Auto

Nejvzácnější Škoda se vrací. Felicia Fun má elektrickou tvář, ikonický prvek jí chybí

Nejvzácnější Škoda se vrací. Felicia Fun má elektrickou tvář, ikonický prvek jí chybí
Ačkoliv se jedná jen o na počítači vytvořený návrh, u jehož zrodu hrála roli i umělá inteligence, vypadá zatím ze všech podobných aut nejrealističtěji.
Interiér zaujme CRT obrazovkou přes celou šířku palubní desky. Grafika by měla odpovídat hrám 90. let.
Na 90. léta odkazují i růžové detaily karoserie, naopak posuvnou zadní přepážku se sedadly moderní Fun nemá.
Francouzský designér Julien Petitseigneur, který je členem týmu interiérového designu a moderní Felicii Fun navrhl ve svém volném čase během dvou týdnů. Zobrazit 16 fotografií
Foto: Škoda Auto
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 3 hodinami
Nejvzácnější verze Felicie i nejbláznivější model v historii Škoda Auto vůbec. Obě charakteristiky sedí na jediný vůz: Felicii Fun. Pick-up s výsuvnou dvojicí sedadel, nápadně žlutou karoserií a stejně barevnými prvky interiéru. Dneska už by v Mladé Boleslavi podobné auto do výroby asi nepustili, kdyby na to ale došlo, vypadalo by prý nějak takto.

Plážové auto v zemi, kde nejsou pláže. Škoda Felicia Fun působí jako zjevení dodnes, tím spíše pak v roce 1997, kdy se začala vyrábět. Předcházel jí koncept Favorit Fun, který byl podobným volnočasovým autem, ale do výroby se nedostal. Felicia ano a se 4016 vyrobenými kusy (jiné údaje říkají o 200 kusů více) je nejvzácnější karosářskou verzí populárního malého auta.

Související

Felicia Fun je nejbláznivější Škoda historie. Dražší verzi Felicie dnes nenajdete

Škoda Felicia Fun
31 fotografií

Moderní reinkarnace s ním má na první pohled pramálo společného. Místo aby vycházela designově z Fabie, jak by velela logika, je to vlastně pick-up s tváří konceptu Vision 7S. Podobně jako nedávno u Favoritu nebo Feratu jde o designové cvičení, které vzniklo jen na papíře a ve virtuálním prostředí. Jeho tvůrcem je Francouz Julien Petitseigneur, jinak člen týmu interiérového designu značky.

Ve Škodovce pracuje už nějaký ten pátek, konkrétně od období nástupu krystalického designu. Podílel se také na nadcházejícím konceptu Vision O.

Zpátky ale k moderní Felicii Fun, kterou Petitseigneur tvořil ve volném čase zhruba dva týdny vždy asi tři hodiny denně po své pracovní době. "Dokonce jsem se do toho tak ponořil, až jsem si říkal, že bych si ten původní snad i pořídil," říká designér. Jenže je tu také jedno velké ale: ač je to jen virtuální vize, chybí jí z původního auta to podstatné. Posuvná a výklopná přepážka se dvěma sedadly navíc.

Petitseigneurovi šlo údajně hlavně o zachycení plážové atmosféry a designu, který by zapadal do současné nabídky značky. Proto zkrátka ikonický prvek (zatím) do svého virtuálního nápadu nezahrnul. Alespoň žlutý lak mu zůstal, i když bez detailů ve žluté, zelené či oranžové.

Související

Po této škodovce by toužil celý svět. Černé kupé vstalo z popela, pohonem už neděsí

moderní Škoda Ferat
16 fotografií

Místo nich je tu růžová, která se objevuje v detailech kol i nárazníků, logu, tónování skel a hlavně v zadních světlech. "Autu dodává právě onu plážovou atmosféru 90. let," tvrdí jeho tvůrce. Přední masku Tech-Deck Face doplňují hlavní světla ve tvaru písmene T.

Nutno říct, že i díky použití prvků již existujícího konceptu, které se v určité podobě dostanou i do sériové výroby, působí moderní podoba Felicie Fun ze všech "ikon v moderním kabáte", jak tuhle sérii označuje sama Škoda Auto, nejrealističtěji. A to až do té míry, že když poprvé uvidíte fotku auta, budete se sami sebe ptát, jestli se v Mladé Boleslavi nakonec pořádně neodvázali a místo elektrického rodinného kombi nepředstaví 8. září právě výstřední volnočasový pick-up.

Související

Velký návrat z Mladé Boleslavi. Škoda Favorit se proměnila do nečekané podoby

Škoda Favorit návrh nové generace
13 fotografií

Moderně působí i skica palubní desky, kterou tvoří jeden velký displej táhnoucí se přes celou její šířku. Protože jde o odkaz na 90. léta, odpovídá grafika tehdejším hrám a místo LED obrazovky jde o CRT obrazovku. Tu si jistě ještě mnozí z těch velkých televizí pamatují.

O to více pak kontrastuje fakt, že k tvorbě návrhu auta použil Julien Petitseigneur moderní umělou inteligenci. "Auto jsem si nastudoval a pak jsem v umělé inteligenci zkoušel různé prompty a jejich ladění tak, abych získal nějaké základní návrhy, které zachytí atmosféru původního modelu. Umožnilo mi to poměrně rychle prozkoumat různé možné směry a vyhodnotit, jak pokračovat," vysvětluje.

"Návrhy od umělé inteligence jsou vždy dost hrubé, takové v obrysech. Já jsem tedy na zvolenou myšlenku aplikoval svůj rukopis a rozpracoval vše dopodrobna," popisuje dále proces vzniku svého návrhu.

Související

Sběratelský klenot, nebo bezcenný vrak? Škoda Felicia už může být legálně veterán

Škoda Felicia
32 fotografií

O pohonu sice tvůrce nemluví, vzhledem k designovým prvkům je ale jasné, že v útrobách pracuje elektromotor. Původní Felicia Fun přitom byla vybavená jak benzinovými, tak i jedním naftovým motorem.

Prohlédnout si 16 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Prázdninový návrat od moře zkomplikuje maraton v Rakousku a uzavírky v Německu

Prázdninový návrat od moře zkomplikuje maraton v Rakousku a uzavírky v Německu

Elektromobil na dlouhou cestu? Realita je jiná, než varují předsudky

Elektromobil na dlouhou cestu? Realita je jiná, než varují předsudky

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf
13 fotografií

Kapitalistické pozlátko očima socialistické šedi. Snový Západ na neznámých fotkách

Kapitalistické pozlátko očima socialistické šedi. Snový Západ na neznámých fotkách
44 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta Škoda Auto Škoda Felicia Přehled zpráv

Právě se děje

před 9 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 21 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 47 minutami
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 55 minutami
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 55 minutami
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
před 1 hodinou
Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Slavný Portugalec neustál neúspěch v kvalifikaci Ligy mistrů a po středečním vyřazení s Benficou Lisabon ho vedení klubu odvolalo.
před 1 hodinou
Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
Další zprávy