Úsekové radary a dohled policie? Nejoblíbenější kopce v Česku budou pod kamerami

Bistro Tram nedaleko Buchlovic je oblíbené místo, kde se motorkáři scházejí.
Silnice Buchlovské kopce je krásná a je radost se tu projet.
Někteří tu ale výrazně překračují rychlost a dochází k častým nehodám.
Policie tu údajně měří rychlost často, instalovala se tu omezená rychlost a červený povrch, opatření ale k snížení počtu nehod dle policistů nepomohlo. Zobrazit 10 fotografií
Foto: Eva Srpová
před 2 hodinami
Atraktivní silnice v buchlovských kopcích mezi Brnem a Uherským Hradištěm láká motoristy i fanoušky rychlých aut, ale zároveň se stala místem častých tragédií. Policie sem proto ve spolupráci s ŘSD instaluje úsekové radary a plánuje další opatření, aby řidiče přiměla dodržovat povolenou rychlost.

Na parkovišti u dřevěného bistra Tramp na silnici I/50 nedaleko Buchlovic stojí v nedělní podvečer odhadem 30 motorek různého typu. Motorkáři si tu dávají kafe, cigárko, případně něco malého k snědku.

Místo už roky platí za oblíbený motorkářský "spot". "Scházíme se tu, buď cíleně, nebo tu zastavíme jen tak, vždycky se tu s s někým dáte do řeči," popisují jezdci v kožených kombinézách nad limonádou.

Silnice přes Buchlovské hory patří mezi místa, která mají na motoristické mapě České republiky zvláštní postavení. Pro řidiče aut i motocyklů je to atraktivní a vyhledávaný úsek. Táhlé lesní pasáže a prudké zatáčky lákají především motorkáře, kteří sem přijíždějí nejen z okolí, ale i z daleka. Projet si tu klopenou zatáčku jednu za druhou, zvlášť když na mnoha místech má v jednom směru dva pruhy, a tak lze pomalejší vozidlo předjet, zkrátka láká.

Právě tato atraktivita se ale už dlouhá léta pojí s bezpečnostním rizikem. Policie každoročně registruje desítky nehod, u nichž eviduje dvě hlavní příčiny: nepřiměřenou rychlost a nesprávný způsob jízdy.

"Buchlovské lesy lákají milovníky motorek. Za první pololetí evidujeme přes dvě desítky dopravních nehod, což je podobné číslo ve srovnání s minulým rokem. Naposledy 13. července tu v prudké zatáčce u odbočky na Staré Hutě zahynul motorkář. Policie tu měří rychlost téměř denně, protože právě její překračování tu registrujeme často," říká policejní komisař Radomír Šiška ze zlínského Krajského ředitelství Policie ČR.

Zmíněného motorkáře, který tu v létě zemřel, muži sedící u stolu prý znali. "A to prý ani nejel rychle, ale udělal chybu a vyneslo ho to," pokyvují. Sami se sem jezdí projet rádi a často, i když všichni svorně tvrdí, že rychlost v kopcích nepřekračují. 

"Ale samozřejmě tu takoví jsou, stačí se podívat na ty pomníčky kolem krajnice," dodávají. Je pravda, že jich je kolem krásného buchlovského silničního úseku nepočítaně. První hned u vyjížďky od motorestu Tramp.

Policie dodává, že Buchlovské kopce jsou celkově pro řidiče náročný úsek kvůli zatáčkám, stoupání, klesání a lesu, navíc komunikace je dobře zrekonstruovaná, a tak láká řidiče jet rychleji, než je technicky přípustné, především v zatáčkách.

Dosavadní opatření jako snížení povolené rychlosti na 70 km/h či červený protismykový povrch v nebezpečných zatáčkách prý podle Radomíra Šišky z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje stejně nepomohly.

A dále pokračuje: "Statistiky nehodovosti oproti minulým letům se příliš nemění, a proto policie ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a Zlínským krajem dospěla k tomu, že se na tomto silničním úseku instalují úsekové radary, které budou měřit rychlost."

Má jít celkem o pět úseků, detailně je popisuje Český rozhlas. První radar ve směru od Buchlovic na Uherskohradišťsku se umístí právě hned u bistra Tramp. Druhé, třetí a čtvrté úsekové měření se umístí u odbočky k hradu Buchlov, u odbočky na Staré Hutě a u křižovatky na Stupavu. Posledním měřením bude úsek od křižovatky na obce Střílky a Zástřizly na Kroměřížsku.

Právě první dvě měření mají být hotová už v říjnu, další dvě přibudou do konce letošního roku, pátý úsek se má začít stavět v příštím roce.

"Místa k instalaci úsekových radarů jsme za Policii ČR schvalovali s ohledem na nehodovost v celých Buchlovských horách. Úseky jsme komunikovali se správcem komunikace a projektantem," dodává Šiška.

Motorkáři odpočívající na lavičkách před bistrem Tramp o plánovaných radarech vědí, četli o nich v článcích na internetu. "Tak teď už se tu projedou jenom cyklisti," směje se jeden.

