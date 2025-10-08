Kombíky jsou podle Škody znovu v kurzu. Novinka se vystavuje v Praze

"Kombi není mrtvé, přežije," říká s přesvědčením člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, když představuje koncept vedle něj stojícího elektrického rodinného kombíku Vision O. Studie, která měla světovou premiéru před měsícem v Mnichově, je nyní poprvé vystavena v Praze, konkrétně v Křižíkových pavilonech v Holešovicích v rámci festivalu Designblok.
Designblok jako scéna
Výběr Prahy a oblíbené kulturní události není náhodný. Jak Jahn vysvětluje, automobilka chce spojit automobilový svět se současným designem: "Věříme, že to má smysl, a budeme v tom pokračovat," dodává. Vedle samotného vozu jsou v expozici k vidění i designové kousky: limitované hodinky Laurin & Klement 130 Limited Edition (vytvořené českou firmou Prokop & Brož) či speciální boty navržené ve spolupráci se značkou Botas.
Vystavený vůz uvnitř pavilonu zaujme, Škoda nicméně expozici pojala velkoryse, a tak lze navštívit i volně přístupnou část venku, inspirovanou projektem Ciao Škoda!, který automobilka letos na jaře realizovala na Milan Design Week.
Tato venkovní instalace pracuje s uměleckými objekty, sochami a vizuálními metaforami od sochaře Marcantonia. Návštěvníci procházejí mezi uměleckými prvky a tematickými symboly, jako jsou plameňáci, sněženky či mýval se svítícíma očima.
Návrat kombi v době SUV
Zatímco většina automobilek v Evropě vsází na SUV, Škoda se s Vision O pouští do svého vlastního prostoru, který díky Octavii zcela ovládá - do kategorie kombi. Šéfdesignér Oliver Stefani přiznává, že pro něj bylo "osvěžením" opět pracovat právě na kombi: "V záplavě SUV je radost ukázat variantu, která má své kouzlo," říká pro Hospodářské noviny.
Stefani přiznává, že jeho oblíbené pohledy jsou na přední část, boční linie i interiér. Tam si designéři dovolili víc experimentovat - nejen v tvarech, ale i v materiálech a detailech. "Už jsme s ním jezdili na našem uzavřeném polygonu a v pohybu je ještě krásnější," chlubí se Stefani.
V tuto chvíli existují pouze dva kusy Vision O - jeden z nich je hliněný model, druhý, vystavený v Praze, využívá pohonnou techniku z elektrické Škody Enyaq.
Otevřenost plánů
Už při světové premiéře se spekulovalo, že Vision O může být předobrazem budoucí generace elektrické Octavie - jak název napovídá. Škoda však celou věc zatím prezentuje opatrně jako "designovou studii". Podle Stefaniho se plány stále přehodnocují s ohledem na trh v Evropě i preference zákazníků.
"Variant je mnoho a plány budeme upravovat na základě podmínek v Evropě i zájmu zákazníků. Zda jde tedy o předobraz Octavie, případně elektrické verze Superbu, se teprve uvidí," říká.
Takový přístup dává automobilce prostor reagovat na legislativní změny, posuny v elektromobilitě nebo případný návrat zájmu o hybridy či spalovací motory.
Design, proporce, detaily
Model Vision O není jen estetickým cvičením - jeho proporce působí reálně. S délkou 4,85 metru a zavazadlovým prostorem o objemu 650 litrů jde o hodnoty využitelné i v každodenním provozu.
Design karoserie je čistý, s plynulými liniemi a minimem dekorativních prvků. Zadní část je elegantní, světelný podpis je výrazný. "Zajímavostí jsou vysouvací přední světlomety, označované jako Cyberlights, které vystupují z povrchu karoserie při příchodu majitele," ukazuje na detail exterior designer Petr Matušinec.
Logo Škoda na přídi vozu je poprvé osvětlené a v designové studii je rozpracováno i ve středech kol - místo tradičních znaků je zde designový prvek se skrytým háčkem. Stefani však zdůrazňuje, že v sériovém modelu se klasické logo s okřídleným šípem musí na autě objevit, jinak by automobilka přišla o práva na něj.
Interiér a materiály nové generace
Nová estetika Škody se uvnitř vozu promítá do volby materiálů a konstrukčních řešení. Designérka Kateřina Vránová z oddělení colour & trim vysvětluje, že v interiéru se zohledňuje recyklace a inovace. "Hlavová opěrka vznikla 3D tiskem z materiálů, které mění tuhost v různých částech. Použity jsou materiály z recyklované kůže vzniklé ze zbytků, které by jinak končily jako odpad, smysl je propojovat ekologii s estetikou," dodává.
Technologie: bez klik, s aplikací
Vision O nemá klasické kliky dveří. Otevírá se dotykem v ploše, kde by normálně byla klika, nebo pomocí aplikace v mobilu. "Vidíme však, že postupně se od zapuštěných klik upouští, kvůli problémům, které vznikly při nefunkčních výsuvných klikách u jiných vozidel a v extrémních situacích mohly znemožnit otevření dveří a evakuaci pasažérů."
Ne všichni chtějí SUV
Vision O nechce být jen výstavní konstrukcí - má posloužit jako "průřez" možného vývoje automobilky v horizontu sedm až 10 let. Může inspirovat varianty pro další modely, ať už půjde o Octavii, elektrickou verzi Superbu nebo zcela novou kategorii.
Za pozornost stojí právě to, že kombi, které mnozí považovali za ustupující variantu, se skrze tento koncept vrací jako relevantní alternativa i v éře elektromobility. Škoda tím dává najevo, že chce klást důraz na technologie, ale zároveň se držet osvědčeného receptu, který jí vychází.