Volkswagen omezuje výrobu, o elektroauta není zájem. Škodovka ale jede na plný plyn

před 1 hodinou
Německý automobilový koncern Volkswagen omezuje produkci ve dvou německých továrnách na výrobu elektromobilů, protože růst poptávky po těchto vozech zaostává za očekáváním. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje.
Továrna koncernu Volkswagen ve Cvikově od 6. října na týden pozastaví produkci kvůli slabé poptávce po elektromobilu Audi Q4 e-tron, za kterou stojí mimo jiné americká cla. Kromě Audi ve Cvikově vznikají i Volkswagen ID.3 a příbuzná Cupra Born, ty by se ale v nejbližších letech měly přesunout do hlavního závodu ve Wolfsburgu.

Závod v Emdenu, který vyrábí elektromobily ID.4 a ID.7 značky Volkswagen, již zkrátil pracovní dobu zaměstnanců a předpokládá se, že také na několik dnů zcela přeruší produkci, píše Bloomberg.

Obě továrny vyrábějí výhradně elektromobily, takže jsou obzvlášť citlivé na výkyvy v poptávce po těchto vozech.

Zastaví se opět i problémová Skleněná manufaktura v Drážďanech, kde se vyrábí elektromobily ID.3. Produkce bude přerušená během týdne podzimních prázdnin v říjnu. Kromě osobních aut se slabá poptávka odrazí i na produkci užitkových modelů ID. Buzz a Multivan v Hannoveru: tamní produkce se o podzimních prázdninách zastaví na pět dnů.

Volkswagen se s klesající poptávkou potýká dlouhodobě. Loni se před Vánoci dohodl s odbory, že sice propouštět nebude, nicméně až 35 tisíc pracovních míst, která zaniknou do konce dekády přirozeně odchody do důchodu, nebude nahrazovat.

Výrobní kapacita v závodech VW se podle dřívějších zpráv sníží až o 700 tisíc aut ročně: třeba ve Wolfsburgu klesne z milionu pod půl milionu aut ročně. Zmizet by měly dvě ze čtyř výrobních linek. Auta přestanou vyrábět továrna v Osnabrücku a Skleněná manufaktura v Drážďanech.

Naproti tomu Škoda Auto, která patří do koncernu Volkswagen, si na poptávku stěžovat nemůže. Potvrzuje to i aktuální číslo Škodováckého odboráře, které vydává odborová organizace Kovo, který píše o vysoké poptávce v západní Evropě.

"V současné době kraluje Kodiaq, který zaměstnanci vyrábí v 18směnném systému, a to znamená navíc sobotní ranní, sobotní odpolední směny a celé volné víkendy mají obecně jednou za šest neděl," stojí na stránkách listu.

 
