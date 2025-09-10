Auto

Špičková výbava a výkon, který konkurence nemá. Čínské SUV to mít přesto lehké nebude

Špičková výbava a výkon, který konkurence nemá. Čínské SUV to mít přesto lehké nebude
Omoda 9 je vlajkovou lodí čínské značky.
Nabízí se s jedinou motorizací, plug-in hybridem.
Cena začíná na akčních 1,2 milionu korun a výbava je velmi bohatá.
Omoda 9 konkuruje autům jako Škoda Kodiaq iV nebo Hyundai Santa Fe PHEV. Zobrazit 10 fotografií
Foto: Eva Srpová
Eva Srpová Eva Srpová
před 1 hodinou
Čínská značka Omoda měla doposud v nabídce jediný model, nyní přichází s vlajkovou lodí označenou číslovkou 9. Nabídne naprosto špičkový seznam výbavy a parametry, které evropským plug-in hybridům schází. I když je tak v mnoha směrech bezkonkurenční, lehké to mít úplně nebude, musí přesvědčit zákazníky, aby utratili 1,2 milionu korun.

Čínská značka Omoda přišla na český trh teprve na jaře, a přitom už v prodejních statistikách přeskočila například celou nabídku Jeepu. Na rozdíl od něj má v ruce jen jediný model, Omodu 5. Na Fiat s celkem šesti modely ztrácí jen pár aut.

Související

Čína si podmanila Německo. V Mnichově dominují bizarní koncept a netradiční off-road

Čína na IAA Mnichov
41 fotografií

Za prvních osm měsíců letošního roku se registrovalo 242 Omod, Jeep vykázal celkem 230 aut, Fiat prodal dohromady 270 vozů. 

Značka nasadila na jaře agresivní cenovku a to se jí vyplatilo. První stovku kusů modelu 5 zlevnila o 30 procent a další stovku o 20 procent. Omoda 5 s benzinovým motorem, což je auto velikosti Škody Karoq, tak cenově začínala těsně pod půl milionem korun, aktuálně se prodává za akčních 599 tisíc, standardní cena je dle prodejce o 100 tisíc vyšší.

Omoda 5 je pohonem zcela konvenční auto, pod kapotou má přeplňovanou benzinovou šestnáctistovku o výkonu 108 kW kombinovanou se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem a pohonem předních kol. V nabídce je ještě čistý elektromobil.

Teď značka posílí, rozšiřuje totiž nabídku o druhý model, který navíc označuje za vlajkovou loď. Omoda 9 je rodinné SUV konkurující například Škodě Kodiaq. Láká na parametry a také výbavu. Nabízí výkon 395 kW, pohon všech kol a zrychlení z nuly na sto kilometrů za hodinu za 4,9 sekundy.

Související

Čínské automobilky se vyhýbají clům na elektroauta. A Evropa jejich postup toleruje

BYD Seal 06 DM-i
11 fotografií

Za tento plug-in hybrid si Omoda účtuje 1 299 000 Kč, už při uvedení značka oznámila, že přichází se zaváděcí cenou 1 199 999 Kč.

Pod kapotou pracuje systém Super Hybrid System (SHS), kombinující zážehový motor o objemu 1,5 litru s baterií o kapacitě 34 kWh a třemi elektromotory pohánějícími obě nápravy. Díky tomu nabídne pohon všech čtyř kol, který v nejvýkonnějším nastavení a s téměř plně nabitou baterií dosahuje uvedených hodnot výkonu a zrychlení. 

Omoda 9 se může nabíjet také na rychlonabíječkách, kdy zvládá výkon 65 kW. Při pomalém nabíjení výkonem 6,6 kW pomocí wallboxu se má dle výrobce načerpat energie za 5,5 hodiny, pomocí domácí zásuvky 2,7 kW to však trvá 12 hodin. Značka uvádí spotřebu sedm litrů a dojezd v kombinovaném režimu 1100 kilometrů.

Interiér překvapí komfortem a výbavou. Omoda 9 nabízí masážní sedadla (vyhřívaná i odvětrávaná), doplněná panoramatickou střechou. Ventilovaná sedadla má i druhá řada.

Související

Češi po ní skočili, neudělali ale chybu? Čínská Omoda 5 v testu překvapila i zklamala

Omoda 5 test
56 fotografií

Centrální panel spojuje plně digitální přístrojový štít s infotainmentem v úhlopříčce 24,6 palce a nechybí zde head-up displej. Součástí výbavy je také systém kamer sledujících okolí vozu, audio s 14 reproduktory, z toho dvěma v hlavových opěrkách, nechybí samozřejmě bezdrátová nabíječka. 

