Auto

Čína vrací úder EU. Zavedení cel na elektroauta teď bolí hlavně evropské značky

Čína vrací úder EU. Zavedení cel na elektroauta teď bolí hlavně evropské značky
Čína zavedla novou daň na luxusní auta s cenou nad 2,7 milionu korun. Neoficiálně jde o odvetu za cla na bateriová auta vyrobená v Číně, které loni uvalila EU. Prodeje německých značek se po uvalení nové "daně z luxusu" okamžitě propadly.
Nejvíc to odneslo BMW, které v Číně zaznamenalo v červenci pokles o 35 procent.
I Porsche je novou čínskou daní tvrdě zasaženo.
Speciální celní přirážka na elektromobily z Číny se dotkla například i Dacie Spring, kterou pro Evropu vyrábí Dongfeng. Jak to Dacia dělá, že dokáže auto zatížené clem ve výši 30,7 % prodávat za 419 900 včetně DPH, zůstává záhadou. Zobrazit 8 fotografií
Foto: Mercedes-Benz
Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 2 hodinami
Dodatečná cla na bateriová auta z Číny byla zamýšlena coby ochrana evropských výrobců před nekalou konkurencí, která si při jejich výrobě pomáhá státními subvencemi. Jenže se ukazuje, že zatímco unií zavedená celní přirážka čínské automobilky nijak zvlášť netrápí, nová čínská odveta začala efektivně škodit výrobcům prémiových aut z Evropy.

Když loni na začátku léta pohrozila Evropská unie Číně uvalením vysokých cel na elektrická auta, vypadalo to zprvu jen jako nabídka k vyjednávání na vládní úrovni. Jednání nakonec zjevně nikam nevedla, a tak se koncem října dodatečná cla stala skutečností. Jejich zvláštností je fakt, že všem automobilkám neměří stejným metrem, některé si s Evropskou komisí dokázaly vyhádat nižší sazbu. To v případě, že s úředníky spolupracovaly.

Související

"Při nehodě převálcuje 12 osobáků." V Rusku zakázali prodej čínských nákladních aut

Nákladní auta Sitrak
11 fotografií

Když se ale Evropanům zdálo, že s nimi automobilka nemluví, napálili jí cla ve výši, za která by se nemusel stydět ani americký prezident Donald Trump. Vůbec nejvíc to postihlo čínským státem vlastněnou automobilku SAIC, která si k původní plošné sazbě 10 % musela na svá elektroauta připočítat dalších 35,3 %.

Výrobce SAIC je možná pro většinu českých motoristů neznámým pojmem, automobily značky MG, které vyjíždějí z bran jeho továren, však pravděpodobně znají. A možná si vzpomenou i na elektromobil MG4, který se před dvěma lety, kdy nabídka elektroaut byla ještě omezená, postaral v Česku o malou cenovou senzaci.

S novou celní sazbou by mělo MG4 nyní teoreticky stát nejméně o třetinu víc. Jenže nestojí, dokonce je zhruba o deset procent levnější než kdysi. "Příští rok čekáme novou generaci, tu stávající doprodáváme za výhodnější cenu," vysvětluje Dominika Beranová, zastupující dovozce značky do České republiky.

Při bližším pohledu na cenovou strukturu čínského elektromobilu se nelze ubránit dojmu, že jeho současná cena 709 900 Kč musí být pro výrobce ztrátová. Kromě cla v celkové výši 45,3 % je její součástí i 21% DPH a samozřejmě také doprava z Číny.

"Pro MG je důležité zůstat na evropském trhu, takže zvýšené celní sazby bere na sebe. Konečného zákazníka se ve skutečnosti vůbec nedotkly," podotýká Beranová s tím, že názorným příkladem je i nové elektrické SUV MGS5, přímý konkurent pro Škodu Elroq. Automobilka jej uvedla na český trh v červnu za cenu od 789 900 korun, tedy prakticky totožnou částku, za kterou nabízí svůj elektromobil Škodovka.

Související

První kombík BYD v Česku slibuje dojezd 1350 km a za konkurenci bere Škodu Superb

BYD Seal 6 DM-i v Česku
16 fotografií

Zatímco SAIC evropská cla dorovnává ze svého zisku, jiné čínské automobilky se snaží novým podmínkám přizpůsobit. Například BYD začal nedávno s dovozem svých elektroaut do Evropy z Thajska, čímž se vysokým clům elegantně vyhýbá.

V Číně vyrábí i Evropa

Přesunout výrobu do Evropy se zase snaží automobilky, které jsou na Starém kontinentě doma, ale produkci bateriových aut až dosud realizovaly v Číně. Týká se to třeba Volva a jeho modelu EX30, za který musela automobilka platit celkové clo ve výši 28,8 %. Letos v dubnu se však výroba EX30 rozběhla také v belgickém Gentu. Volvo tím problém vyřešilo, aniž by během turbulentních časů pohnulo s cenami.

Obdobný plán má i Dacia s nejmenším modelem Spring. Ten přijíždí do Evropy z čínského závodu automobilky Dongfeng a je zatížen celkovým clem 30,7 %. Přestože i Dacia zatím drží původní cenu 419 900 korun, nová generace plánovaná na příští rok už bude vycházet ze společné platformy s Renaultem Twingo a od Číny se definitivně odstřihne, i pokud jde o výrobu.

