Nejvzácnější Škoda se vrací. Felicia Fun má elektrickou tvář, ikonický prvek jí chybí

Plážové auto v zemi, kde nejsou pláže. Škoda Felicia Fun působí jako zjevení dodnes, tím spíše pak v roce 1997, kdy se začala vyrábět. Předcházel jí koncept Favorit Fun, který byl podobným volnočasovým autem, ale do výroby se nedostal. Felicia ano a se 4016 vyrobenými kusy (jiné údaje říkají o 200 kusů více) je nejvzácnější karosářskou verzí populárního malého auta.
Moderní reinkarnace s ním má na první pohled pramálo společného. Místo aby vycházela designově z Fabie, jak by velela logika, je to vlastně pick-up s tváří konceptu Vision 7S. Podobně jako nedávno u Favoritu nebo Feratu jde o designové cvičení, které vzniklo jen na papíře a ve virtuálním prostředí. Jeho tvůrcem je Francouz Julien Petitseigneur, jinak člen týmu interiérového designu značky.
Ve Škodovce pracuje už nějaký ten pátek, konkrétně od období nástupu krystalického designu. Podílel se také na nadcházejícím konceptu Vision O.
Zpátky ale k moderní Felicii Fun, kterou Petitseigneur tvořil ve volném čase zhruba dva týdny vždy asi tři hodiny denně po své pracovní době. "Dokonce jsem se do toho tak ponořil, až jsem si říkal, že bych si ten původní snad i pořídil," říká designér. Jenže je tu také jedno velké ale: ač je to jen virtuální vize, chybí jí z původního auta to podstatné. Posuvná a výklopná přepážka se dvěma sedadly navíc.
Petitseigneurovi šlo údajně hlavně o zachycení plážové atmosféry a designu, který by zapadal do současné nabídky značky. Proto zkrátka ikonický prvek (zatím) do svého virtuálního nápadu nezahrnul. Alespoň žlutý lak mu zůstal, i když bez detailů ve žluté, zelené či oranžové.
Místo nich je tu růžová, která se objevuje v detailech kol i nárazníků, logu, tónování skel a hlavně v zadních světlech. "Autu dodává právě onu plážovou atmosféru 90. let," tvrdí jeho tvůrce. Přední masku Tech-Deck Face doplňují hlavní světla ve tvaru písmene T.
Nutno říct, že i díky použití prvků již existujícího konceptu, které se v určité podobě dostanou i do sériové výroby, působí moderní podoba Felicie Fun ze všech "ikon v moderním kabáte", jak tuhle sérii označuje sama Škoda Auto, nejrealističtěji. A to až do té míry, že když poprvé uvidíte fotku auta, budete se sami sebe ptát, jestli se v Mladé Boleslavi nakonec pořádně neodvázali a místo elektrického rodinného kombi nepředstaví 8. září právě výstřední volnočasový pick-up.
Moderně působí i skica palubní desky, kterou tvoří jeden velký displej táhnoucí se přes celou její šířku. Protože jde o odkaz na 90. léta, odpovídá grafika tehdejším hrám a místo LED obrazovky jde o CRT obrazovku. Tu si jistě ještě mnozí z těch velkých televizí pamatují.
O to více pak kontrastuje fakt, že k tvorbě návrhu auta použil Julien Petitseigneur moderní umělou inteligenci. "Auto jsem si nastudoval a pak jsem v umělé inteligenci zkoušel různé prompty a jejich ladění tak, abych získal nějaké základní návrhy, které zachytí atmosféru původního modelu. Umožnilo mi to poměrně rychle prozkoumat různé možné směry a vyhodnotit, jak pokračovat," vysvětluje.
"Návrhy od umělé inteligence jsou vždy dost hrubé, takové v obrysech. Já jsem tedy na zvolenou myšlenku aplikoval svůj rukopis a rozpracoval vše dopodrobna," popisuje dále proces vzniku svého návrhu.
O pohonu sice tvůrce nemluví, vzhledem k designovým prvkům je ale jasné, že v útrobách pracuje elektromotor. Původní Felicia Fun přitom byla vybavená jak benzinovými, tak i jedním naftovým motorem.