Kabinu si lze zvolit buď v černém koženém provedení, nebo odvážném červeném. Právě pouze za barvu laku a interiéru se připlácí, výše zmíněná výbava je v ceně.

Pro srovnání - Kodiaq iV se ve výbavě Exclusive Selection prodává za 1,42 milionu, ale za panoramatickou střechu se připlácí ještě dalších 40 tisíc.

Během představení auta v prostoru bývalé Pragovky zaujala jeho velikost, na délku měří téměř 4,8 metru, nabídne rozvor 2800 mm. Zavazadlový prostor má objem 660 litrů.

Související

"Chceme se učit od Škody a předběhnout ji." Do Česka jde čínské Chery, má tu i špiony

Chery modelová řada Tiggo
14 fotografií

Srovnání s některými plug-in hybridními SUV ukazuje, že Omoda 9 nabízí výrazně vyšší výkon (395 kW vs. 185 kW u Hyundai Santa Fe PHEV nebo 150 kW u Škody Kodiaq iV), lepší zrychlení (0-100 km/h za 4,9 s, kde konkurence potřebuje kolem 8-9 s), větší baterii a delší dojezd v elektrickém režimu (145 km), zatímco Škoda slibuje okolo 100 km, Hyundai 69 km.

Právě na těchto parametrech, jako jsou výkony, dojezd v elektrickém režimu a bohatá výbava, Omoda 9 staví. Má jít o vlajkovou loď značky, brzy ale dorazí také menší Omoda 7.

Prohlédnout si 10 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Šéf VW šokoval Německo pochybami o elektromobilitě. Přidávají se k němu i další

Šéf VW šokoval Německo pochybami o elektromobilitě. Přidávají se k němu i další

Čína si podmanila Německo. V Mnichově dominují bizarní koncept a netradiční off-road

Čína si podmanila Německo. V Mnichově dominují bizarní koncept a netradiční off-road
41 fotografií

Rusové jak zběsilí kupují nové Škody, sankcím navzdory. Klička jim funguje

Rusové jak zběsilí kupují nové Škody, sankcím navzdory. Klička jim funguje
14 fotografií

"Toho boháče si fakt nechceš naštvat." Reportáž z obce, kde řádí formulový fantom

"Toho boháče si fakt nechceš naštvat." Reportáž z obce, kde řádí formulový fantom
24 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem Čína nová auta hybridní SUV

Právě se děje

před 4 minutami
Žádná exotika ani plevel. Češi neprávem přehlíží poklad mezi bylinkami

Žádná exotika ani plevel. Češi neprávem přehlíží poklad mezi bylinkami

Jedna z nejzdravějších rostlin světa vám totiž možná roste přímo doma - a vy ji klidně můžete považovat za obyčejný plevel.
Aktualizováno před 12 minutami
Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, ozvalo se Rusko. Nabízí jednání

ŽIVĚ
Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, ozvalo se Rusko. Nabízí jednání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 14 minutami
Odešla velká soupeřka Čáslavské. Na svatbě hvězdy se Řešátková bála o život

Odešla velká soupeřka Čáslavské. Na svatbě hvězdy se Řešátková bála o život

Ve věku 78 let zemřela stříbrná olympijská medailistka ve sportovní gymnastice Bohumila Řešátková.
před 23 minutami
"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

Jan Dvorník byl jedním z těch, koho 11. června 1983 zmlátily policejní oddíly a kterého pak totalitní justice i odsoudila. Teď se dočkal rehabilitace.
před 28 minutami
Kouč rakouských fotbalistů drandil po hřišti jako Pogačar. Ale na baterky

Kouč rakouských fotbalistů drandil po hřišti jako Pogačar. Ale na baterky

Rakouský trenér v poločase kvalifikace MS projel na elektrokole mezi hráči Bosny a pobavil celý stadion.
před 49 minutami
Ronaldo dal za Portugalsko už 141. gól a vyrovnal rekord kvalifikací MS

Ronaldo dal za Portugalsko už 141. gól a vyrovnal rekord kvalifikací MS

Ronaldo dal 39. gól v kvalifikaci MS a vyrovnal rekord guatemalského kanonýra Carlose Ruize.
před 1 hodinou
Detaily tragické srážky aut se čtyřmi mrtvými: nikdo z pasažérů nebyl připoutaný

Detaily tragické srážky aut se čtyřmi mrtvými: nikdo z pasažérů nebyl připoutaný

Nehoda patří k nejtragičtějším haváriím na silnicích v Česku za poslední roky.
Další zprávy