Zvláštním případem je pak automobilka Smart, která dnes vyrábí už jen elektromobily. Poté co si ji v roce rovným dílem rozdělil Mercedes-Benz a Geely, proměnila od základu své modelové portfolio a z českého trhu se stáhla. "O značce Smart nemám momentálně žádné informace," říká Josef Hlávka z českého zastoupení značky Mercedes-Benz. Ještě před pár lety sdílely Smarty a Mercedesy jeden showroom, letos však podle statistik Svazu dovozců automobilů nepřibyl do Česka ani jeden nový kus. Pokud se na tom v budoucnu něco změní, musí v Číně vyrobené Smarty počítat v Evropě s celní sazbou 28,8 %.

Čínská odveta přišla. A evropské automobilky zabolela

Čínská reakce na evropská cla na sebe nechala dlouho čekat, o to je však její dopad pro některé výrobce bolestivější. Číňané usoudili, že pokud nějaká auta z Evropy mají v Číně stále ještě úspěch, pak jsou to drahé vozy prestižních značek. Zavedli proto "daň z luxusu" ve výši 10 procent na modely s cenou nad 900 tisíc juanů, tedy zhruba 2,7 milionu korun. A to bez ohledu na to, zda se auto vyrábí v Číně, nebo mimo její území.

Německý oborový týdeník Automobilwoche uvádí, že manažeři dotčených automobilek se o opatření dozvěděli pouhé tři dny před 20. červencem, kdy vstoupilo v platnost. A projevilo se okamžitým poklesem prodejů.

Související

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

BAIC je v Česku
20 fotografií

Podle Automobilwoche klesl odbyt Mercedesů v Číně za měsíc červenec o 22 procent, v případě BMW dokonce o 35 procent. Porsche zaznamenalo pokles o 17 procent.

Čína dosud byla pro luxusní evropské značky hlavním odbytištěm, to se však v posledních letech mění. Jejich export do Číny klesá už tři roky po sobě, například loni se meziročně snížil o 16 procent na 644 tisíc kusů. Nová "daň z luxusu" tedy pro německé automobilky přichází v nejméně vhodnou dobu. Pokud ji lze skutečně chápat jako odvetu, pak nemohla zacílit lépe.

Prohlédnout si 8 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

První kombík BYD v Česku slibuje dojezd 1350 km a za konkurenci bere Škodu Superb

První kombík BYD v Česku slibuje dojezd 1350 km a za konkurenci bere Škodu Superb
16 fotografií

Kolín jako elektrický solitér. Toyota bude v Česku kromě hybridů vyrábět elektromobil

Kolín jako elektrický solitér. Toyota bude v Česku kromě hybridů vyrábět elektromobil

Úspěšný šéf Dacie musel skončit. Nahradí ho právnička, která změnila Smart

Úspěšný šéf Dacie musel skončit. Nahradí ho právnička, která změnila Smart

Vymyslel Brouka i tanky pro nacisty. Ferdinand Porsche byl kontroverzní osobnost

Vymyslel Brouka i tanky pro nacisty. Ferdinand Porsche byl kontroverzní osobnost
11 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem Čína elektromobil Volvo Dacia Spring Volvo EX30 MG (Morris Garages) Mercedes BMW Porsche

Právě se děje

před 15 minutami
Vraždy místo čaje o páté. Když čtveřice seniorů přechytračí zločince i policii
2:16

Vraždy místo čaje o páté. Když čtveřice seniorů přechytračí zločince i policii

Největším trumfem staromódně laděné komediální detektivky je hvězdné herecké obsazení v čele s Helen Mirrenovou, Piercem Brosnanem a Benem Kingsleyem.
před 15 minutami

Obří problém, narodilo se nejméně dětí v historii. Gynekoložka varuje před neznalostí

Obří problém, narodilo se nejméně dětí v historii. Gynekoložka varuje před neznalostí
37:23
před 21 minutami
Slováci škrtli další oporu z Prahy. Hráč ze čtvrté ligy vyvolává vášně

Slováci škrtli další oporu z Prahy. Hráč ze čtvrté ligy vyvolává vášně

Svěřenci italského trenéra Franceska Calzony vstupují do kvalifikace o postup na MS proti Německu.
před 44 minutami
Ke konci týdne se přechodně ochladí, víkend přinese přeháňky i bouřky

Ke konci týdne se přechodně ochladí, víkend přinese přeháňky i bouřky

Po velmi teplém a slunečném čtvrtku se v pátek a v sobotu vyskytnou přeháňky a ojediněle i bouřky.
před 58 minutami

Jak vypadá nejdelší lustr světa? Takhle. Český sklářský unikát zdobí obchodní centrum

Jak vypadá nejdelší lustr světa? Takhle. Český sklářský unikát zdobí obchodní centrum
Prohlédnout si 7 fotografií
Na severu Čech, na území sklářských mistrů, vznikl sen. Skleněný sen, který září uprostřed arabské pouště – v luxusním obchodním centru Solitaire Mall v Rijádu...
... Právě tam nově visí nejdelší lustr světa. Nejde však jen o rekordní světelný objekt, ale i o příběh o trpělivosti, řemeslné zručnosti a odvaze tvořit ve velkém.
před 1 hodinou
Muskovu firmu xAI opustil další klíčový manažer

Muskovu firmu xAI opustil další klíčový manažer

Finanční ředitel společnosti xAI Mike Liberatore koncem července firmu opustil.
Aktualizováno před 1 hodinou
Kreml: Zahraniční vojáci na Ukrajině jsou nepřijatelní, takovou variantu nepodpoříme

ŽIVĚ
Kreml: Zahraniční vojáci na Ukrajině jsou nepřijatelní, takovou variantu nepodpoříme

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy