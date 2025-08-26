Je to "pojízdná rakev". Nárazový test 40 let starého auta má alarmující výsledek

"Cestující v druhé generaci Golfu by měli pramalou šanci přežít čelní srážku kvůli zhroucení prostoru pro posádku, průniku dílů vozu do něj a nárazu do volantu," popisuje věcně Markus Egelhaaf z organizace Dekra. Ta se věnuje mimo jiné testování a výzkumu bezpečnosti aut a nedávno vydala analýzu o změnách v silniční bezpečnosti za posledních sto let.
Jeho součástí byl i nárazový test druhé generace Volkswagenu Golf z let 1983 až 1992, který následně Dekra porovnala s nárazovým testem aktuálního osmého vydání stejného modelu. Ten uskutečnila v roce 2019 organizace Euro NCAP, německý kompakt si tehdy odvezl plný počet pěti hvězdiček.
Aby bylo srovnání co nejpřesnější, simulovala Dekra testovací podmínky Euro NCAP právě z roku 2019. To znamená čelní náraz se 40procentním přesahem v rychlosti 64 km/h. Bariéra pak představuje druhé auto, takže celý test odpovídá tomu, jako kdyby se střetla dvě auta čelně rychlostí mezi 50 až 55 km/h se 40procentním přesahem.
Jak je vidět i na videu, z dnes už youngtimeru se během nárazu stala vlastně pojízdná rakev, naproti tomu aktuální model by posádku ochránil natolik dobře, že by z nehody vyšla patrně jen s lehčími zraněními. A z auta by se dostala vlastním přičiněním, v případě staršího auta by měli záchranáři velký problém se k posádce vůbec dostat. Mohou za to deformační zóny, čelní, boční i hlavové airbagy či pásy s předpínači.
Ve zkratce věci, které se mimo jiné propisují do výrazně vyšší hmotnosti a váhy nových aut. Dekra uvádí, že Golf druhé generace váží prázdný podle verze 845 až 1165 kilo, Golf osmé generace už je na hodnotě 1260 až 1590 kilo. Současný model je také o asi 20 cm delší a více než 12 cm širší.
Nárazový test VW Golf z roku 2019
Nebylo to jediné srovnání, které s oběma golfy německá organizace provedla. Na Lausitzringu třeba otestovala brzdy, z čehož vyplynulo, že osmá generace Golfu z roku 2024 má o asi třicet procent kratší brzdnou dráhu než druhá generace stejného auta z roku 1989. A to v různých rychlostech a na různých površích.
Zatímco na suchém asfaltu dokázalo nové auto zastavit při 80 km/h na 28,5 metru, u starého to bylo 41,4 metru. Při 100 km/h je to 42,6 metru proti 62,2 metru a při 130 km/h dokonce 63,3 metru proti 93,6 metru. Na mokrém betonu při 60 km/h je to 17,4 metru proti 24,6 metru.
Součástí zkoušek byl dále vyhýbací manévr, při němž auto mělo objet nenadálou překážku a vrátit se do svého pruhu. Druhý Golf to zvládl maximálně při 65 km/h, osmý při 75 km/h. Jednu z klíčových rolí u toho hraje ESP. "Test nicméně jasně ukázal, že i moderní technologie má své limity, po jejichž překročení už smyku nedokáže zabránit," připustil Egelhaaf.
Dekra pak také upozorňuje na (zcela logicky) výrazně lepší světelný výkon diodových světel nového auta. A to přesto, že halogeny u druhého Golfu byly v době uvedení na špičkové úrovni. Vzadu pak starší auto bojuje s malými brzdovými světly a hlavně absencí třetího brzdového světla. V Německu bylo totiž zlegalizováno až v roce 1993 a povinné je u nových aut dokonce teprve od ledna 1998.
Podobně jako ESP při vyhýbacím manévru je nezbytnou součástí auta i posilovač řízení. Dokazuje to mimo jiné síla, potřebná k točení volantem: u moderního auta jsou to 3 Nm, u starého bez posilovače 13 Nm. Zároveň plné vytočení kol u druhého Golfu vyžaduje úhel 712 stupňů, u osmého jen 487 stupňů.
Závěrem ještě statistika hlučnosti: při 100 a 130 km/h je hluk ve starém Golfu o asi pět decibelů vyšší než v novém Golfu. Protihlukové materiály jsou tak další důvod zvětšování aut a přibírání na váze.