Tohle prý v české dražbě ještě nebylo. Vespa je od koruny, Praga od 12,5 milionu

Aukce Retro Garáž na Prague Car Festivalu 1. listopadu letošního roku nabídne hned tři stroje s vyvolávací cenou jedna koruna. Jde mimo jiné o skútr Heinkel Tourist 103 A2 z roku 1961.
Ve své době šlo o jeden z nejluxusnějších skútrů na trhu, tento konkrétní je v původním provozuschopném stavu.
Čtyřtaktní motor má deset koní a maximální rychlost je až 100 km/h. Aukční síň nakonec odhaduje cenu na 50 až 75 tisíc korun.
Pozornost by měla vzbudit také nikdy nejetá Vespa PK 50 S z roku 1985. Původní majitelka si ji v Itálii objednala, dokonce chtěla i sportovní úpravy, ale nikdy nepřevzala. Nakonec se nejetý skútr dostal do Česka do sbírky konceptuálního umělce George Hladika. Zobrazit 36 fotografií
Foto: Retro Garáž
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 2 hodinami
Pokukovali jste někdy po nejetém Smartu s originálním iPodem, nové Vespě z roku 1985 nebo luxusní Praze Grand z konce dvacátých let? První listopadový den jdou všechny do dražby síně Retro Garáž na pražském výstavišti. Pořadatelé lákají na "až šokující nabídku" sběratelsky cenných aut a motorek. Některé se prodávají od koruny.

Retro Garáž je spojená především s aukcemi na výstavišti v Lysé nad Labem, už několik let se ale pod stejnou hlavičkou draží auta také na některých výstavách hlavně v Praze. Mezi ně patří i Prague Car Festival, který se letos na letňanském výstavišti uskuteční o víkendu 1. a 2. listopadu. První den akce pak bude jeho součástí i dražba Retro Garáž s celkem třinácti položkami.

Tři z nich se nabízejí od koruny: vybírat je možné mezi německým skútrem Heinkel Tourist 103 A2 z roku 1961, Vespou PK 50 S z roku 1985, která ale nikdy nevyjela do provozu, a Opelem Kadett 1.3 LS z roku 1988.

Ten je zajímavý nejen poměrně nízkým nájezdem 62 tisíc kilometrů i celkovým původním stavem, ale především osobou původní majitelky. Tou byla operní pěvkyně Naděžda Kniplová, která Kadett používala na každodenní ježdění. Od ní auto koupil publicista a komik Luděk Staněk. K autu jsou navíc také původní okresní SPZ.

V nabídce nechybí dva motocykly Jawa, jeden z nich patří do 21kusové limitované série typu 650 z roku 2006, kterou si nechaly vyrobit špičky českého průmyslu a politiky. Zajímavou raritou je též Smart Roadster z roku 2005 ze série MTV, jejíž součástí byl třeba i originální 20GB iPod společnosti Apple. Najeto má auto jen 323 kilometrů a jeho vyvolávací cena je 250 tisíc korun.

Pořadatelé dále upozorňují na trojici motorek BMW z kolekce hokejisty Martina Hanzala, které ve spolupráci s českým zastoupením značky vznikly na oslavu sto let divize BMW Motorrad. Nejlevnější z nich má vyvolávací cenu 650 tisíc korun.

Trojice nabízených vozidel pak svou vyvolávací cenou přesahuje milionovou hranici. Jde o závodní motocykl Indian Big Twin z roku 1913 s údajně československou minulostí a vyvolávací cenou 1 090 000 korun a sportovní motocykl Ace Four Sporting Solo z roku 1924. Ten byl ve své době považován za nejrychlejší motorku světa a má vyvolávací cenu 2,2 milionu korun.

Nejvyšší vyvolávací cenu 12,5 milionu korun pak má Praga Grand z roku 1929. Podobně jako motocykl Indian patřil do sbírky Lubomíra Pešáka z olomouckého muzea Veterán Arena. V 90. letech tento konkrétní kousek prošel renovací, má ale dobový interiér včetně dřevěného obložení nebo zakázkového čalounění prostoru pro cestující. Retro Garáž udává, že dodnes existují nejspíše jen tři pojízdné exempláře této modelové řady, proto i vysoká vyvolávací cena.

Kromě fyzického přihazování přímo na výstavišti v Letňanech bude možné auta dražit i telefonicky nebo přihazovat online.

Prohlédnout si 36 fotografií
 
