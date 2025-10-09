"Samotné nás to překvapilo a máme radost." Nové DS dostane diesel, který už oplakali

Francouzská značka DS Automobiles je volbou fajnšmekrů, kteří touží vlastnit neobvyklé a na silnici málo vídané auto. A kterým nevadí, když se zjeví posměváček, který ji označuje za vyšperkovanější Citroën.
"DS Automobiles je jedinou francouzskou značkou v prémiovém segmentu a je to také jediná prémiová značka v rámci koncernu Stellantis," připomíná šéfka českého zastoupení Martina Bedrnová, když na tiskové konferenci dodává, že novodobé modely DS sází na eleganci a avantgardní design.
To má potvrdit čerstvá novinka, model DS N°8. Vlajková loď značky navazuje na tradici francouzského luxusu a zaujme zpracováním.
Novinky jsou ale ve skutečnosti rovnou dvě, spolu s premiérou DS N°8 značka zároveň přichází na český trh s inovovaným kompaktním hatchbackem DS N°4 (dříve DS4), který nabídne nejširší paletu pohonných jednotek ve svém segmentu - od hybridních verzí přes plug-in hybrid až po čistě elektrickou variantu.
Sálem to však zašumí ve chvíli, kdy šéfka značky v Česku dodá: "A samotné nás to překvapilo, nicméně po Novém roce dorazí na trh také N°4 s dieselem, tedy tradiční patnáctistovkou, kterou měla dosavadní DS4."
Přitom při uvolnění prvních informací o novince se značka nechala slyšet, že s naftou je amen. "Jsme za to opravdu rádi. Vždyť tři čtvrtiny prodaných aut na českém trhu mělo právě tento naftový motor, naši čeští zákazníci jsou velmi tradiční a potrpí si na nízkou spotřebu. I proto věříme, že se nám podaří prodeje zvýšit, příští rok chceme prodat 60 vozů N°4," dodává Bedrnová.
Vozů DS N°8, které jsou přece jen určené pro užší klientelu a jež navíc nabízí výhradně jako elektromobily, a to buď s předním pohonem, nebo jako čtyřkolku, chce importér příští rok udat odhadem 20. Novinka je ztělesněním filozofie "L'art du voyage à la française", tedy umění cestovat po francouzsku. Vůz spojuje elegantní linie, technickou inovaci a jedinečný smysl pro detail.
Nový světelný podpis "numeru osm" velmi sluší a podtrhuje jeho osobitost. Interiér zaujme zpracováním materiálů, jemnou kůží a precizními dekorativními prvky, které odkazují na francouzské hodinářské a čalounické řemeslo. Zajímavý volant s "křížem" a nenápadnými tlačítky působí opravdu nádherně, autu sluší také dvoubarevné lakování, zejména v případě, že má i tmavou kapotu.
Je to prostorově zajímavé auto i svými rozměry, měří 4,82 metru a do kufru se vejde 620 litrů nákladu a působí spíš jako crossover. V nabídce jsou tři varianty, předokolka s výkonem 230 koní využívá baterii o kapacitě 73,7 kWh a má dle výrobce ujet až 550 km, verze Long Range s 245 koni a s baterií o kapacitě 97,2 kWh umožní dojezd až 750 km. Varianta Long Range 4×4 o výkonu 350 koní poskytuje dojezd až 688 km na jedno dobití.
Všechny pohonné jednotky jsou vybavené jednorázovým zvýšením výkonu, které přináší dalších 25 až 35 koní dle verze. Maximální rychlost vozu je vždy omezena na 190 km/h. Baterie se dobíjí výkonem 160 kW. Cena začíná na 1 590 000 Kč, top model DS N°8 Jules Verne AWD Long Range vyjde na 2,09 milionu.
Numero čtyři
Sluší to ale i menšímu DS N°4, což je elegantní a všestranný kompaktní hatchback. Nabídne mimořádně širokou škálu motorizací. Základem nabídky je úsporný hybrid s výkonem 145 koní, který kombinuje spalovací motor s elektromotorem a dokáže v městském provozu jezdit až polovinu času čistě na elektřinu.
Plug-in hybridní verze s výkonem 225 koní zvládne až 81 kilometrů v elektrickém režimu, zatímco elektrická varianta s výkonem 213 koní a dojezdem až 450 kilometrů se má nabít z 20 na 80 procent za přibližně půl hodiny, nicméně nabíjecí výkon 160 kW není v dnešní době nijak závratná hodnota.
"Díky široké paletě motorů věříme, že DS N°4 osloví široké spektrum zákazníků, od těch, kteří hledají ekologické řešení, až po ty, kteří oceňují tradiční vlastnosti vznětových motorů," dodává Kamila Amisová, produktová manažerka značky.
Model DS N°4 rovněž nabízený v několika úrovních výbavy, jmenovitě Pallas, Étoile a edici Jules Verne. Právě pro ní značka přichází se zaváděcí výhodnou cenou od 770 000 korun za hybridní verzi, vrcholem nabídky je pak elektrická verze Étoile za 1,26 milionu.
Kamila Amisová doplňuje: "Novinky pro nás znamenají další krok v rozvoji značky. Spojujeme francouzskou eleganci, technologický pokrok a každodenní praktičnost. Věříme, že oslovíme zákazníky, kteří chtějí něco jiného než tradiční německý přístup."
Zatímco DS N°8 má přinést nejvyšší možnou úroveň luxusu a pohodlí, DS N°4 chce působit originálně v kompaktní třídě.