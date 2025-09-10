Špičková výbava a výkon, který konkurence nemá. Čínské SUV to mít přesto lehké nebude

Čínská značka Omoda přišla na český trh teprve na jaře, a přitom už v prodejních statistikách přeskočila například celou nabídku Jeepu. Na rozdíl od něj má v ruce jen jediný model, Omodu 5. Na Fiat s celkem šesti modely ztrácí jen pár aut.
Za prvních osm měsíců letošního roku se registrovalo 242 Omod, Jeep vykázal celkem 230 aut, Fiat prodal dohromady 270 vozů.
Značka nasadila na jaře agresivní cenovku a to se jí vyplatilo. První stovku kusů modelu 5 zlevnila o 30 procent a další stovku o 20 procent. Omoda 5 s benzinovým motorem, což je auto velikosti Škody Karoq, tak cenově začínala těsně pod půl milionem korun, aktuálně se prodává za akčních 599 tisíc, standardní cena je dle prodejce o 100 tisíc vyšší.
Omoda 5 je pohonem zcela konvenční auto, pod kapotou má přeplňovanou benzinovou šestnáctistovku o výkonu 108 kW kombinovanou se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem a pohonem předních kol. V nabídce je ještě čistý elektromobil.
Teď značka posílí, rozšiřuje totiž nabídku o druhý model, který navíc označuje za vlajkovou loď. Omoda 9 je rodinné SUV konkurující například Škodě Kodiaq. Láká na parametry a také výbavu. Nabízí výkon 395 kW, pohon všech kol a zrychlení z nuly na sto kilometrů za hodinu za 4,9 sekundy.
Za tento plug-in hybrid si Omoda účtuje 1 299 000 Kč, už při uvedení značka oznámila, že přichází se zaváděcí cenou 1 199 999 Kč.
Pod kapotou pracuje systém Super Hybrid System (SHS), kombinující zážehový motor o objemu 1,5 litru s baterií o kapacitě 34 kWh a třemi elektromotory pohánějícími obě nápravy. Díky tomu nabídne pohon všech čtyř kol, který v nejvýkonnějším nastavení a s téměř plně nabitou baterií dosahuje uvedených hodnot výkonu a zrychlení.
Omoda 9 se může nabíjet také na rychlonabíječkách, kdy zvládá výkon 65 kW. Při pomalém nabíjení výkonem 6,6 kW pomocí wallboxu se má dle výrobce načerpat energie za 5,5 hodiny, pomocí domácí zásuvky 2,7 kW to však trvá 12 hodin. Značka uvádí spotřebu sedm litrů a dojezd v kombinovaném režimu 1100 kilometrů.
Interiér překvapí komfortem a výbavou. Omoda 9 nabízí masážní sedadla (vyhřívaná i odvětrávaná), doplněná panoramatickou střechou. Ventilovaná sedadla má i druhá řada.
Centrální panel spojuje plně digitální přístrojový štít s infotainmentem v úhlopříčce 24,6 palce a nechybí zde head-up displej. Součástí výbavy je také systém kamer sledujících okolí vozu, audio s 14 reproduktory, z toho dvěma v hlavových opěrkách, nechybí samozřejmě bezdrátová nabíječka.
Kabinu si lze zvolit buď v černém koženém provedení, nebo odvážném červeném. Právě pouze za barvu laku a interiéru se připlácí, výše zmíněná výbava je v ceně.
Pro srovnání - Kodiaq iV se ve výbavě Exclusive Selection prodává za 1,42 milionu, ale za panoramatickou střechu se připlácí ještě dalších 40 tisíc.
Během představení auta v prostoru bývalé Pragovky zaujala jeho velikost, na délku měří téměř 4,8 metru, nabídne rozvor 2800 mm. Zavazadlový prostor má objem 660 litrů.
Srovnání s některými plug-in hybridními SUV ukazuje, že Omoda 9 nabízí výrazně vyšší výkon (395 kW vs. 185 kW u Hyundai Santa Fe PHEV nebo 150 kW u Škody Kodiaq iV), lepší zrychlení (0-100 km/h za 4,9 s, kde konkurence potřebuje kolem 8-9 s), větší baterii a delší dojezd v elektrickém režimu (145 km), zatímco Škoda slibuje okolo 100 km, Hyundai 69 km.
Právě na těchto parametrech, jako jsou výkony, dojezd v elektrickém režimu a bohatá výbava, Omoda 9 staví. Má jít o vlajkovou loď značky, brzy ale dorazí také menší Omoda 7.