Další dodávají: "Někdy se to tu vážně přehání a natrefíte tu na takové, kteří jezdí jako hovada a pletou si to tu se závodním okruhem. Ale nejenom na motorce, viděli jsme tu partičku s ferrari a podobně," dodává druhý. V tu chvíli jako na objednávku kolem projede motocyklista extrémně vysokou rychlostí a vzduch protne řezavý zvuk výfuku. Jeden, který to kazí všem.

Buchlovské hory nejsou jediné

Mezi podobně frekventovaná místa v Česku, kam se rádi jezdí projet motorkáři, ale i řidiči aut, patří například silnice I/44 přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách. Z Bělé pod Pradědem je do Loučné nad Desnou jen 23 kilometrů, silnice se právem řadí mezi jedny z nejscéničtějších v Česku, s výrazným převýšením, krásnými serpentinami a navíc pěkným povrchem.

A tak i tato lokalita láká fanoušky jízdy, hlavně za řídítky motorek. Což samozřejmě neprochází bez pozornosti policie. Ta se tu proto na motorkáře zaměřuje opravdu důkladně a dle svých slov v tom hodlá pokračovat. 

"Dopravněbezpečnostní akce jsou na Červenohorském sedle realizovány pravidelně od začátku května do konce září. Územní odbor Jeseník rozšířil počet členů tzv. Moto-teamu, jehož primárním úkolem je dohled zejména v oblasti Červenohorského sedla. Ke své práci používají jak služební motocykly BMW, tak i služební vozidla," dodává Ivana Skoupilová, mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Rychlost jízdy se měří vždy během dopravněbezpečnostních akcí a také v rámci běžného výkonu služby a dle vyjádření komisařky Skoupilové dohled v dané lokalitě a kontroly účastníků silničního provozu přinesly "zklidnění situace a snížení počtu závažných dopravních nehod". I tady se čeká na radary, které budou měřit rychlost a které policie dle Skoupilové vítá.

Ředitelství silnic a dálnic povolilo instalaci úsekových měření na silnici přes Červenohorské sedlo už letos na jaře, jejich realizace ale nabírá nakonec zpoždění, vedení měst Šumperk a Jeseník si není jisté, zda si obnos z výběru pokut vydělá na agendu navíc. V současné době zde probíhají jednání o pořízení takzvaného hlukoměru, protože místní si daleko více než na rychlost stěžují na hluk motorek s upravenými tlumiči.

Data o nehodovosti

Jedním z dalších známých úseků, které mají rádi řidiči aut i jezdci na motorkách, je silnice č. 9 mezi Mělníkem, konkrétně vesnicí Želízy, a Dubou. Pro všechny tyto tři úseky si redakce vyžádala detailní statistiky nehodovosti od Portálu nehod, platformy, která analyzuje data o dopravních nehodách a upozorňuje na riziková místa.

Podle Marka Sibala, datového analytika společnosti Datafriends, která Portál nehod provozuje, došlo od roku 2010 do června letošního roku na sledovaném úseku Buchlovských lesů (viz interaktivní grafika, jak s příčinami, tak i důsledky nehod) celkem k 467 nehodám, z toho za účasti motorkářů jich bylo 101. Celkem při nich zemřelo 20 osob, z toho právě 15 motorkářů.

Nejméně nehod motorkářů se tu událo v roce 2023 (tři nehody), o rok předtím deset.

Přitom za stejné období došlo na Červenohorském sedle k 180 nehodám, z toho 56 připadá na nehody motorkářů, zemřela jedna osoba - motorkář.

Na úseku Želízy-Dubá evidují od roku 2010 do poloviny letošního roku celkem 771 nehod, z toho 145 za účasti motorkářů. Celkem za období zemřelo 11 osob, šest z nich na motocyklu.

I když je velmi složité určit, kolik nehod se řadí "do průměru", ze statistik Portálu nehod vyplývá, že Buchlovské kopce jsou skutečně jednou z nejvíce rizikových oblastí do počtu zraněných a usmrcených motorkářů.

Policie tak v instalaci radarů, které měří rychlost, přistupuje kladně i na dalších místech v republice. Mluvčí Policie ČR kapitán David Schön upozorňuje: "V rámci různých opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu mohou být instalovány nejen kamery a měřící zařízení, ale také dopravní značení či různé zpomalovací prvky, které svým účinkem přispějí k vyšší bezpečnosti na silnicích."

Nakonec ale platí, že drtivá většina lidí na krásné silnice v Česku, ať už jde o okolí Buchlova, Červenohorského sedla, Dubé a další známé lokality, přijíždí proto, aby si užila pěknou cestu v hezké krajině a poctivě projeté zatáčky.

Jenže stačí menší skupina těch, kteří z míst udělají závodní dráhu, a atmosféru i pověst místa tím pokazí všem ostatním. A právě kvůli nim se pak do hry dostávají radary, značky a další omezení.

