průmyslu vyzvala komisi k přehodnocení emisních cílů pro roky 2030 i 2035. Jejich splnění je totiž dle nich v současném světě nemožné, pokud má být také zachována konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu.
"Evropa je prakticky úplně odkázána na dovoz baterií z Asie, nabíjecí infrastruktura je nerovnoměrně rozdělená, náklady jsou vysoké - včetně cen energií - a zatěžující jsou cla od klíčových obchodních partnerů," vyjmenovává dopis problémy, kvůli nimž údajně není možné zakázat prodej spalovacích motorů, jak bylo naplánováno. Dodržení uhlíkové neutrality v roce 2050 nicméně obě asociace potvrdily.
ACEA přitom zastupuje téměř všechny velké výrobce osobních, užitkových i nákladních aut působících na evropském trhu. Včetně skupiny Hyundai, do níž spadá i Kia.
Hedrich reagoval na názory Källeniuse ohledně posunu zákazu spalovacích motorů ještě před zveřejněním dopisu v minulém týdnu poměrně ostře: "To je stejný člověk, který vám před několika lety sliboval, že jeho značka bude v Evropě prodávat jen elektromobily už v roce 2030," nešetřil ho šéf evropské Kie.
Dopis přitom obě asociace neposlaly von der Leyenové a následně ho nezveřejnily náhodou. 12. září je totiž na programu jednání předsedkyně Evropské komise se zástupci automobilek o aktuální situaci i s ohledem na čínskou konkurenci a americká cla. Jisté je, že se bude probírat i možnost posunutí zákazu spalovacích motorů po roce 2035. Hedrich předeslal, že něco takového nepodpoří.
Už dříve Kia uvedla, že se spalovacími motory se i přes mohutnou elektrickou ofenzivu nerozloučí. Ačkoliv kvůli EV4 musela v Žilině skončit populární rodina Ceed, brzy by měla do Evropy dorazit náhrada se spalovacími motory: model K4 se ale bude dovážet z Mexika. Korejci také nezveřejnili, kdy přesně se spalovacími motory hodlají skončit. To se jim teď vyplácí, protože nejen Mercedes, ale nedávno třeba také Opel musejí někdejší smělé plány rychle přehodnocovat.
"Všechny technologie zachováme tak dlouho, dokud po nich bude zákaznická poptávka," říká Marc Hedrich s tím, že ale Kia neplánuje momentálně investice do plug-in hybridů nebo aut s prodlužovačem dojezdu. A zároveň volá po větší konzistenci v rámci jednotlivých evropských trhů a jasnějším plánování i s ohledem na státní pobídky, což by pomohlo přesvědčit zákazníky.
Zavedení vyšších pobídek na širším množství trhů vidí jako možné řešení problémů s nižším zájmem zákazníků o elektroauta i obě asociace. Ve zmíněném dopise také zmiňují snížení cen energií nebo daňové odpočty zejména pro firmy.