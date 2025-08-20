Auto

V Mnichově chystají nevídaný autosalon. Bude zdarma, novou Škodu ale uvidíte jinde


Audi ukáže veřejnosti poprvé novou generaci oblíbeného kompaktního SUV Q3, které dostane benzinové a naftové motory i plug-in hybridní verzi s dojezdem přes 100 km. Nechybí čtyřkolka, všechny Q3 už ale mají pouze samočinnou převodovku. Připravuje se také premiéru konceptu, pod nímž bude poprvé podepsaný nový šéfdesignér značky Massimo Frascella.
Největší novinkou mnichovského autosalonu bude domácí BMW iX3, první zástupce elektrické řady Neue Klasse se zcela novou technikou i designem. Kromě toho také auto přiveze nový koncept interiéru zvaný Panoramic Vision s úzkou obrazovkou táhnoucí se přes celou šířku palubní desky. Mini pak chystá premiéru hned dvou sportovních konceptů JCW.
BYD přispěchá s modelem, kterým by mohl výrazně zaujmout i český trh. Plug-in hybridní kombi Seal 6 DM-i totiž má 670litrový zavazadlový prostor a na čínském trhu dvě verze plug-in hybridního pohonu. Slabší má 10,08kWh baterku a silnější 18,71kWh baterku, takže jen na elektřinu zvládne až 150 kilometrů. Podle benevolentního čínského testovacího cyklu. Jaké parametry bude mít evropská verze, se snad dozvíme právě v Mnichově.
Cupra odhalí zamaskovanou produkční verzi svého nejmenšího modelu Raval, která se začne vyrábět v příštím roce. Kromě toho chystá také premiéru nového konceptu a limitované edice stávajících modelů.
Ještě nedávno to vypadalo, že jsou velké autosalony v Evropě mrtvé. Počet automobilek spočítat na prstech jedné ruky, výstavní prostory ovládali výrobci kol a pozornost na sebe strhávali aktivisté. Jenže najednou přišel obrat. Už loni v Paříži byl autosalon slušnou podívanou, nadcházející motorshow v Mnichově pak slibuje ještě intenzivnější zážitek.

"Jízdní kola, aktivisté a sem tam nové auto." Tak jsme před dvěma lety psali o autosalonu IAA Mobility v Mnichově, který byl jen hodně vybledlou vzpomínkou na kdysi hojné automobilové přehlídky na německé půdě. S autosalony to v tu chvíli nevypadalo dobře a spíše než na jakoukoliv renesanci to dávalo tušit jejich rychlý konec. Ten ještě podpořil loni na jaře smutný ženevský autosalon.

Na podzim v Paříži ale přišla dost nečekaná změna, stánky zúčastněných značek byly najednou zase velkolepé a plné hravých detailů, navíc se rozprostíraly hned v několika halách. Prim hráli kromě domácích výrobců Číňané a ti se zjevně řídí v Evropě heslem "na ničem nebudeme šetřit".

Když se teď podíváte do seznamu vystavovatelů pro nadcházející mnichovský autosalon, který letos startuje 8. září pro novináře a od 9. do 14. září pro veřejnost, nutně to vzbuzuje pocit, že se čas vrátil tak minimálně o deset let. Dodejme, že výstava v Německu se v podzimním termínu pravidelně střídá s autosalonem v Paříži.

Zpátky však ke zúčastněným značkám, jejichž počet se letos blíží ke třiceti. Většina z nich se ukáže v části Open Space: jde o stánky postavené v centru města, kde se neplatí vstupné.

Takzvaný IAA Summit, který skončí v pátek 12. září, na výstavišti naopak zpoplatněný bude, jde ale o akci spíše pro profesionály; novináře nebo experty z oboru. Chystají se tam různé specializované konference či panely, tomu odpovídá i cena vstupenky. Většina běžných návštěvníků tak asi zůstane jen ve městě.

Kdo se zúčastní mnichovského autosalonu

Veletrh IAA Mobility v Mnichově je rozdělený na dvě části: IAA Summit na výstavišti, který je určený pro profesionály, a IAA Open Space v centru Mnichova, který je určený pro širokou veřejnost. Vstup do Open Space je zdarma, na Summit stojí denní lístek 180 eur, protože v něm je i účast na specializovaných konferencích.

V části Open Space mimo jiné postaví své stánky následující značky: Audi, Avatr, BMW, BYD, Cupra, Ford, Genesis, Hongqi, Hyundai, Changan, Jaecoo, Kia, Leapmotor, Lucid, Mercedes-Benz, Microlino, Mini, Omoda, Opel, Polestar, Porsche, Renault, Smart, Togg, Volkswagen, Volvo, Xpeng.

V části Summit mimo jiné postaví své stánky následující značky: Aito, Audi, Avatr, BMW, BYD, Dongfeng, Ford, GAC, Changan, Leapmotor, Lightyear, Linktour, Mercedes-Benz, Opel, Renault, Smart, Togg, Volkswagen Group, Volvo, Xpeng.

Kromě automobilek se této sekce zúčastní celá řada dodavatelů dílů či technologií nejen do aut, ale i celého automobilového průmyslu. Nechybí Samsung, Google, Valeo, ZF, CATL, Magna, Bosch, Denso či Aisin.

Velmi okatá je ignorace autosalonu ze strany japonských automobilek. V Mnichově se oficiálně nepředstaví jediná. Absentují také značky koncernu Stellantis s výjimkou Opelu a Leapmotoru, nepřijede ani Tesla.

A českého fanouška asi zamrzí, že svůj stánek v Mnichově nerozbalí ani Škoda Auto - z koncernu VW je jediná spolu se Seatem, která chybí - přestože v době zahájení výstavy ukáže v německém městě novinářům a pozvaným hostům koncept Vision O. Jde o předobraz budoucí elektrické Octavie Combi.

"Škoda Auto se v neděli 7. září účastní veletrhu IAA Mobility pro média jako důležitá součást prezentace koncernu Volkswagen, který představí rodinu elektrických městských vozů, včetně konceptu Škoda Epiq. Designová studie Vision O bude veřejnosti přístupná den po své světové premiéře (premiéra je v pondělí 8. září - pozn. red.) v centru města v budově Isarpost," uvedla na dotaz redakce mluvčí Škoda Auto Michaela Sklenářová.

Zároveň dodala, že se auto postupně objeví na několika akcích v různých zemích, kde se s ním zákazníci budou moci seznámit. "Díky tomu jim můžeme nabídnout cílenější a atraktivnější zážitek přizpůsobený různým skupinám veřejnosti," dodává.

Naopak po dvanácti letech se na německý autosalon vrací Volvo, naposledy se představilo ve Frankfurtu v roce 2013. Švédové mají co ukázat, protože plejáda jejich elektromobilů v posledních měsících citelně narostla. Přislíbena je také ochutnávka středně velkého elektrického SUV EX60.

To se oficiálně ukáže v příštím roce a postaví se přímo BMW iX3, prvnímu zástupci řady Neue Klasse, a Mercedesu GLC s technologií EQ. Obě německá SUV oslaví premiéru právě v Mnichově a vzhledem ke slibovaným parametrům půjde o skutečně vražedný souboj o návštěvníkovu pozornost. Obě auta totiž míří na stejnou skupinu zákazníků.

Vůbec Němci jsou na své domácí půdě v plné síle. Volkswagen si pro Mnichov schoval koncept crossoveru vycházejícího z chystaného malého elektromobilu ID.2 a také veřejnou premiéru nového T-Rocu: ten dostane i nový plnohodnotný hybridní pohon, který se později objeví také v Octavii. Audi představí koncept s novým designovým jazykem, pod nímž bude poprvé podepsán nový italský šéfdesignér Massimo Frascella.

Renault, který jako jediný držel statečně i loni prapor na ženevském autosalonu, představí po smršti elektromobilů nové Clio. To sice také nabídne elektrifikaci, půjde ale jen o mildhybridy a hybridy. Čistě bateriový pohon zůstane R4 a R5. Jestli se v Mnichově ukáže i Dacia, je doposud ve hvězdách. V seznamu zúčastněných značek není, ale Renault jí může dát prostor na vlastním stánku.

Asijský prapor budou velmi vysoko držet jednak Korejci, a jednak také Číňané. Hyundai chystá odhalení konceptu elektrického crossoveru velikosti stávajícího modelu Bayon, Kia se pro změnu vytasí se žilinskou EV4, konceptem EV2, který se bude vyrábět ve stejném závodě, a nejspíše také evropskou verzí středně velkého elektrického SUV EV5.

Je trochu překvapením, že na seznamu čínských značek, které se do Mnichova chystají, chybí ta v Evropě nejúspěšnější: MG. Absentuje také Chery (zastoupené bude aspoň Omodou a Jaecoo), které přitom letos zahajuje evropskou expanzi a objeví se také na českém trhu, nebo Nio, které na příští rok chystá uvedení dostupnějších elektromobilů pod značkou Firefly.

Naopak nechybí BYD, který brzy začne výrobu v Turecku a Maďarsku. Očekávána je premiéra plug-in hybridního kombi Seal 6 DM-i velikosti Škody Superb. Z dalších čínských novinek bylo potvrzené elektrické SUV Leapmotor B10. Většina ostatních premiér ale zatím zůstává tak trochu tajemstvím.

Je ovšem evidentní, že hodně se do Mnichova chystá Changan, který plánuje evropskou expanzi a stánek postaví jak na výstavišti, tak v centru města. Chybět nebudou ani jeho luxusnější elektromobily pod značkou Avatr. A zatímco Xiaomi se v Mnichově oficiálně neobjeví, jeho velký rival Huawei prostřednictvím značky Aito na seznamu zúčastněných nechybí.

Největší exotikou ale nakonec čínské automobilky na mnichovském autosalonu nebudou. Oficiální uvedení na evropské trhy totiž chystá turecký národní výrobce elektromobilů Togg. A představit by se měl i nizozemský výrobce solárních aut Lightyear, který před dvěma lety po pár týdnech ukončil výrobu svého prvního modelu 0 v přepočtu za více než šest milionů korun a na konec roku 2025 sliboval rozjezd produkce zhruba šestkrát levnějšího modelu 2. Tak uvidíme, jestli ho za pár týdnů v Mnichově potkáme.

Mohlo by vás zajímat
 






